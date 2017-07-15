Серж Саргсян: “Наша армия оснащена на должном уровне и с каждым днем все более усиливается”

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян принял участие в состоявшемся 13 июля в санатории Министерства обороны республики «Горная Армения» в Дилижане подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я».

Как передает пресс-служба главы государства, обсуждения были организованы в рамках рабочего визита президента в Тавушский марз, где он побывал на одной из боевых позиций, ознакомился с состоянием инженерных и укрепительных сооружений, уровнем боевой подготовки личного состава.

“Нет никаких сомнений в том, что наша армия с каждым днем усиливается. Приобретаются новые виды вооружений. Сегодня оснащенность и снаряжение наших Вооруженных сил находятся на должном уровне, они достаточны для решения всех военных задач, которые могут быть поставлены перед армией”, — заявил в ходе обсуждения президент. По словам главы государства, ни одна армия в мире не может утверждать, что обладает всеми возможными современными вооружениями, но важно иметь их в достаточном количестве, чтобы решать поставленные задачи. Как отметил президент, во всех войнах и сражениях, где армянская армия добилась успеха, это в первую очередь стало возможно благодаря человеческому фактору, но только лишь храбростью боевую задачу не решить..” Оружие и боеприпасы в достаточном количестве и качестве плюс профессиональные и смелые бойцы — вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь”, — сказал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе состоявшихся в Дилижане обсуждений министры обороны, образования и науки РА, курсанты Военного института им.Вазгена Саркисяна, студенты ряда вузов и командиры воинских частей обменялись мнениями относительно итогов публичных дискуссий, представили свои предложения и точки зрения. Напомним, что первая программа направлена на изучение положения в армии, вторая – предлагает студентам платную офицерскую службу, третья – предусматривает срочную военную службу на передовой на особых условиях. Президент выразил уверенность в том, что решения, предлагаемые в рамках этих программ, очень быстро дадут положительные результаты.

Глава государства поблагодарил всех участников дискуссии, подчеркнув, что представленные программы и ход общественных обсуждений вокруг них являются доказательством последовательной реализации политики укрепления и развития ВС РА. По словам президента, программы «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Это я» призваны творчески решить имеющиеся проблемы, которые не сейчас возникли, однако, как отметил он, часть предлагаемых решений является новой и уместной. Президент при этом с удовлетворением констатировал, что в полученных от представителей разных слоев общества мнениях и оценках доминирует положительный подход.

Под занавес встречи глава государства дал ряд поручений главам Минобороны и Минобрнауки Армении, которые нацелены на продолжение работы, связанной с программами с учетом итогов общественных обсуждений. Президент также подчеркнул, что никто и не утверждает, что представленные программы являются совершенными и в них учтены все детали. Однако, по его убеждению, полученные по итогам широких общественных обсуждений предложения улучшат эти программы. Об окончательном заключении можно будет говорить после их испытания на практике.

В тот же день в дилижанской здравнице Министерства обороны «Горная Армения» президент дал интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения». Касаясь в ходе интервью права населения Арцаха на самоопределение, глава государства подчеркнул, что это признанный международным правом принцип и это право должно быть реализовано. «Я многократно говорил и повторяю сейчас: гарантия номер один – собственные боеспособные Вооруженные силы, это самая надежная гарантия», – сказал глава государства. По словам Сержа Саргсяна, у армянской стороны есть достаточно вооружения, чтобы при совмещении с боевыми способностями войска нейтрализовать угрозу безопасности Нагорного Карабаха или Армении. «Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие», – сказал Серж Саргсян. Отметим, что программа выйдет в эфир в воскресенье в 23:20 по ереванскому времени.

Глава государства посетил новый военный городок

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян побывал с рабочей поездкой в Тавушском марзе.

Президент посетил одну из боевых позиций северо-восточной приграничной зоны, обошел боевой опорный пункт и ознакомился с несением службы и бытовыми условиями военнослужащих, инженерными и оборонительными сооружениями, состоянием боевой подготовки. Президент поощрил подарками группу офицеров и солдат, отличившихся в ходе несения службы самоотверженностью и отвагой, поблагодарил защитников Родины, пожелал им успехов, доброй службы, подчеркнув, что их добросовестная служба высоко ценится и благодаря им наш народ может спокойно жить, трудиться и развивать нашу Родину. Затем Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия нового комплекса постоянного базирования дислоцированной в Иджеване воинской части. На церемонии выступили министр обороны, командир части, духовный лидер Вооруженных сил, один из военнослужащих срочной службы. По завершении митинга и торжественного марша, посвященного открытию нового военного городка, президент обошел казарму, обзнакомился с условиями, побеседовал с личным составом и пообедал в солдатской столовой.