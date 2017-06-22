Серж Саргсян поздравил королеву и посетил британское посольство

По случаю национального праздника Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - официального дня рождения королевы Елизаветы II, президент Серж Саргсян направил поздравительное послание британской королеве.

«Республика Армения придает большое значение развитию разностороннего сотрудничества с Соединенным Королевством. В этом году отмечается 25-летие установления армяно-британских дипломатических отношений, и это хороший повод оценить наш совместно пройденный путь и подтвердить обоюдную решимость углублять и расширять наши межгосударственные отношения и дружбу между народами. Уверен, что богатый опыт десятилетий Вашего лидерства придает британскому народу дополнительную уверенность и силу, способствуя дальнейшему благоденствию Соединённого Королевства и помогая противостоять вызовам современности”, - сказано в послании.

В связи с праздником президент также посетил резиденцию британского посла и поздравил посла Джудит Фарнуорт и весь персонал посольства. Отметив, что в последний период власти и народ Соединенного Королевства столкнулись с рядом вызовов и Армения вместе с Соединенным Королевством пережила большую боль в связи с произошедшими трагическими событиями, Серж Саргсян пожелал, чтобы этот день стал началом нового периода для Соединенного Королевства и все дальнейшие процессы приносили только благо стране и ее гражданам. Президент и посол обсудили шаги, направленные на ещё большее укрепление двусторонних армяно-британских связей и развитие взаимодействия. Посол при этом подчеркнула, что её страна решительно настроена на продолжение помощи для поддержки реализуемых Ереваном реформ.



