Серж Саргсян: “Мать-Армения - Родина всех армян, независимо от политических и иных пристрастий”

Вчера в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна стартовала Шестая Всеармянская конференция Армения - диаспора: «Взаимное доверие, единство и ответственность», которая продлится до 20 сентября. В конференции принимают участие свыше 1500 гостей из 70 стран. В ходе форума будут обсуждаться проблемы развития экономики Армении, региональные вызовы, вопросы национальной безопасности и внешнеполитической повестки, устранение последствий геноцида армян в Османской империи 1915 г. и проблемы сохранения армянской идентичности. На первом пленарном заседании конференции выступили президенты Армении и Арцаха Серж Саргсян и Бако Саакян, Католикос Всех Армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

“Я рад приветствовать всех вас в столице всех армян Ереване в рамках VI Всеармянской конференции Армения - диаспора. Уже стало доброй традицией регулярное проведение на Родине этого представительного форума общин и структур Армении, Арцаха и диаспоры, во время которого мы все вместе обсуждаем ход реализуемых программ и намечаем старт новых инициатив по разным направлениям. Многие из вас проделали долгий путь, чтобы приехать в столицу Ереван. Многим даже пришлось поменять три-четыре самолёта, чтобы сегодня находиться здесь, чтобы привезти наказы своих общин, их заботы и вопросы. Сердечно приветствую всех вас и добро пожаловать в Мать-Армению”, - сказал президент Серж Саргсян, обращаясь к участикам форума.

По его словам, в течение двух дней конференции будут обсуждаться важные вызовы и будут намечены новые возможности для Армянского мира и будущего армянского народа. “Уверен, что стержнем обсуждений будет наше общее стремление к обустройству Отечества и строительству справедливой, развитой и солидарной страны. В быстро развивающемся мире меняемся также мы, весь армянский народ. Меняются общины диаспоры, церковь, общинные и общеармянские структуры и, следовательно, меняется также наша повестка дня. Конференции Армения - диаспора являются уместным поводом для того, чтобы на важных вехах почувствовать дыхание друг друга”, - сказал глава государства, предлагая использовать этот форум в качестве площадки стратегического диалога Армения - диаспора, где в результате проводящихся в духе единства и плюрализма обсуждений родятся новые нацеленные на будущее программы действий для развития и укрепления Армении, Арцаха и общин диаспоры.

“И в Армении, и в диаспоре мы

приветствуем и ценим плюрализм”

“Как бы мы ни ценили усилия традиционных институтов и преданных своему делу отдельных личностей, хотел бы напомнить всем нам, что без конструктивного привлечения молодёжи, без нового поколения наши усилия не будут полноценными”, - сказал президент, адресуя свое слово молодежи. По его словам, в разных общинах диаспоры, по причине тенденций глобализации, особенно в среде молодёжи растут ряды личностей, характеризующих себя как полиэтнические. “Мы должны обратить особое внимание на эти тенденции и разработать новые программы для обеспечения культурного и профессионального развития нашей молодёжи, обогащения их идентичности”, - сказал Серж Саргсян, отметив, что в этом плане особого почитания достойны организации, которые силами энтузиастов диаспоры организовывают программы профессиональной стажировки, предоставляют возможности для молодёжных собраний в Армении.

“Считаю важным подчеркнуть ещё одно, часто ошибочно воспринимаемое обстоятельство: унаследованный нами от наших дедов завет единства никогда не означал единомыслия или необходимости превалирования мнения большинства над мнением личности. И в Армении, и в диаспоре мы приветствуем и ценим плюрализм, что является важным условием для создания нового. Призыв к триединству Армения – Арцах - диаспора не должен рассматриваться как антоним самостоятельности. Наоборот, сотрудничая плечом к плечу и только при сопоставлении различных подходов мы можем достигнуть эффективных решений. Наша сила в нашем плюрализме”, - подчеркнул глава государства.

По словам президента, четыре направления обсуждений, выбранные для VI Всеармянской конференции Армения - диаспора, являются хорошей площадкой для того, чтобы поднять проблемы нашей объемной повестки, обсудить решения, сопоставить усилия разных государственных, общественных и общинных структур и утвердить новые направления тесного взаимодействия.

Остановившись на изменениях, которые произошли в политической жизни Армении в течение прошедших трёх лет, президент напомнил, что страна сейчас находится на пути перехода к полноценному парламентскому управлению, и обретающий плоть и кровь новый конституционный порядок является хорошей основой для закрепления культуры политического диалога, упрочения политических партий, гражданского общества и для того, чтобы в нашей стране углубилось и необратимо укоренилось уважение к законности. “Важно также, чтобы мы всеми возможными современными средствами создали условия для того, чтобы ознакомить наших братьев и сестёр из диаспоры с реальной жизнью Армении, независимо от их партийных или политических предпочтений. Только понимая объективную реальность и потребности друг друга, мы сможем создать инклюзивную и реальную повестку”, - сказал глава государства.





“Наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей”

“Обобщая достижения и упущения двадцати пяти лет независимости, на первом заседании Национального собрания 6-го созыва мы опубликовали наши представления об основных приоритетах на предстоящие 25 лет”, - сказал президент, отмечая, что улучшение демографической ситуации Армении является одним из основных акцентов.

Мы констатируем, что демографические тенденции в нашей стране чрезвычайно тревожны и являются следствием многочисленных объективных и субъективных факторов четверти века. Наши шаги во все предстоящие годы будут направлены на увеличение темпов естественного роста населения Армении, существенное изменение соотношения эмиграции и иммиграции.

Мы объявили, что наша цель, чтобы Армения в 2040 году имела как минимум 4 миллиона жителей. Очевидно, что только увеличением уровня рождаемости, увеличением продолжительности жизни людей и другими улучшающими демографическую картину шагами мы с трудом достигнем этой цели, хотя и будем решительно двигаться вперёд по этим направлениям. Следовательно, целеустремлённость предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьёзных показателей иммиграции в Армению” - сказал глава государства, отметив, что именно реализация этой задачи станет, по его мнению, основной темой обсуждения нескольких предстоящих конференций Армения - диаспора.

“Следующая конференция Армения - диаспора будет собранием для обсуждения общеармянской программы “4-миллионная Армения” и действительным началом её реализации. Об этом договариваемся прямо сейчас, прямо здесь. Структуры Армении и общеармянские уже долгое время ведут скоординированную работу для содействия репатриации молодых специалистов, предпринимателей из общин диаспоры к армянской жизни, за что мы им благодарны. Думаю, что мы созрели для серьёзного обсуждения вопроса об организации репатриации”, – сказал Серж Саргсян.

“Армянский солдат охраняет мир”

Обращаясь к апрельской войне 2016 года, президент воздал должное самоотверженности наших солдат и офицеров, их героизму и боевому духу, отметив также и потери, которые мы имели. “В апреле 2016 года мы вновь показали миру наше единство и нерушимую силу армянского духа. Мы сплотились, напрягли свои силы на поле боя, чтобы затем закрепить свои интересы за столом переговоров. Уверен, что международные суды ещё вынесут свои вердикты относительно варварских действий азербайджанцев. Вооружённые силы Армении и Арцаха сегодня в этом нестабильном регионе являются гарантом безопасности и мира, и перед международным сообществом мы выполняем свои международные обязательства. Армянский солдат здесь охраняет мир против утративших связь с реальностью властей соседней страны. Пропаганда армянофобии со стороны властей Азербайджана внутри страны и попытки вывести эту пропаганду на международную арену создают ситуацию, в которой армянское общество в Арцахе, Армении и диаспоре ещё больше ужесточит свою готовую к компромиссу позицию. Не может быть никакого стабильного мира, пока руководство Азербайджана не смирится с существованием принятых международным сообществом принципов. Мы убеждены, что для сохранения международного мира и предотвращения конфликтов важна реализация прав человека, в том числе права народов на равноправие и самоопределение, поскольку почти во всех случаях ограничение этого права вызывает политический кризис, а затем – войну”, - сказал Серж Саргсян, отметив, что в ходе конференции будет также обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

“Считаю необходимым констатировать, что позиция государства осталась прежней - население Республики Арцах имеет естественное право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране, и регулярно проводимыми очередными выборами, стабильной государственной системой, развивающейся экономикой и усилиями патриотичных граждан каждый день реализует это своё право. Реализация гражданами Арцаха своего неотъемлемого права - исторический факт. Остальные вопросы можно урегулировать посредством мирных переговоров. В течение многих лет мы доказали, несмотря на всякие политические мифы, что нас невозможно свернуть с этого пути”, - подчеркнул президент.

“Мы должны по-новому рассматривать “мягкую силу” нашей диаспоры”

В своем выступлении глава государства остановился также на политике Турции в отношении Армении, напомнив, что несмотря на нашу добрую волю, высоко оцененную со стороны международных партнёров политическую храбрость, Турция отказалась воплотить в жизнь подписанные в 2009 году два Цюрихских протокола. Более того, попыталась держать Армению в заложниках этих подписей, ещё раз доказав миру, что установление мира в этом регионе не вытекает из интересов нынешней администрации этой страны.

“16 февраля 2015 года я отозвал подписанные протоколы из повестки Национального собрания. В том же году с высокой трибуны ООН я уже заявил в связи с этим вопросом последнее слово Армении и эта моя позиция не изменилась”, - сказал президент, отметив, что международное сообщество и армянская диаспора отныне должны следовать новой стратегии.

“Многие передовые страны мира уже признали и осудили геноцид армян. Проживающие в этих странах наши соотечественники могут с гордостью провозгласить свою победу, и с этой гордостью можем работать с этими странами в направлении формирования новой повестки”, - сказал Серж Саргсян. По его словам, в контексте перемен в современном мире мы должны по-новому рассматривать “мягкую силу” нашей диаспоры и её возможности в общественной дипломатии, что может ещё более усилить официальную дипломатию. “Уверен, что усилия по непрерывному выявлению потенциала диаспоры и Родины получат новый импульс с формированием Всеармянского совета. Эта конференция ознаменована также ещё одним решающим шагом, направленным на формирование этого Совета. Сегодня мы обобщим выполненную в течение прошедших двух лет подготовительную работу и в рамках празднования 100-летней годовщины героических майских сражений 1918 года и провозглашения Первой Республики примем окончательное решение”, - сказал Серж Саргсян.

По словам президента, поощрение взаимной вовлечённости со всеми слоями диаспоры, содействие сохранению армянства в диаспоре, оказание и координация помощи оказавшимся в чрезвычайных ситуациях нашим соотечественникам, в особенности сирийским армянам, было стержнем государственной политики.

“В течение 26 лет независимости представители нашей предпринимательской общественности осуществили многие пожертвования и благотворительные проекты в Армении и Арцахе. Сделаны инвестиции также в наше светлое будущее в лице центров «Тумо», «Смарт-центры» и др. Сейчас мы говорим, что нужно сделать шаг вперёд и обратить в сторону Армении также те инвестиционные силы диаспоры, которые хотят заниматься предпринимательством и получать доход, параллельно обустраивая нашу страну, создавая рабочие места, содействуя развитию социального капитала и, наконец, репатриации. Такие воодушевляющие примеры мы уже сегодня имеем”, - сказал глава государства, отметив, что для этого в Армении созданы все необходимые условия и инвестиционная среда и правительство приняло на себя обязательство всем бизнес-планам, независимо от объёмов инвестиций, оказывать всяческое содействие.

По словам президента, прочно стоящая на ногах наша Родина сегодня имеет силу и волю наконец разработать концепцию стратегического развития отношений Армения - диаспора, которые будут строиться на видении сильной и развитой Армении, независимого и безопасного Арцаха, организованных общин диаспоры, с армянским духом, энергией и присущим армянам полётом мысли.

“Мать-Армения - Родина всех армян, независимо от политических и иных пристрастий. Мы знаем и ценим диаспору в её многообразной сущности. В последние годы по разным поводам я встречаюсь со многими молодыми людьми, достигшими большого успеха или ещё находящимися на этом пути, вижу их рвение быть полезными Родине. Мы должны найти новые пути для обеспечения их вовлечённости. Наши общины диаспоры разнообразны и неоднородны, в зависимости от того, когда и по каким причинам они сформировались. Неоднородны как по их историческому опыту, так и по политическим взглядам. Будучи своеобразными, сети должны переплетаться и сотрудничать друг с другом как для достижения успеха в принимающей их стране, так и с целью строительства будущего Матери-Армении”, - подчеркнул глава государства, пожелав участникам форума успехов в предстоящих трёхдневных обсуждениях.





“Создание Всеармянского совета - будущее взаимодействия Армения - диаспора”

Вчера в рамках шестой конференции Армения - диаспора президент Серж Саргсян принял участие в одном из тематических обсуждений - совещании рабочей группы по созданию Всеармянского совета и по вопросам дальнейшего развития взаимодействия Армения - диаспора, в ходе которого выступил с речью. Приветствуя собравшихся, глава государства подчеркнул, что данная встреча посвящена обсуждению одного очень чётко поставленного вопроса - это создание Всеармянского совета и в этом контексте будущее взаимодействия Армения - диаспора.

“Национальное единство - это, конечно, очень важная цель, которая постоянно присутствует в повестке каждого народа. Бесспорно, что централизация общих сил и таким образом правильное распределение имеющихся ресурсов необходимо каждому народу для правильного реагирования на встающие перед ним вызовы. Это особенно важная постановка вопроса для тех народов, которые рассеяны по всему миру. В случае армян причиной этому были осуществлённый против нас геноцид и притеснения. Родиться, жить и трудиться в диаспоре не было свободным выбором предков людей, присутствующих здесь. Это было результатом осуществлённого против них насилия, преступного лишения их родины”, - сказал Серж Саргсян, отметив, что для нас, армян, вопрос всенародного единства и формы организации эффективного сотрудничества всегда был в повестке и он стоял особенно остро по причине отсутствия независимой государственности. По его словам, сегодня в условиях независимости Армении мы уже имеем состоявшуюся государственность, находимся в более благоприятной ситуации для того, чтобы заняться этой и подобными задачами.

“Мы накопили очень богатый и разнообразный опыт обсуждения вопросов всеармянского единства и способа его организации, поиска решений этих вопросов. Думаю, здесь нет нужды говорить об этом. Однако из пройденного пути, несомненно, можно сделать ряд выводов”, - подчеркнул президент, представляя свои подходы к формированию Всеармянского совета.

Первый вывод, по его мнению, состоит в том, что самой важной и самой жизнеспособной формой самоорганизации любого народа является современное национальное государство. “Да, государство Армения, возможно, несовершенно, но есть все основания для того, чтобы его укреплять, реформировать, делать лучше. Следовательно, какую бы структуру мы ни создали, она будет дополнять, поддерживать государственность Армении”, - сказал президент, отметив, что мероприятия 100-летия геноцида армян стали свидетельством, что наше государство готово и может принять на себя роль лидера. Более того, это лидерство ожидалось также в диаспоре.

Второе, по словам главы государства, какую бы структуру мы ни создали, она не будет призвана заменить или конкурировать с уже существующими в диаспоре организационными структурами. “Цель этого процесса не в том, чтобы вместо уже традиционно сформированных структур создать новую структуру, а сформировать общую площадку для уже существующих структур, ярких и признанных личностей, представляющих диаспору. Мы, конечно, должны осознавать, что самый мощный ресурс рассеянного по миру армянского народа - армянин с присущей ему яркой индивидуальностью. Более того, эти яркие индивидуальности живут в самых разных государствах мира, являясь их полноценными и преданными гражданами. Пусть никто не думает, что возможно или есть необходимость в создании какой-либо центростремительной, пирамидальной всеармянской структуры. Совершенно нет. Нужды в этом абсолютно нет. Так ставить вопрос не только не реалистично, но и, думаю, вредно. Учитывая возможность, которую дают современные телекоммуникационные технологии, по-моему, необходимо создать сетевую структуру, основанную на инновационных подходах. В этой рабочей сети необходимо обеспечить наилучшие возможности свободного обмена идеями и разработки общих программ”, - сказал президент.

Напомнив, что мы приближаемся к очень важной вехе – в мае 2018 года мы будем праздновать 100-летние юбилеи провозглашения первой Республики Армения и героических Майских сражений, президент заметил, что это будет самым подобающим и символичным поводом для принятия окончательного решения по поводу формирования Всеармянского совета.