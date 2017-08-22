Артур Алексанян взял золото в Париже

Вчерашний день закончился замечательной новостью из Франции: любителей спорта да и все армянство порадовал Артур Алексанян, ставший трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.

В финальном сложнейшем поединке в весовой категории 98 кг соперником нашего борца стал представитель РФ Муса Евлоев. Алексанян одержал великолепную победу со счетом 3-1. Букмекеры с учетом, скажем так, непростого расклада в судейской коллегии и специфики этого вида спорта делали ставки на российского спортсмена, но Алексаняну удалось переломить ситуацию в свою сторону. Комментаторы и эксперты, которые изначально предсказывали победу россиянину, признали, что армянский спортсмен показал наивысший профессионализм, не оставив шанса ни судьям, ни сопернику. И в последний момент, когда Артуру удалось вытолкнуть Евлоева с мата, зал взорвался аплодисментами. Дальше кадры: поднятый нашим чемпионом армянский триколор, гимн Армении, слезы радости на глазах болельщиков и восторженное “да” комментатора… Но главное, сам Артур - “Белый медведь”, как прозвали его поклонники. Он принес стране новую победу, новую надежду на возрождение армянского спорта. И, конечно же, он сильно растрогал земляков-гюмрийцев, многие из которых поспешили выплеснуть свое “цавт танем” в соцсетях...

Помнится, так же ликовала страна прошлым летом: Артур взял золото на Рио-2016 - первое олимпийское золото Армении после двадцатилетнего перерыва. В сложнейшем поединке борец одержал уверенную победу над кубинцем Даниэлем Луго-Кабреро со счетом 3:0. И точно так же, как и в прошлом году, “Белого медведя” скоро будут встречать на родине: с цветами, улыбками, музыкой и криками “спасибо!”…



