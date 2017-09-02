Президент Армении примет участие в празднествах по случаю 26-й годовщины провозглашения НКР

Сегодня в Степанакерте президент РА Серж Саргсян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-й годовщине провозглашения НКР.



Вчера президенты Армении и Арцаха присутствовали на церемонии открытия автодороги стратегического значения Варденис - Мартакерт. Согласно сообщению пресс-службы главы государства, дорога построена на пожертвования армян со всего мира, собранные в ходе телемарафонов в 2013 и 2014 гг. Всеармянским фондом «Айастан», и при содействии правительств Армении и Арцаха. Автотрасса из Армении в Арцах протяженностью 114,6 километра и шириной 10 метров имеет несколько преимуществ - она короче старой дороги на 15-20 километров и более удобна.

Президенты Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви Паргевом Мартиросяном посетили также монастырский комплекс Дадиванк, ознакомились с осуществляемыми там реставрационными работами и зажгли свечи в церкви Святой Богоматери Дадиванка.

Далее президенты двух а

рмянских республик посетили новый винный завод в Аскеранском районе НКР. В ходе посещения Б.Саакян отметил важность основания и функционирования подобных предприятий с точки зрения стимулирования сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, открытия новых рабочих мест. Глав государств сопровождали премьер-министр НКР Араик Арутюнян и другие должностные лица.



