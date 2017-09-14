Новый уровень отношений с Прагой и Братиславой

В рамках серии совещаний, направленных на расширение экономического компонента во внешнеполитических отношениях страны, президент Серж Саргсян принял доклад посла Армении в Чехии и в Словакии Тиграна Сейраняна об экономическом сотрудничестве и повестке двусторонних отношений с названными странами, предпосылках развития взаимодействия в различных отраслях, а также о существующих проблемах и препятствиях.

Посол также представил предложения относительно возможностей углубления торгово-экономических отношений Армении с вышеупомянутыми странами и решения существующих проблем. Подчеркнув, что в будущем году Армения будет отмечать 25-летие установления дипломатических отношений с Чехией и со Словакией, президент подчеркнул, что этот четвертьвековой юбилей важно отметить реальными достижениями. “Я рад, что в последнее время активизировались армяно-чешские отношения, что очень заметно, особенно в плане взаимных визитов высокого уровня, которые оказывают своё позитивное воздействие на все сферы сотрудничества. И очень важно, что достигнутые во время этих визитов договорённости либо выполнены, либо находятся в процессе выполнения. Чехия имеет развитую экономику. Считаю, что эта страна - важный партнер для Армении. Чехия может внести большой вклад в дело нашего экономического прогресса. Думаю, и мы, и наши граждане видят оживление в сфере туризма, и здесь свой вклад имеют также чешские туристы, число которых хоть и не очень велико, тем не менее по сравнению с тем же периодом прошлого года за семь прошедших месяцев текущего года эта цифра увеличилась на 20 процентов. Это касается также отношений со Словакией. Думаю, и Чехия, и Словакия для нас в сфере развития туризма являются важными партнёрами, так что нужно в этой сфере активизировать работы. Я осведомлён о состоявшихся встречах, знаю о результатах работы армяно-чешской межправительственной комиссии, но хотел бы, чтобы сейчас Вы систематизировали то, что нами делается, и конечно, если есть проблемы, в первую очередь рассказали о них, о тех проблемах, решение которых приведёт к экономическому оживлению”, - сказал президент.

С целью полноценного использования существующего в армяно-чешских и армяно-словацких экономических отношениях потенциала, развития сотрудничества в перспективных отраслях глава государства дал ряд поручений.