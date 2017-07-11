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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Следуя великим шахматным традициям

Следуя великим шахматным традициям

В Доме шахмат им.Тиграна Петросяна состоялась отчётно-выборная конференция Федерации шахмат Армении, которую провёл председатель Федерации шахмат, президент Серж Саргсян.

 

До начала работы форума присутствующие минутой молчания почтили память коллег, ушедших из жизни в течение прошедших четырёх лет: Ашота Анастасяна, Гагика Ованнисяна, Степана Авагягна, Армена Никогосяна, Эдуарда Мнацаканяна, Роберта Буниатяна и Альберта Арутюнова. Конференция обсудила выполненную федерацией работу за отчётный период - 2013-2017 годы, наметила дальнейшие шаги, заслушала отчёт контрольной комиссии и провела выборы председателя федерации и состава правления. Обсуждены также текущие вопросы.

Выполненные за отчётный период работы представил первый зампред Федерации Смбат Лпутян. После обсуждения отчет был оценен положительно. Состоялись выборы руководящих органов федерации - председателя и состава президиума. В должности председателя Федерации шахмат Армении единогласно переизбран президент Серж Саргсян. После выборов состоялось первое заседание новоизбранного президиума Федерации шахмат Армении. Президиум, согласно уставу федерации, утвердил кандидатуры заместителей председателя, исполнительного директора, генерального секретаря, которые входят в состав Совета федерации. Первым заместителем председателя федерации вновь избран Смбат Лпутян, заместителями - Тарон Маргарян, Левон Йолян, исполнительным директором - Грачик Тавадян, генеральным секретарём - Микаел Андриаян. Почётным председателем Федерации шахмат переизбран Ваник Закарян.

Серж Саргсян от имени федерации наградил Золотой медалью имени Тиграна Петросяна заслуженных ветеранов - Юрия Арустамяна и Алёшу Хачатряна.

 

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