Обсужден текущий момент армяно-грузинского сотрудничества

Вчера президент Серж Саргсян принял находящегося с рабочим визитом в Ереване министра иностранных дел, вице-премьера Грузии Михаила Джанелидзе, сообщила пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили армяно-грузинское партнерство в разных сферах и программы, направленные на укрепление двусторонних связей, а также процесс реализации достигнутых на высоком уровне договоренностей. Президент подчеркнул важное значение частых визитов, которые, по его убеждению, предоставляют возможность обсудить текущий процесс сотрудничества и коснуться новых возможностей их развития. В свою очередь грузинский вице-премьер выразил благодарность дружественной Армении за значительную помощь при тушении лесных пожаров в Боржоми. Собеседники обсудили также взаимодействие в рамках международных структур, а также вопросы развития отношений в многостороннем формате. Они обменялись мнениями по текущим региональным, международным вопросам и вызовам, затронув при этом и процесс урегулирования карабахского конфликта.