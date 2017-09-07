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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армения желает установления мира и стабильности в Сирии

Армения желает установления мира и стабильности в Сирии

Президент Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного посла Сирийской Арабской Республики в Армении Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима.

Президент поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов. Собеседники обсудили повестку армяно-сирийских отношений, коснулись возможностей развития и укрепления взаимодействия в различных отраслях, обменялись мнениями вокруг ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, говорили также о региональных проблемах и вызовах. Говоря о сирийском кризисе, президент выразил надежду, что власти Сирии и дружественный сирийский народ смогут во главе с президентом страны противостоять этому большому испытанию, и в стране наконец установится мир и стабильность, в чём Армения заинтересована. “В разные периоды истории всем народам выпадают испытания, и те народы, которые могут им противостоять, продолжают свой путь. Армения, будучи глубоко озабоченной судьбой сирийского народа, всё это время с болью следила за событиями и ухудшением гуманитарной ситуации и по мере своих возможностей оказывала помощь как подвергающейся лишениям сирийско-армянской общине, так и всему сирийскому народу”, - сказал Серж Саргсян.

Посол Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим в свою очередь выразил благодарность президенту за тёплые слова, подчеркнув, что власти Сирии высоко оценивают позицию дружественной Армении и ее помощь в деле установления в стране мира и стабильности. Посол с почтением говорил о сирийской армянской общине, которая, по его словам, является неделимой частью сирийского народа и на протяжении десятилетий вносит большой вклад в дело развития страны. Дипломат заверил, что армянская община, пользующаяся большим уважением в его стране, всегда была и продолжает оставаться в центре внимания властей Сирии.

 

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