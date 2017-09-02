Сегодня все осознают важность знаний

Президент Серж Саргсян направил вчера поздравительное послание по случаю Дня знаний и словесности. Текст послания приводит пресс-служба главы государства.

“Уважаемые учителя, преподаватели и родители, дорогие ученики и студенты, поздравляю вас с Днем знаний!

Первого сентября стартует учебный год, и с этого момента вся наша страна начинает жить согласно новому, особому режиму и в особом темпе. Этот день особенно важен для тех, кто делает первые шаги к школе, к открытию нового и чудесного мира знаний. Осознание важного значения знаний сегодня, бесспорно, присутствует как в каждой семье, так и во всём обществе. Считаю важными, однако, серьёзные общественные обсуждения, направленные на совершенствование образовательной системы Армении, реформ и процесса их реализации, поскольку времена и, соответственно, требования постоянно меняются, а мы всегда должны оставаться современными, идущими в ногу со временем.

Успехи наших учеников и студентов на международных конкурсных площадках, конечно, нас вдохновляют и свидетельствуют, что мы на правильном пути, но для нас важнее повышение общего уровня образования. Необходимы такие выпускники школ и университетов, которые будут конкурентоспособны и найдут свое место в жизни и в труде. Желаю всем нам вместе вооружаться новыми знаниями и становиться сильнее, поскольку «знание - сила», - звучит в поздравительном послании главы государства.