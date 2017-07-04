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В Номере // ТЕМА ДНЯ // “...Поднять на качественно новый уровень защиту интересов личности, общества и государства”

“...Поднять на качественно новый уровень защиту интересов личности, общества и государства”

Президент принял участие в заседании по случаю Дня сотрудника прокуратуры

Президент Серж Саргсян принял вчера участие в торжественном заседании в Генпрокуратуре, приуроченном ко Дню сотрудника прокуратуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, Серж Саргсян поздравил принимающих участие в мероприятии прокуроров и всех сотрудников Генпрокуратуры. В связи с профессиональным праздником он вручил группе лиц государственные высшие награды, а также присвоил высшие ранговые степени.

 

В своем выступлении президент коснулся роли прокуратуры, которая является одним из столпов правоохранительной системы республики в условиях новой системы управления и новых форм сотрудничества с государственными органами, остановился на достижениях прокуратуры и стоящих перед ведомством планах. Одновременно глава государства обратил внимание на отдельные проблемные вопросы, непосредственно связанные с функциями прокуратуры.

«Ваша работа очень важна для государства и общества. Она в той же степени ответственна, потому что ваши решения могут в буквальном смысле изменить судьбу человека», - сказал президент, напомнив, что в своем послании к Национальному собранию шестого созыва он представил свое восприятие правоохранительной системы.

«Для меня правоохранительная система имеет правозащитный характер. С точки зрения содержания, я думаю, они являются синонимами. Если мы хотим уменьшить проблемы с обеспечением прав в ближайшем будущем, наши усилия должны быть направлены на то, чтобы поднять на качественно новый уровень защиту интересов личности, общества и государства. Главной предпосылкой этого является основанная на принципе верховенства права, ответственная и четко слаженная правоохранительная система. Одним из основных элементов этой системы, конечно же, является прокуратура со своим исторически сложившимся своеобразным статусом», - сказал президент.

Серж Саргсян остановился в своем выступлении на ряде связанных с функциями прокуратуры проблемных вопросов, некоторые из которых становятся предметом обсуждения в рамках международных правовых процессов. «Я уверен, что вы понимаете, что я имею в виду Европейский суд по правам человека», - отметил глава государства, пояснив, что речь идет о достаточной правовой обоснованности решений относительно избрания ареста в качестве меры пресечения. По словам президента, с точки зрения выполнения нашим государством международных обязательств вызывает озабоченность недостаточно полное соблюдение всех компонентов справедливого судопроизводства, в частности, это касается вопросов привлечения ключевых свидетелей обвинения.

 

В то же время глава государства отметил значительный прогресс в деятельности прокуратуры. «Со временем повышается уровень подготовки прокуроров, их ответственность. Такая добросовестность дает свои положительные результаты», - отметил Серж Саргсян.

«Я уже имел случай сказать, что несправедливость является нашим врагом номер один, и мы объявили войну несправедливости. Мы обязаны одержать победу в этой войне, нейтрализуя любое проявление равнодушия, устраняя любые проявления коррупции», - продолжил президент, отмечая, что несправедливый прокурор оказывает пагубное влияние как на прокуратуру, так и находящиеся в сфере ее влияния структуры.

«Наша страна вступает в новый этап своего развития. Вместе мы строим новую систему управления. В преддверии апрельских выборов мы поставили перед собой задачу и взяли перед международными структурами обязательство организовать выборы в соответствии с лучшими стандартами. Можно констатировать, что мы в этом преуспели. Конечно, найдутся люди, которые придерживаются иного мнения, но никто не может отрицать того факта, что эти выборы продемонстрировали явный прогресс Армении в демократии и государственном строительстве. Они также свидетельствовали о том, что государство способно реагировать на сопровождающие такие процессы любые правонарушения.

В этом вопросе мы должны подчеркнуть важную роль прокуратуры. При активном участии прокуратуры правоохранительные органы показали, что способны эффективно использовать имеющиеся ресурсы для обсуждения сигналов о предполагаемых нарушениях. Вам удалось успешно и со всей ответственностью скоординировать процесс решения задач, стоящих перед правоохранительными органами, должным образом анализируя информацию и своевременно реагируя на каждый сигнал, даже если он не содержал очевидных признаков каких-либо серьезных нарушений», - сказал глава государства.

Тем не менее, по словам главы государства, мы не должны удовлетворяться достигнутым. «Мы будем пытаться наилучшим образом решать также другие проблемы, необходимые для обеспечения стабильности и безопасности страны», - резюмировал президент, вновь поздравляя стоящих на страже закона сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником желая им быть всегда достойным образом оцененными со стороны общества и государства.

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