Турция хочет вступить с союз с Арменией?

Анкара намерена заключить договор о вступлении в единое таможенное пространстсво Евразийского экономического союза. Об этом в пятницу заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. По его словам, администрация Эрдогана предложила начать предметные переговоры о подписании с ЕАЭС соответствующего соглашения. Это известие не может нас не беспокоить. Присоединение Турции к Таможенному союзу будет означать, что при экспорте товаров в Армению турецкий капитал будет освобожден от налогов и пошлин. Товарная экспансия может привести к экономической зависимости, что может нести в себе угрозу нашей национальной безопасности. Ведь Турция нам, мягко говоря, не очень дружественное государство. Готовы ли мы к подобной перспективе?..

Переговоры о вступлении Турции в экономический союз с Россией и дружественными ей странами СНГ начались еще до того, как Армения подписала соглашение о вступлении в ЕАЭС. Впервые интерес Анкары к Таможенному союзу проявился еще в октябре 2013-го года, когда на состоявшемся в Минске заседании Высшего евразийского экономического совета глава Казахстана позволил себе сенсационное откровение о планах Турции. По словам Нурсултана Назарбаева, тогдашний президент Турции Абдулла Гюль лично просил его посодействовать в приеме его страны в полноправные члены Таможенного союза.

Вскоре тема получила развитие. Едва ли не главной интригой состоявшегося в июле 2014-го в Сиднее саммита министров торговли стран “Большой двадцатки” стало заявление о достижении предварительной договоренности между Москвой и Анкарой о присоединении Турции к зоне свободной торговли Таможенного союза. По итогам сиднейских переговоров министр экономического развития России Алексей Улюкаев сказал, что нашел со своим турецким коллегой Нихатом Зейбекчи полное взаимопонимание. Инцидент со сбитым истребителем лишь ненадолго заморозил российско-турецкие консультации. В мае этого года Нихат Зейбекчи заявил: «После успешных переговоров президентов Путина и Эрдогана в Сочи начался новый этап партнерства наших стран. Теперь мы займемся развитием отношений с Евроазиатским экономическим союзом и ускорим подписание договора о свободной торговле».

Обратите внимание – консультации о заключении соглашения по вопросу вступления в Таможенный союз ЕАЭС Анкара ведет пока только с Москвой. Между тем равнозначное право голоса в этой структуре имеют также Минск, Астана и Ереван. Армения, как соучредитель организации, имеет право вето при решении любых вопросов, и тем более таких важных, как вовлечение новых членов. Вот как комментирует создавшуюся ситуацию директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин: «Этот вопрос не может быть решен без согласия Армении, так как все решения в союзе принимаются консенсусом. Армения может заблокировать вступление Турции точно так же, как в свое время Казахстан выражал неудовольствие в связи со вступлением Армении в ЕАЭС». Официальный Ереван пока не делал на этот счет официальных заявлений, потому что никто официально не обращался к нам с проьбой о рассмотрении инициативы вовлечения Турции в Таможенный союз. Но устный комментарий на этот счет замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна позволяет заметить отношение армянских властей к обсуждаемой теме. «Абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС», - заявил Кочарян. В то же время замминистра напомнил, что договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к единой таможенной зоне ЕАЭС. Что же тогда обсуждают Алексей Улюкаев и Нихат Зейбекчи?.. Непонятно.

В правительстве Армении осознают всю серьезность угрозы вовлечения Турции в Таможенный союз. И Овик Абрамян, и Карен Карапетян пользовались любой возможностью довести свое беспокойство до партнеров в Москве. Еще до того, как министр экономического развития России подтвердил достижение определенных договоренностей с турками, с достаточно резким заявлением выступил заместитель министра экономики Армении Гарегин Мелконян. Он отметил, что нас не устраивает даже нынешний режим, действующий в отношениях между Турцией и странами Евразийского экономического союза. (Турецким экспортерам ЕАЭС еще в 2014-м предоставил систему льгот “GSP”, которая предполагает более низкую таможенную пошлину по сравнению с обычной действующей ставкой.) «Для нас невыгодно применение сниженных пошлин в отношении Турции, особенно по линии потребительских товаров. Армения должна продолжить применять в отношении Турции полноценные ставки», - сказал тогда Мелконян. По его словам, руководство Армении предпримет усилия для того, чтобы сохранить право применять в отношениях с Турцией обычный торговый режим. Партнеры осведомлены о нашей позиции, но готовы ли ее учитывать? Выборочность в применении льгот едва ли прибавит Евразийскому экономическому союзу эффективности. Ни Москву, ни Астану и ни Минск такая выборочность не устроит, так как она может стать опасным прецедентом. Стало быть, во всех упомянутых столицах постараются пренебречь позицией Еревана, если мы не проявим жесткость и принципиальность. Тем не менее любой здравомыслящий политик не может не осознавать, что Армения в создавшихся геополитических условиях не согласится на полноценное участие Турции в Таможенном союзе ЕАЭС. Если у Анкары действительно есть такое уж большое желание подключиться к зоне свободной торговли, то она должна предложить нам прямые консультации для обсуждения условий, при которых мы согласимся воздержаться от применения вето. Судя по всему, Эрдоган на это совсем не настроен.

Отдельный вопрос - насколько искренне желание Турции интегрироваться в структуры Евразийского экономического союза? Реальное ли это стремление или - попытка маневрирования с целью подразнить западных партнеров? Заявления турецких лидеров о своем интересе к Таможенному союзу ЕАЭС носят, скорее, тактический, чем стратегический характер. Эти заявления – прямой сигнал Брюсселю и Страсбургу. Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз зашли в тупик. В этих условиях активно демонстрируемый турками интерес в Евразийскому экономическому союзу следует рассматривать именно как адресованное европейцам предупреждение о том, что в случае отказа принять в ЕС Анкара позволит себе резкий крен на северо-восток. Смею предположить, что Кремль в действительности тоже не горит таким уж большим желанием интегрироваться с турками. Со стороны Путина адресованное Эрдогану предложение о вступлении в единое торговое пространство - тоже скорей тактический, нежели стратегический шаг. Известно, что Турция с 1995-го года входит в единое с Европейским союзом таможенное пространство. «Мы хотим наладить сотрудничество с ЕАЭС, но это партнерство не должно нарушать соответствующего соглашения с ЕС», - сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. На самом деле Анкара не может быть участником одновременно двух совершенно разных интеграционных процессов. В Москве вовсе не заинтересованы в том, чтобы продукция стран Евросоюза через территорию Турции без каких бы то ни было пошлин поступала на рынки стран Таможенного союза. Северо-восточные партнеры рано или поздно поставят перед Анкарой вопрос о восстановлении таможенных барьеров с Евросоюзом. И даже если заведомо известно, что Турция на это не пойдет, переговоры сами по себе играют на руку России. Это помогает кремлевской пропаганде демонстрировать наличие у российской экономики реальных экспортных альтернатив в условиях экономических санкций.

Таким образом, Москва и Анкара, активно демонстрируя успешность двусторонних переговоров, скорее всего, не придут к окончательному решению о подключении Турции к реальным интеграционным процессам на евразийском пространстве. Но в любом случае Ереван уже сейчас имеет полное право высказать позицию, продемонстрировав свою способность пользоваться всеми полномочиями, закрепленными в уставных документах ЕАЭС.