Сотрудничество регионов – важнейший компонент армяно-российских отношений

Вчера президент Серж Саргсян принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который находится в Армении в рамках программы “Дни Санкт-Петербурга в Ереване”.

Приветствуя гостя, президент подчеркнул важное значение уже ставшей хорошей традицией идеи проведения в Ереване дней Санкт-Петербурга, а в Санкт-Петербурге - дней Еревана. Это, по убеждению Сержа Саргсяна - полезная и эффективная площадка для обсуждения вопросов расширения сотрудничества между двумя городами. Президент в этом контексте подчеркнул, что сотрудничество с регионами России является важнейшим компонентом динамично развивающихся армяно-российских межгосударственных отношений, и с удовлетворением констатировал, что между двумя странами-стратегическими союзниками год от года крепнут и углубляются отношения на децентрализованном уровне. В свою очередь губернатор Полтавченко выразил Сержу Саргсяну благодарность за приём и высоко оценил сформировавшийся уровень отношений между Санкт-Петербургом и Ереваном, в том числе – в сфере экономики и торговли, что достигнуто благодаря обоюдным усилиям двух городов. Также собеседники обсудили возможности и перспективы развития двустороннего взаимодействия. Губернатор Санкт-Петербурга и присутствовавший на встрече мэр Еревана выразили готовность последовательно продолжать работу по развитию и углублению отношений между двумя городами.

Вчера же возглавляемая губернатором Санкт-Петербурга делегация посетила Цицернакаберд, где воздала дань памяти мучеников геноцида армян. Также Георгий Полтавченко и мэр Тарон Маргарян возложили цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Напоминается, что памятник, подаренный Еревану Санкт-Петербургом, был установлен в 2015 году в столичном округе Арабкир. Он является символом благодарности армянскому народу за ту заботу, которая была оказана детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим свое пристанище в Армении.