Мадрид готов способствовать развитию сотрудничества Еревана с Европой

Президент Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Испании в Армении Игнасио Ибаньеса Рубио, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов в деле осуществления дипломатической миссии в нашей стране. Отметив, что за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений, армяно-испанские межгосударственные связи начали развиваться, президент подчеркнул, что носители древнейшей культуры и общей христианской системы ценностей - армянский и испанский народы - имели дружественные отношения с гораздо более ранних времён и всегда испытывали взаимную симпатию.



