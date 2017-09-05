Серж Саргсян: “Сотрудники МЧС достойно выполняют свою миссию”

Президент поздравил спасателей и открыл новый комплекс

Вчера президент Серж Саргсян принял участие в праздничном мероприятии в МЧС, посвящённом Дню работника чрезвычайных ситуаций.

Приветствуя спасателей и поздравив их с праздником, глава государства вю пожаров на территории республики, вручил государственные награды сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям и лицам, принимавшим активное участие в работах по тушению пожаров.

После церемонии награждения состоялся торжественный парад. В рамках Дня работника чрезвычайных ситуаций в присутствии президента, участвующих в праздничном мероприятии членов СНБ РА, министров охраны природы, сельского хозяйства, приглашённых на праздник иностранных дипломатов на территории МЧС был открыт и освящён хачкар-памятник, посвящённый погибшим в ходе боевых действий и при исполнении служебных обязанностей спасателям.

Президент присутствовал на церемонии открытия второго капитально отремонтированного корпуса МЧС. Глава государства совершил экскурсию по зданию, ознакомился с созданными рабочими условиями и деятельностью расположенных в здании служб. В новом корпусе действуют Гидрометеорологическая служба МЧС, Инспекция пожарной и технической безопасности, Национальный центр технической безопасности, Агентство государственных резервов, Центр медицины катастроф и поликлиника, а также Психологическая служба.

Накануне праздника президент направил поздравительное послание по случаю Дня работника службы чрезвычайных ситуаций, в котором глава государства, поздравляя служащих и ветеранов службы с профессиональным праздником, подчеркнул, что им вверена важнейшая сфера: по возможности предотвращать природные и техногенные катастрофы, а в случае, если они происходят, бороться с ними, управлять, смягчать и ликвидировать их последствия. Большая роль, отметил президент, отведена также Службе спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, Национальному центру кризисного управления.

“Министерство по чрезвычайным ситуациям - сравнительно новая структура, которая объединила ряд новосозданных и существовавших прежде служб. МЧС доверена довольно широкая сфера деятельности. Тем не менее соотрудники МЧС достойно выполняют свою миссию”, - отметил президент. В своем послании глава государства остановился также на повышении эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, указав на необходимость обеспечения стабильных и партнёрских связей на международном и региональном уровнях.

“В плане развития спасательных и других сил оперативного реагирования необходимо осуществлять работу в направлении обеспечения безопасности особых и важнейших объектов. Эти работы МЧС в одиночку выполнить не может, следовательно, необходимо внедрить новые механизмы эффективного сопоставления действий других государственных структур и служб. Приветствую участие МЧС в совместных программах и мероприятиях, которые проводятся в рамках соответствующих международных структур. Также считаю важным участие армянских специалистов сферы чрезвычайных ситуаций в действиях по ликвидации последствий катастроф в регионе. Для правильной организации работ в чрезвычайных ситуациях необходимо также учитывать природные особенности нашей страны. В этом смысле одним из важнейших дел станут продолжающиеся реформы системы службы сейсмической защиты, а также серьёзнейшие работы в области управления оползневыми катастрофами. В чрезвычайных ситуациях последнего периода МЧС сыграло важнейшую роль в деле организации и координации мероприятий по реагированию на разгоревшиеся пожары. Очень важным было то обстоятельство, что для противодействия этим вызовам были оперативно сопоставлены имевшиеся в нашем распоряжении государственные и даже частные инструменты. Этот уровень служебной деятельности свидетельствует не только о профессиональной и функциональной готовности МЧС, но и о высоких духовно-нравственных качествах”, - говорится в поздравительном послании президента. Резюмируя, глава государства пожелал всем работникам сферы МЧС крепкого здоровья, успехов и новых достижений – во имя прогресса и безопасности Республики Армения и армянского народа.





“Народ видит в лице МЧС надежную структуру”

В комплексных национальных действиях, направленных на снижение стихийных рисков, приоритетными являются модернизация и переоснащение спасательной службы Армении, заявил вчера в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня работника службы чрезвычайных ситуаций глава МЧС Давид Тоноян.

«В лице системы МЧС народ видит постоянно развивающуюся гуманитарную структуру, которая всегда находится рядом в сложные моменты, а это является весьма большой ответственностью. Долг каждого из нас – защищать население, материальные и природные богатства нашей страны не только от стихийных бедствий, но и от антропогенных опасностей», – отметил министр. По его словам, преданные спасатели МЧС за последний месяц достойно боролись сразу против нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на различных территориях республики, в то же время оказав поддержку Грузии в борьбе с лесными пожарами в Боржомском ущелье. В связи с оказанной армянским спасателям поддержкой глава МЧС Армении выразил благодарность международным спасательным силам. «Выражаем всем благодарность за оказанную Армении бескорыстную помощь», – отметил Д.Тоноян.

В свою очередь заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Карапетян в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что свой профессиональный праздник МЧС встречает преодолевшим крупные вызовы. «За последние 20 дней произошли три крупных пожара. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе наших спасателей мы преодолели эту ситуацию с минимальными потерями», – сказал замминистра, отметив, что после данных событий сделаны соответствующие выводы для увеличения потенциала реагирования в случае повтора подобных ситуаций. «Спасатели, подвергая риску свою жизнь и здоровье, приходят на помощь населению. Самое главное качество спасателя – преданность, осознание того, что он выполняет важнейшую миссию», – указал замглавы МЧС.

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В канун профессионального праздника, со 2-го по 4 сентября, по инициативе МЧС в Ереване была проведена первая Международная выставка высоких технологий безопасности Arm-Security.

Экспозиция была развернута на открытой площадке и в выставочном павильоне на более чем полутора тысяче квадратных метрах, более 40 процентов участников экспозиционной программы – представители зарубежных стран. К участию в выставке были приглашены официальные лица и предприятия промышленности Армении, Беларуси, Германии, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Польши, России, США, Таджикистана, Франции, Японии, представители международных организаций – ОБСЕ и НАТО. Почетными гостями I Международной выставки высоких технологий безопасности Arm-Security-2017 стали официальные делегации около 20 стран, а также члены правительства РА и руководители государственных органов. Выставка была организована в целях широкомасштабной демонстрации высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих техническому переоснащению подразделений МЧС Армении, решению вопросов обеспечения общественной и гражданской безопасности, а также содействия развитию кооперационных связей и деловых контактов армянских и зарубежных предприятий. В рамках экспозиционной и деловой программ организаторы выставки провели деловые переговоры с представителями предприятий-производителей о закупках современных образцов продукции и технологий.