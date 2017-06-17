Сотрудничество с “Газпромом” будет активно расширяться

Президент Серж Саргсян принял вчера председателя правления российского «Газпрома» Алексея Миллера.

Подчеркнув, что нынешний год юбилейный для двух стран - 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, президент с удовлетворением констатировал, что прошедшие 25 лет стали годами укрепления союзнического взаимодействия двух государств во всех сферах.

При этом в деле динамичного развития и укрепления армяно-российских межправительственных отношений Серж Саргсян особо выделил важную роль компании “Газпром”. Он высоко оценил осуществляемые в Армении при посредстве компании “Газпром-Армения” программы, которые непосредственным образом влияют также на развитие других отраслей экономики.

Алексей Миллер, поблагодарив президента за прием, представил текущую деятельность возглавляемой им компании, её вклад в дело повышения уровня энергетической безопасности Армении и программы развития, в том числе реализуемые посредством “Газпром-Армении” проекты, в которых важное место занимают также социальные программы. Миллер также проинформировал президента о процессе реализации одного из таких крупных проектов, осуществляемых при содействии “Газпром-Армения” на столичной улице Царав Ахбьюр, - строительстве учебно-тренировочного комплекса в рамках программы “Газпром-детям”. Строительство этого многофункционального комплекса, включающего детский сад, школу, бассейн, каток, спортзалы, по словам Алексея Миллера, будет завершено до конца следующего года. Подчеркнув важность уровня представленности «Газпрома» в экономике нашей страны, её вовлечённость в реализуемые инфраструктурные проекты, президент пожелал успехов компании в реализации всех программ.

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Премьер-министр Карен Карапетян и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер посетили стройплощадку указанного учебно-спортивного комплекса в Аване и ознакомились с ходом строительных работ. Комплекс в день сможет принимать около 2000 человек. Уже осуществлены строительно-монтажные работы в закрытом катке, школе и детском саду. Проект имеет исключительно социальную направленность. Алексей Миллер отметил, что «Газпром» как компания, следующая принципам социальной ответственности, считает важным строительство такого учебно-спортивного комплекса в Армении, что даст возможность детям и юношам заниматься различными видами спорта. Российский топ-менеджер подчеркнул, что в будущем компания планирует реализацию в Армении новых социальных программ.