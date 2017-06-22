Совершенствуется система общественной службы

Президент Серж Саргсян провел совещание, в ходе которого обсуждались промежуточные результаты деятельности созданной по распоряжению главы государства 20 декабря 2016 года рабочей группы по обеспечению реформ системы общественной службы. Речь, в частности, шла о подготовке законопроектов, касающихся гражданской службы.

Руководитель рабочей группы, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян представил президенту основные положения разработанных законопроектов, в том числе вопросы, касающиеся статуса полномочного органа гражданской службы, его формирования и полномочий. В ходе совещания президент подчеркнул важность реформирования и повышения эффективности системы общественной службы в рамках претворения в жизнь конституционных изменений. В результате обсуждения предложенных изменений руководителю группы дан ряд поручений с учётом сформулированных на совещании подходов и предложений.