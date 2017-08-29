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В Номере // ТЕМА ДНЯ // “Базе” состоялся и стал одной из форм организации жизни нашей молодежи”

“Базе” состоялся и стал одной из форм организации жизни нашей молодежи”

Президент Серж Саргсян навестил участников организованного Молодёжным фондом Армении всеармянского молодёжного слёта “Базе” в Цахкадзоре.

В этом юбилейном для “Базе” году (15-летие слёта) в мероприятии участвуют около 500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, представляющих Ереван, марзы страны, Арцах и диаспору. Президент ознакомился с проведёнными в рамках слёта мероприятиями, просмотрел фильм “Базе 2017”, победившую в конкурсе “Армения в будущем” презентацию, организованный участниками флешмоб и художественную выставку. За организаторскую работу среди молодёжи, а также в связи с 15-летием учреждения всеармянского молодёжного форума “Базе” президент вручил ряду лиц благодарственные грамоты.

На встрече с участниками слёта Серж Саргсян подчеркнул важное значение “Базе” в молодёжной жизни нашей страны и пожелал, чтобы слёт продолжал действовать с прежней эффективностью.

«Дорогие участники слёта, хочу всех вас поздравить с 15-летием “Базе” и сказать, что я действительно рад, что “Базе” состоялся и стал одной из форм организации нашей молодёжной жизни. Я за эти 15 лет, наверное, все 15 раз участвовал в ваших мероприятиях, и ваша организация стала родной для меня. Сегодня многим кажется, что “Базе» - не 15 лет, что он всегда был с нами. Поэтому важно и впредь работать с прежней эффективностью. Также чрезвычайно важно, что “Базе” - это не партийное мероприятие, правильнее будет сказать - многопартийное. Конечно, здесь вы проводите свой активный отдых: играете, соревнуетесь, занимаетесь творчеством, ведете политические обсуждения. То, что вы делаете, ложится в основу большого дела создания новой политической культуры нашей страны. Поскольку вы молоды, полны энергии и непосредственны в общении, вы здесь учитесь дискутировать, обсуждать, и эти дискуссии не перерастают во вражду. А это так важно – чтобы различие мнений по разным вопросам жизни страны, различным явлениям не превращалось во вражду. Крайне важно – находить согласие на политическом поле. Да и вообще, уметь достигать компромиссов – весьма важное в жизни умение. Речь, конечно, не о конформизме, речь о том, чтобы понять интересы, подходы другого. Я уверен, что многие из вас помнят известное высказывание, гласящее, что самая сладкая победа – это та, которая достигнута с малыми потерями, малыми усилиями. Действительно, так оно и есть. Я бы пожелал, чтобы вы, когда уже начнёте заниматься всяческими вопросами по-взрослому, всегда были сторонниками того, чтобы прийти к согласию. С девизом “быть против” невозможно добиться никакого успеха. Очень рад, что здесь вы приобретаете много друзей, налаживаете новые знакомства, и я знаю, что за эти 15 лет участники “Базе” также создали немало семей. Хотел бы, чтобы эти семьи всегда были полны любовью. Наша страна - она тоже одна большая семья. Да, наша страна мала, но это - большая семья, и когда она наполнится добрыми пожеланиями и любви, тогда и превратится в Армению нашей мечты”, - сказал, в частности, в своем обращении президент.

Глава государства пообщался с участниками молодежного слета. Отвечая на вопрос одного из участников встречи о неслучайном характере совпадения дат недавнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда и проведенных в Сочи армяно-российских переговоров на высоком уровне, президент Саргсян сказал, что складывается традиция встреч в свободном режиме с Владимиром Путиным несколько раз в год и на этих встречах обсуждается многосторонняя повестка армяно-российских отношений. Встреча в Сочи была одной из них.

Молодежь поинтересовалась, правдивы ли слухи о том, что вопрос о размещении миротворцев в Арцахе обсуждался во время встречи с президентом России. «Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, мы вообще не проводили обсуждений, - сказал глава государства. - Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения и свое видение намерений нашего соседа. Вот и все. Мы не обсуждали такого вопроса». Отвечая на вопрос о связи заявления сопредседателя Ричарда Хогланда с встречей президентов Армении и России, С.Саргсян сказал, что связь между этими двумя событиями маловероятна, тем более что бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США после своей отставки тоже высказывал свое мнение в более свободном формате. «Хогланд покидает свой пост, и однажды он должен был выразить свои соображения… Одно дело быть нынешним сопредседателем, а другое – собираться уйти в отставку. Если помните, то же самое было верно в случае с предыдущим сопредседателем от США. При таком раскладе слова не обязывают: завтра или послезавтра он не будет участвовать в переговорах и ни одна из сторон цитировать его не будет»… Что касается сути заявления Хогланда, то президент признался, что оно его не удивило. “Для меня это абсолютно не ново, - сказал он. - Но для многих, я думаю, это доказательство того, что ранее наша позиция и наши встречи были неверно истолкованы. Руководители стран-сопредседателей неоднократно говорили об этом, и в целом этим положениям более 10 лет. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти положения были реализованы, их необходимо документировать в течение нескольких дней, недель, месяцев, так как каждое слово, каждая запятая в этом документе очень важны».

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