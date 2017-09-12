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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Обсужден текущий момент армяно-грузинского сотрудничества

Обсужден текущий момент армяно-грузинского сотрудничества

Вчера президент Серж Саргсян принял находящегося с рабочим визитом в Ереване министра иностранных дел, вице-премьера Грузии Михаила Джанелидзе, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Собеседники обсудили армяно-грузинское партнерство в разных сферах и программы, направленные на укрепление двусторонних связей, а также процесс реализации достигнутых на высоком уровне договоренностей. Президент подчеркнул важное значение частых визитов, которые, по его убеждению, предоставляют возможность обсудить текущий процесс сотрудничества и коснуться новых возможностей их развития. В свою очередь грузинский вице-премьер выразил благодарность дружественной Армении за значительную помощь при тушении лесных пожаров в Боржоми. Собеседники обсудили также взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы развития отношений в многостороннем формате. Они обменялись мнениями по текущим региональным, международным вопросам и вызовам, затронув при этом и процесс урегулирования карабахского конфликта.

 

 

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