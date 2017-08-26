Сотрудничество между Арменией и Туркменией расширяется

Взаимодействие охватит целый ряд новых направлений

В Ереване по приглашению президента Сержа Саргсяна находился с официальным визитом его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов. В президентской резиденции состоялась встреча глав двух государств, после которой президенты провели беседу в формате тет-а-тет.

«Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, я сердечно приветствую Вас в Армении. Армяно-туркменские отношения носят дружественный и многоплановый характер.

Ваш визит является знаковым событием, он проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Это очень хороший повод подвести некоторые итоги и наметить планы на будущее. Туркменистан - надежный партнер, и мы заинтересованы интенсивно развивать отношения между нашими странами, тем более что для этого есть все возможности. Мы интенсивно общаемся, и я очень рад, что сегодня у нас есть возможность говорить о дальнейших наших планах. Примите также и мои дружественные приветствия народу Туркменистана», - сказал, в частности, Серж Саргсян.

Поблагодарив армянского лидера за теплые слова и за приглашение посетить нашу страну, туркменский президент в свою очередь отметил, что за 25 лет, прошедших со дня установления дипломатических отношений, было сделано очень много в плане развития двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. А самое главное – «данный визит нам дает новый импульс на взаимодействие и взаимоотношения на перспективу, открытие новых форм взаимоотношений между нашими странами, конечно, на благо наших народов». «Я хотел бы сказать и о проблемах международного характера, и в этом вопросе мы всегда вам благодарны, так как вы всегда поднимаете вопросы, касающиеся стабильности и безопасности, вопросы развития устойчивых транспортных и транзитных коридоров. Поэтому мы правильно делаем, что всегда проводим консультации между нашими дипломатическими ведомствами по данным вопросам, и далее, конечно, надо их продолжать. В торгово-экономической сфере сегодня Туркменистан имеет очень большой потенциал. Такой же потенциал есть у вас. Я думаю, мы можем его использовать по различным направлениям. Это, конечно, первым долгом вопросы торговли, энергетики, сельского хозяйства, текстильной промышленности, здравоохранения и ряд вот таких многих направлений. Конечно, основная здесь роль сводится именно нашей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая и является основным координатором между нашими странами. В гуманитарных вопросах нас также очень многое связывает. Наши отношения идут со средневековья, поэтому нам отрадно, что мы и сегодня их продолжаем и являемся образцом взаимодействия для будущих поколений наших народов. Поэтому я ещё раз хотел бы выразить Вам большую признательность за Ваше приглашение, и, пользуясь случаем, пожелать в Вашей государственной деятельности больших успехов, а всему народу Армении - всех наилучших благ и процветания», - отметил лидер Туркменистана.

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова состоялись также переговоры в расширенном составе при участии делегаций двух стран. По их итогам президенты подписали совместное заявление и ряд документов, направленных на расширение и активизацию многостороннего межгосударственного взаимодействия. Это, в частности, Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом геофизики и инженерной сейсмологии имени НАН Армении и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана, Соглашение о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области туризма, Меморандум о взаимопонимании между Центром финансового мониторинга ЦБ Армении и Министерством финансов Туркменистана в области обмена финансовой информацией в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также ряд других документов, нацеленных на развитие спортивного, образовательного и культурного сотрудничества.

Президенты подвели итоги встречи в заявлениях, с которыми они выступили перед представителями средств массовой информации. Вечером того же дня в честь туркменского гостя от имени президента Сержа Саргсяна был дан официальный приём.