курьер
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция “Ачапняк”?

 
“У Самвела Карапетяна нет даже желания покупать яхты”

 
Карен Карапетян готов остаться на посту премьера и после 2018 года

 
“Глава Генштаба ВС уйдет с поста?”

 
“Нор Ачн останется под влиянием Царукяна”

 
“Черное золото Арцаха” “заиграет” почище соседского

 
Отец предотвратил суицид сына

 
“Самвел Бабаян обвиняется в отмывании денег”

 
Умереть за идеалы

История человека, который отказался зиговать Гитлеру

 
Директор-убийца схватился за нож...

 
регион
Шахматное ноу-хау от азера Мустафаагалы

 
Магистраль Баку – Тбилиси – Карс умерла, не успев родиться

 
Азербайджанец может быть террористом, но терроризировать должен только армян

 
В Баку французский велопутешественник лишился своего “железного коня”

 
Теракт в Стамбуле

 
Риск войны существует всегда

 
Война. Говорит армянское радио

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 506 гостей 
В Номере // ТЕМА ДНЯ // Серж Саргсян поздравил королеву и посетил британское посольство

Серж Саргсян поздравил королеву и посетил британское посольство

По случаю национального праздника Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - официального дня рождения королевы Елизаветы II, президент Серж Саргсян направил поздравительное послание британской королеве.
«Республика Армения придает большое значение развитию разностороннего сотрудничества с Соединенным Королевством. В этом году отмечается 25-летие установления армяно-британских дипломатических отношений, и это хороший повод оценить наш совместно пройденный путь и подтвердить обоюдную решимость углублять и расширять наши межгосударственные отношения и дружбу между народами. Уверен, что богатый опыт десятилетий Вашего лидерства придает британскому народу дополнительную уверенность и силу, способствуя дальнейшему благоденствию Соединённого Королевства и помогая противостоять вызовам современности”, - сказано в послании.
В связи с праздником президент также посетил резиденцию британского посла и поздравил посла Джудит Фарнуорт и весь персонал посольства. Отметив, что в последний период власти и народ Соединенного Королевства столкнулись с рядом вызовов и Армения вместе с Соединенным Королевством пережила большую боль в связи с произошедшими трагическими событиями, Серж Саргсян пожелал, чтобы этот день стал началом нового периода для Соединенного Королевства и все дальнейшие процессы приносили только благо стране и ее гражданам. Президент и посол обсудили шаги, направленные на ещё большее укрепление двусторонних армяно-британских связей и развитие взаимодействия. Посол при этом подчеркнула, что её страна решительно настроена на продолжение помощи для поддержки реализуемых Ереваном реформ.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Президент примет участие в саммите Европейской народной партии

 
Заряди машину за тысячу драмов и езжай до Степанавана

«Электроавтомобилизация» может опрокинуть привычные представления о цене путешествия на машине

 
Москва и Прага совместно модернизируют нашу “атомку”

 
Мэр Еревана назначил руководителей столичных административных районов

 
В “Наследии” грядут изменения

 
Свесил сына с 15 этажа, чтобы получить “лайки”

 
Днем +26+28

 
Сформирована комиссия для рассмотрения жалоб граждан в ходе летнего призыва в армию

 
3 млн евро на поддержку сирийских беженцев

 
В парламенте ужесточен рабочий график

 
Страны и нравы

Женюсь, только не бросай работу проститутки

 
“Совершенно не скучаю по сборной ...”

 
”Османский лейтенант” провалился

 
Фильм о “Танце с саблями”

 
Стоун начал разговор с Путиным под звуки дудука

 
“Десант” британских военных музыкантов на площади Свободы

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Дочь Спивакова вышла замуж

 
Футбол-ревю

Жозе Моуринью заподозрили в мошенничестве

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio