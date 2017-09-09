Духовные лидеры говорят на одном языке

«Каждая пуля, выпущенная в создание Божье, направлена против Бога»

В Москве при посредничестве патриарха Московского и Всея Руси Кирилла состоялась встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана – Католикоса Всех Армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Встреча прошла в резиденции российского предстоятеля на территории Свято-Данилова монастыря. Перед началом общей беседы духовные лидеры выступили с приветственным словом. Как отметил патриарх Кирилл, нынешняя встреча духовных лидеров внесет свой вклад в миротворческий процесс вокруг Нагорного Карабаха. «Мы сегодня продолжим наши совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Совершенно очевидно, что существующие проблемы находятся в неудовлетворительном состоянии, и вместе с тем у народов и Армении, и Азербайджана есть желание идти вперед, чтобы мир стал более прочным и справедливым», — сказал глава РПЦ, добавив, что питает «горячую надежду на успех» и верит, что встреча «внесет свой вклад в миротворческий процесс».

“Религия может и будет играть объединяющую роль для наших народов”, — выразил надежду патриарх. По его словам, духовные лидеры, “как люди верующие”, говорят “на языке, отличном от языка светских политиков”, что помогает им преодолевать разногласия.

В своем выступлении Гарегин Второй, в частности, отметил, что сегодня, к сожалению, результаты прилагаемых усилий в карабахском урегулировании мало осязаемы, однако намного значительнее и предметнее ожидания наших народов в этом поиске мирного сосуществования. «Вопреки заявлениям, озвучиваемым по итогам встреч президентов Армении и Азербайджана, нашим призывам и обращениям, сегодня, в условиях режима прекращения огня, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной, по-прежнему гибнут военнослужащие, а иногда и мирные жители приграничных населенных пунктов. В частности, считаем крайне тревожным явлением, когда военнослужащие скрываются за спиной своего гражданского населения, тем самым преднамеренно превращая его в мишень для противной стороны. С другой стороны границы не перестают звучать воинственные призывы, заявления о своей растущей вооруженности. Всё это в большой мере ставит под угрозу усилия по формированию атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания. Подрывая и без того хрупкий режим прекращения огня, такие заявления приводят к новой, реальной эскалации конфликта, очевидцами и свидетелями которой мы стали в апреле прошлого года, когда Вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные боевые действия. Всем нам известна тревожная хроника тех дней, зафиксированная, в частности, мировым сообществом, — истязания, жестокости и насилие по отношению к павшим на поле брани солдатам, а также к мирному населению, причиненные разрушения и потери.

Вспоминая об этих событиях, возникает естественный вопрос: как могут сохраняться стабильность ситуации и мир, когда усилия в этом отношении носят односторонний характер? Как достичь мира, когда в Азербайджане не жалеют сил и средств, чтобы всеми возможными и невозможными способами в собственном народе посеять ненависть и вражду к соседу — к армянскому народу, а на справедливые и объективные оценки армянской стороны и международного сообщества отвечать безосновательными обвинениями.

Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта исключительно путем переговоров, нет альтернативы. Нет альтернативы и свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе. Сегодня проявление воли и принятие обязательств искать разрешение конфликта исключительно посредством переговоров и предупреждения нарушений режима перемирия является императивом. Необходим отвод с границ снайперов, необходимо прекращение непрестанных обстрелов, дабы в условиях режима прекращения огня не причинять более несчастья семьям, сохраняя безопасной жизнь наших чад, призванных на ратную службу. Каждая пуля, выпущенная в создание Божье, направлена и против Бога. Именно в этом мы видим нашу миссию духовных лидеров: увещевать и напутствовать, вместе с нашими сподвижниками формировать то сознание и ту атмосферу взаимопонимания и толерантности, в условиях которых станет возможным продвижение процесса мирного урегулирования конфликта. Одновременно мы должны постоянно обращаться с призывом к военнослужащим сохранять режим прекращения огня и воздерживаться от провокаций.

Мы придаем важное значение роли международного сообщества, в частности, миссии Минской группы ОБСЕ в деле применения механизмов контроля на линии соприкосновения и расследования инцидентов на границе. Выражаем нашу признательность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви за сострадание и посреднические усилия, которые они проявляют с первого же дня конфликта. Богу угодны те, кои следуют путями справедливости и мира, ибо там Его любовь и благословение, покровение и милость, как говорится в Святом Писании: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:18). Следовательно, объединим наши усилия и будем совместно следовать этими путями. В этом процессе все мы несем ответственность. Возносим наши молитвы Всевышнему Богу, испрашивая, дабы благословил и увенчал успехом инициативы всех мужей, общественных структур и организаций, которые нацелены на восстановление отношений между двумя народами, упрочение солидарности и формирование атмосферы взаимного доверия. Пусть благословением Всевышнего в мире и в жизни наших народов всегда преобладают дух примирения и плодоносят взаимопонимание и доброжелательность», — сказал Католикос Всех Армян.

Отметим, что нынешняя встреча духовных предстоятелей стала уже пятой по счету. В то же время вот уже шесть лет, как подобные саммиты не проводились. Как считает в этой связи российский эксперт Станислав Стремидловский, затягивание политического процесса карабахского урегулирования служит одной из причин, ясно показывающих необходимость активизации альтернативных способов переговоров. Межрелигиозный диалог обладает в этом смысле высоким потенциалом. Такие диалоги могут служить умиротворению ситуации, тормозят попытки развязать войну. А если духовные лидеры способны к конструктивному общению, то и лидерам политическим стоит последовать этому примеру.

Молимся о преодолении разногласий…

По итогам трехсторонней встречи Католикос Гарегин Второй, патриарх Кирилл и шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступили с совместным заявлением. В документе, в частности, говорится:

«Сегодня мы, духовные лидеры азербайджанского и армянского народов, вновь встретились в Москве по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обсуждения путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, без чего невозможно достижение согласия и безопасности на Кавказе. Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посреднических усилий международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта. Убеждены, что добиться преодоления разногласий можно, опираясь на принципы добрососедства и нравственные ценности, проповедуемые традиционными религиями – ценности добра, любви к ближнему, взаимного прощения и милосердия. Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед лицом многочисленных вызовов мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы.

Мы молимся о сохранении мира и скорейшем разрешении всех гуманитарных проблем, связанных с конфликтом, и призываем к этому политических и общественных деятелей наших народов.

Мы вместе призваны заботиться о страждущих и обездоленных, свидетельствовать о непреходящих духовных и нравственных ценностях, вести поиск мирных и справедливых путей разрешения противоречий. Крайне важно отказаться от воинственной и враждебной риторики.

Обращаемся к тем, от кого это зависит, с призывом содействовать освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену.

Мы как религиозные лидеры призваны защищать храмы, мечети и другие святыни. Поэтому очень важно обеспечивать неприкосновенность памятников религиозного назначения и уважительное отношение к ним. Призываем наши народы воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной нравственности.

Со своей стороны выражаем готовность поддержать миротворческие инициативы по разрешению нагорно-карабахского конфликта. История трехсторонних встреч духовных лидеров свидетельствует о положительном влиянии таких контактов на ход урегулирования конфликта, который никогда не должен перерасти в религиозное противостояние. Мы питаем горячую надежду на успех переговорного процесса. Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, религиозных лидеров, к неустанным и последовательным усилиям во имя долгожданного торжества идеалов мира и добра. Мы готовы использовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе.

Всем чадам наших общин мы адресуем пожелания мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и о сохранении наших народов от зла и греха.

Пусть на древней и святой земле Кавказа утвердится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире и согласии с данными Богом нравственными законами. Делегации Армянской Апостольской Церкви во главе со Святейшим Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II и Управления мусульман Кавказа во главе с Досточтимым шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде выражают особую благодарность Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за организацию данной трехсторонней встречи, важнейший вклад в дело установления мира на Кавказе и желают Его Святейшеству помощи Всевышнего в продолжении этой высокой богоугодной миссии».