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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Серж Саргсян: “Реформированный вариант Конституции предоставляет ещё большие возможности для развития демократии”

Серж Саргсян: “Реформированный вариант Конституции предоставляет ещё большие возможности для развития демократии”

5 июля страна отметила День Конституции. Именно в этот день 22 года назад на всенародном референдуме был принят Основной закон страны. Впоследствии 27 ноября 2005 года в Конституцию страны были внесены изменения, а 6 декабря 2015 года Основной закон страны был реформирован во второй раз. На этот раз изменения в Конституции ознаменовали переход от полупрезидентской формы правления к парламентской республике.

 

По случаю Дня Конституции президент Серж Саргсян обратился с праздничным посланием к народу.

«Исторический выбор народа Армении - строить свободное, демократическое и социальное государство. Эта цель чётко выражена в Основном законе нашей страны. Конституция Республики Армения в течение прошедших лет для нашего государства и всего народа была прочной правовой опорой даже в самых сложных ситуациях. Естественно, за это время в нашей общественной и политической жизни произошли ощутимые перемены, в результате которых назрела необходимость конституционных реформ, что и стало сегодня реальностью в нашей стране. Как вы знаете, сейчас мы находимся на переходном этапе. Мы совершаем переход к парламентской системе правления. Мы убеждены, что нынешний, реформированный вариант Конституции Республики Армения предоставляет ещё большие возможности для развития демократии, соблюдения баланса между ветвями власти и вообще для того, чтобы наша страна развивалась всесторонне и без потрясений. Несомненно, в результате конституционных изменений мы будем иметь более справедливое и более стабильное государство и общество. Еще раз поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником и желаю, чтобы мы безоговорочно были верны букве и духу нашей Конституции», - говорится в послании главы государства.

 

***

Вчера в Ереване прошло праздничное шествие, посвященное Дню Конституции. Началу шествия предшествовало выступление роты почетного караула, барабанщиков и духовых оркестров. Участники шествия несли флаги Армении и Арцаха. Шествие прошло по проспекту Маштоца, улице Амиряна, площади Республики, улицам Абовяна и Пушкина, затем по Северному проспекту вернулось на площадь Свободы, где был запущен аэростат, окрашенный в цвета армянского триколора.

 

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