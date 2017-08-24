Отношения Москвы и Еревана серьезно укрепились

Серж Саргсян и Владимир Путин обсудили богатую повестку стратегических взаимосвязей

Вчера президент Серж Саргсян с кратким рабочим визитом посетил Россию. В Со чи армянский руководитель встретился со своим коллегой, президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин сказал, что очень рад видеть Сержа Саргсяна, и напомнил, что в нынешнем году две страны отмечают «хорошие даты» в рамках двустороннего взаимодействия: 25-летие установления дипломатических отношений, а через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве. «За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений. Очень рад Вас видеть и поговорить по всему комплексу этих вопросов», - подчеркнул глава российского государства.

Поблагодарив коллегу за теплый прием и добрые слова, Серж Саргсян отметил, что рад очередной встрече с главой России. Армянский лидер подчеркнул, что прошедшие годы характеризовались интенсивным развитием двусторонних межгосударственных отношений. «Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах», - заявил, в частности, Серж Саргсян. По его словам, интенсивно развиваются и торгово-экономические отношения. «В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев – почти 24 процента. Постоянна связь между правительствами и парламентами наших стран. Постоянно развиваются межрегиональное сотрудничество и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высшем и высоком уровнях. В этом году в Армении побывали председатель Думы Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности, я был с официальным визитом в Москве, наш председатель парламента, премьер-министр. Мы ждём осенью председателя правительства России в Армении, министра иностранных дел, министра промышленности и торговли в составе большой делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Буквально на днях состоялись заседания трёх важнейших двусторонних комиссий – по военно-техническому сотрудничеству, по торгово-экономическому и по парламентскому сотрудничеству.

Осенью в России пройдут Дни Армении. Очень важно, что география мероприятий, которые пройдут в рамках Дней Армении, не ограничивается только российской столицей, они состоятся в 13 городах России», - сказал Серж Саргсян, добавив, что еще раз хочет поблагодарить российскую сторону за помощь в тушении лесных пожаров.

Пресс-служба президента Армении сообщила в свою очередь, что главы двух государств-стратегических партнёров обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, коснулись хода реализации договорённостей, достигнутых во время официального визита Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию в марте этого года. Президенты обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования карабахского конфликта.

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В Сочи могли затрагиваться вопросы, связанные со стремлением Анкары сблизиться с ЕАЭС

Встреча президентов в Сочи вызвала широкий интерес экспертного сообщества, особенно с учетом того факта, что днем ранее в гостях у Путина побывал азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Поэтому, пишет в своем аналитическом материале РИА Новости, важнейшим пунктом обсуждений был, разумеется, вопрос карабахского урегулирования. Агентство напоминает, что еще в середине марта Саргсян и Путин встречались в Москве, и тогда по итогам переговоров армянский лидер заявил, что обсудил с президентом РФ создание необходимых условий для продвижения переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«В Вене 16 мая 2016 г. состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В Санкт-Петербурге 20 июня прошла встреча Саргсяна, Алиева и Путина. По итогам этих встреч Ереван и Баку договорились о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (1994 год) и укреплении режима прекращения огня (1995 год). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ», – пишет российское издание.

Важное значение придают в Москве военному и военно-техническому сотрудничеству с Арменией, напоминая, что в последнее время Владимир Путин ратифицировал соглашения о сотрудничестве с Арменией в области исследования и использования космического пространства, а также - об объединенной группировке войск, которая предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Говорится и о торгово-экономическом сотрудничестве, в связи с чем напоминается, что в марте нынешнего года премьер-министры Армении и РФ Карен Карапетян и Дмитрий Медведев обсудили проект создания двустороннего инвестиционного фонда, возможности привлечения российских компаний в свободную экономическую зону в Мегри на армяно-иранской границе, вопрос поставок сельхозтехники, расширения взаимодействия в рамках ЕАЭС. При этом агентство подчеркивает, что «высокопоставленные армянские политики называют эффективным членство Армении в Евразийском экономическом союзе».

Добавим также, что, помимо всей названной тематики, в ходе встречи в Сочи вполне мог обсуждаться и вопрос, связанный со стремлением Турции создать с ЕАЭС зону свободной торговли. Этот факт, заметим, вызвал заметный резонанс в российских медиа. Как известно, Ереван указал, что в условиях закрытой по вине Анкары турецко-армянской границы такое стремление выглядит абсурдным. МИД республики ясно дал понять, что в существующих условиях согласия Еревана на сближение ЕАЭС с Турцией получено не будет. Между тем ни для кого не секрет, что и Москва (в первую очередь по причинам геополитическим), и Минск, Астана и Бишкек были бы совсем не против привлечения Турции к евразийскому рынку. Вполне возможно поэтому, что в ходе прошедшей встречи глав государств эта проблема затрагивалась. И нельзя исключить, что, ознакомившись с позицией Еревана, как говорится, «из первых уст», Москва могла бы ясно и недвусмысленно дать понять Турции, что её устремления навстречу ЕАЭС полностью зависят от пересмотра отношений с Ереваном, а также от смягчения односторонней проазербайджанской позиции в вопросе карабахского урегулирования.