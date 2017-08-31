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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армяно-российский договор отвечает историческим традициям дружбы двух народов

Армяно-российский договор отвечает историческим традициям дружбы двух народов

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. В послании, в частности, говорится:

 

“Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои искренние поздравления по случаю 20-летия со дня заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. Прошедший период убедительно свидетельствует, что Договор отвечает историческим традициям дружбы братских народов. Он служит прочной основой для последовательного наращивания армяно-российского союзнического взаимодействия, которое выделяется активным диалогом на высшем уровне, эффективной внешнеполитической координацией, успешным взаимо-действием в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях. Из года в год расширяется двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инновационной, горнодобывающей областях, реализуются перспективные инвестиционные проекты, набирают обороты межрегиональные и гуманитарные связи.

Стратегический характер двустороннего взаимодействия наших стран приумножается конструктивным партнерством на многосторонних международных и региональных площадках. Ереван и Москва являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по продвижению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и упрочения Организации Договора о коллективной безопасности в интересах мира, обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в зоне ответственности ОДКБ в целом.

Мы высоко ценим посреднические усилия России в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В историю двусторонних отношений вписано много ярких страниц, и мы дорожим этим общим достоянием. Уверен, что сегодняшняя знаковая дата, как и весь юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, будут ознаменованы совместными усилиями по наращиванию армяно-российского союзничества по всем направлениям в соответствии с духом и буквой Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам братской России – благополучия и процветания”.

 

В свою очередь в связи с указанной датой Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Сержу Саргсяну

В поздравлении глава Российского государства отметил давнюю и богатую историю российско-армянских отношений, основой которых во все времена служили прочные узы дружбы и взаимного уважения, связывающие народы двух стран.

«Договор 1997 г. положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», – подчеркнул президент России в поздравительной телеграмме. Владимир Путин высоко оценил развитие российско-армянских отношений, которые за прошедшие два десятилетия вышли на уровень союзнического взаимодействия: Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Президент России подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-армянских связей в интересах братских народов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

 

 

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