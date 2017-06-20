“Здесь работают замечательные люди, конкурентоспособные во всём мире”...

В минувшую субботу президент Серж САРГСЯН присутствовал на церемонии открытия в Ереване офиса компании “Soft Construct”.

Отметим, созданная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии “Soft Construct” - одна из самых профессиональных в своей сфере: занимается многопрофильным программированием, открыла офисы в 14 странах мира и наладила тесные контакты с более чем 500 партнерами.

В сопровождении мэра Еревана, министра транспорта, связи и информационных технологий РА и основателей компании президент совершил экскурсию по только что открытому офису “SoftConstruct”, расположенному в столичном административном районе Норк-Мараш. Главе государства представили объем осуществлённых инвестиций, созданных рабочих мест, ознакомили с услугами и программами развития компании, а также с возможностями второго корпуса компании, находящегося на капитальном ремонте…

В ходе визита президент С.Саргсян ознакомился и с другими направлениями деятельности группы компаний “Братья Бадалян» - основателя ереванского офиса “Soft Construct”. Было отмечено, что в офисе в настоящее время работают 2203 сотрудника и в текущем году коллектив увеличится еще на 300 человек...

Затем глава государства посетил офис компании «PicsArt», расположенный по соседству с Центром креативных технологий “Тумо”. Основанная в 2011 году в США компания “PicsArt” имеет филиалы не только в Ереване, но и в Сан-Франциско и Токио. Президент Саргсян совершил экскурсию по армянскому офису “PicsArt”, ознакомился с достижениями компании за последние три года, а также с целями и программами развития на ближайшее будущее. Отметим, что PicsArt придаёт особое значение развитию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Как заверило руководство компании, основной акцент в работе делается на развитии информационных технологий в стране, повышении конкуренции, а также привлечении международных инвестиций и создании новых армянских стартап-компаний.

В беседе с журналистами министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян отметил: «О сотрудничестве этих компаний с государством пока договоренностей нет, хотя вопрос в правительстве обсуждается периодически». В свою очередь исполнительный директор «PicsArt» Ованнес Авоян подчеркнул, что компания создает возможности для продвижения Армении на рынке лидеров в сфере информационных технологий. «Сотрудничаем также с вузами, выбирая и принимая на работу лучших студентов, – добавил О.Авоян, заверив: - Здесь работают замечательные люди, конкурентоспособные во всём мире»...