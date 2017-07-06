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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Мадрид готов способствовать развитию сотрудничества Еревана с Европой

Мадрид готов способствовать развитию сотрудничества Еревана с Европой

Президент Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Испании в Армении Игнасио Ибаньеса Рубио, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов в деле осуществления дипломатической миссии в нашей стране. Отметив, что за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений, армяно-испанские межгосударственные связи начали развиваться, президент подчеркнул, что носители древнейшей культуры и общей христианской системы ценностей - армянский и испанский народы - имели дружественные отношения с гораздо более ранних времён и всегда испытывали взаимную симпатию.

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