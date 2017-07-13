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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Раненые бойцы вручили будущим военврачам дипломы

Раненые бойцы вручили будущим военврачам дипломы

Президент Серж Саргсян присутствовал вчера на торжественном заседании Ученого совета Ереванского государственного медицинского университета имени Гераци.

 

На мероприятии, которое прошло во внутреннем дворе университетского больничного комплекса «Гераци 1», кроме членов Ученого совета и гостей приняли также участие раненые военнослужащие, проходящие восстановительное лечение в больничном комплексе. Двум из этих отличившихся на передовой военнослужащим Саркису Степаняну и Гору Дарманяну было дано право вручить дипломы будущим военврачам, выпускникам университета. Церемония началась строевым маршем специального военного оркестра Генерального штаба Вооруженных сил.

В ходе заседания Ученого совета ректор Армен Мурадян выступил со вступительным словом, после чего выпускники приняли клятву Гиппократа и получили свои дипломы.

После церемонии президент Серж Саргсян посетил реабилитационный центр, созданный недавно совместно Министерством обороны и ЕГМУ, ознакомился с его деятельностью и пообещал поддержать реализацию этой инициативы. Президент был проинформирован о том, что раненые и получившие инвалидность военнослужащие будут получать в центре комплексное восстановительное лечение и психологическую помощь. В центре будут также осуществляться учебные программы.

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