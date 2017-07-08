Евросоюз продолжает настаивать: мирное урегулирование не имеет альтернативы

Президент Серж Саргсян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и по вопросам кризиса в Грузии Герберта Залбера, который в ближайшем будущем будет направлен на другую работу. Президент выразил благодарность Герберту Залберу за усилия, приложенные им во время пребывания в должности, и пожелал успехов в его новой деятельности.

Собеседники коснулись темы отношений Армения - Евросоюз и перспектив дальнейшего развития сотрудничества. Президент и спецпредставитель ЕС высоко оценили уровень армяно-европейских взаимосвязей. Серж Саргсян в этом контексте выразил благодарность Евросоюзу за помощь, которую региональный фонд ЕС “Мадад” оказал нашим сирийским соотечественникам, нашедшим прибежище в Армении. Зашла речь и о процессе мирного урегулирования карабахской проблемы, говорилось о недавних тяжелых событиях в зоне соприкосновения войск. Президент счёл вызывающим озабоченность тот факт, что азербайджанская сторона продолжает свою политику провокаций, увеличивая напряжённость и не реагируя на призывы сопредседателей МГ ОБСЕ. Специальный представитель ЕС подчеркнул, что объединенная Европа продолжает придерживаться подхода, согласно которому мирное урегулирование проблемы не имеет альтернативы и необходимо приложить усилия для того, чтобы избежать усиления напряжённости и возобновить переговорный процесс.

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Спецпредставителя Брюсселя принял также глава МИД Эдвард Налбандян, который представил гостю подробности ситуации, сложившейся в связи с грубейшим нарушением режима прекращения огня со стороны Баку 4 июля. Глава МИД вновь подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, в частности, о введении мониторинга на линии соприкосновения, которые были направлены на создание условий для продвижения переговорного процесса и преодоления последствий ситуации, создавшейся в результате грубых нарушений международного гуманитарного права со стороны Баку и азербайджанской агрессии в апреле 2016 года, мишенью которой стало гражданское население.