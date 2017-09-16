Серж Саргсян: «РАУ стал лучшим образцом сотрудничества Армении и России, центром сохранения армянской идентичности»

Российско-Армянский (Славянский) университет отметил вчера свое 20-летие. На торжественной церемонии присутствовал президент Серж Саргсян. В связи с юбилеем вуза президент наградил высокими государственными наградами ряд представителей профессорско-преподавательского состава за значительный вклад в дело развития науки и образования. В частности, ректор университета, доктор экономики, профессор Армен Дарбинян удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Президент страны в сопровождении ректора РАУ Армена Дарбиняна, мэра города Еревана Тарона Маргаряна, министра образования и науки Левона Мкртчяна, посла России в Армении Ивана Волынкина ознакомился с условиями обучения в университете. Президенту рассказали о ходе строительства нового корпуса вуза и о действующей при университете базовой школе “Усмунк” и других достижениях вуза.

«Российско-Армянский университет является наилучшим образцом сотрудничества Армении и России», - сказал президент в своем выступлении в ходе торжественной церемонии. Поздравляя присутствующих с юбилеем, глава государства подчеркнул, что с самых первых лет основания университет стал одним из наилучших среди наших высших учебных заведений. Президент также отметил значительный вклад первого ректора РАУ, покойного Левона Мкртчяна, известного своей деятельностью по укреплению российско-армянского сотрудничества и межкультурных связей, назвав РАУ «венцом деятельности» Левона Мкртчяна.

«Рад, что сегодня в РАУ есть молодежь, ценящая знания, умелое и прошедшее серьезный путь руководство, опытный профессорско-преподавательский состав. Со многими здесь я лично работал и знаю те трудности, которые удалось преодолеть со временем»», – сказал президент, обращаясь к присутствующим в зале.

По словам главы государства, оценка высшего учебного заведения состоит из трех компонентов. «Во-первых, крайне важно, какого качества граждан воспитывает вуз, насколько они в итоге бывают связаны с родной страной и насколько современны. Второй компонент, думаю, то, какую профессиональную деятельность осуществляет выпускник университета. Есть ли у него проблема найти работу или его знания достаточны для того, чтобы найти удовлетворяющую его работу в сегодняшних условиях? И третий компонент, естественно, заключается в том, какую научную деятельность осуществляет профессорско-преподавательский состав университета. Я думаю, что все три компонента существуют в университете», - сказал Серж Саргсян, отметив при этом, что у вуза есть уникальная особенность, которая с первого взгляда может казаться странной.

«Уникальность РАУ, как бы странно это ни звучало, заключается в том, что вуз этот реализует дело сохранения армянской идентичности. Это чрезвычайно важная миссия», – сказал президент, напомнив, что многие студенты вуза – это соотечественники, приезжающие из других стран и начинающие себя осознавать частью своей родины именно благодаря получаемому здесь образованию.

«Мы сделаем всё, чтобы РАУ и впредь был в числе лучших вузов», – резюмировал глава государства, выразив уверенность в том, что к 50-летию университета можно будет гордиться еще большими заслугами и успехами.

«За 20 лет удалось создать

университет с серьезными

традициями и ценностями»

«Мы с огромным уважением и благодарностью относимся к вашей поддержке, вкладу в дело становления Российско-Армянского университета. Ваш вклад в его успешное развитие на протяжении всех этих 20 лет действительно значителен», – заявил ректор РАУ, экс-премьер РА Армен Дарбинян, обращаясь к президенту Сержу Саргсяну в ходе торжественной церемонии.

«За эти годы нам удалось сделать очень многое благодаря тому научно-образовательному, профессорско-преподавательскому составу, который с первого же дня поверил и присоединился к нам. За 20 лет удалось создать университет с серьезными традициями и ценностями, истории успеха, которыми можно гордиться каждый из нас», - сказал ректор.

Армен Дарбинян также поблагодарил Россию и народ РФ за поддержку в создании и развитии университета. «Мы создали уникальный продукт, вуз, который взаимодействует с ведущими научными центрами, в том числе России. Два народа создали университет, который будет восхвалять многовековые традиции взаимодействия братских народов», – отметил он. Ректор РАУ поблагодарил также Ереванский государственный университет как альма-матер Армении за сотрудничество, мощную научную поддержку в становлении РАУ. «Мы должны повысить качество межвузовского сотрудничества и выйти на новый уровень. Нам многое предстоит сделать в этой сфере», – сказал Армен Дарбинян.

«Успешность выпускников РАУ, их востребованность на рынке труда – главный критерий качества работы вуза»

В ходе церемонии ректор РАУ Армен Дарбинян вручил присутствовавшему на юбилейном мероприятии послу России Ивану Волынкину приз в номинации “Человек года: дипломатическая деятельность”.

В своем выступлении посол высоко оценил роль вуза в контексте динамичного развития армяно-российских отношений, отметив, что РАУ является основным проводником российской культуры в Армении и вклад университета в дело продвижения русского языка и культуры неоценим. Дипломат подчеркнул, что за годы существования РАУ удалось завоевать авторитет и повсеместное признание, а диплом РАУ – знак качества. По его словам, многие российские организации и предприятия с удовольствием принимают на работу выпускников данного вуза.

«РАУ – молодой, динамично развивающийся и перспективный вуз. Он гармонично сочетает высокий уровень фундаментальных исследований и активного укрепления инноваций. Успешность выпускников РАУ, их востребованность на рынке труда в различных сферах экономики – это главный критерий качества работы вуза. Это отвечает не только интересам граждан, но и соответствует уровню стратегического союзничества двух государств», - сказал посол, отмечая, что главная задача сделать вуз магнитом для передовой и мыслящей молодежи, символом российско-армянской дружбы.

Напомним, РАУ был создан на основании «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об условиях учреждения и деятельности в городе Ереване Российско-Армянского университета», которое было подписано в 1997 году в Москве.