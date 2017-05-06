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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Встреча с номинантами на премию президента в сфере ИТ

Встреча с номинантами на премию президента в сфере ИТ

4 мая в Политехническом университете состоялась встреча членов комиссии ежегодной образовательной премии президента РА в сфере информационных технологий с претендентами на эту премию.

Цель встречи - представить претендентам на президентскую премию миссию конкурса, условия участия, а также требования и критерии отбора лауреатов.

Во встрече приняли участие студенты ЕрГУ, Политехнического университета, Американского университета Армении, Российско-армянского (Славянского) университета, Европейской региональной академии, Армянского педагогического университета, а также учащиеся физико-математической школы при ЕрГУ, колледжа “Квант”, лицея Анания Ширакаци, колледжей “Фотон” (Гюмри) и “Эврика” (Ванадзор), образовательного комплекса «Мхитар Себастаци» и старшей школы «Айб».

Ректор Политехнического университета Востаник Марухян отметил, что конкурс проводится в 13-й раз и церемония награждения состоится 26 октября в резиденции главы государства. Председатель комиссии, директор компании «Синопсис» Овик Мусаэлян подчеркнул, что вручение этой премии является одним из важнейших мероприятий республики в сфере информационных технологий, направленных на поощрение талантливой молодежи. «Очень важно, чтобы молодые люди были убеждены в том, что в сфере ИТ в нашей стране есть успешные примеры хорошо налаженной творческой среды и по ряду специальностей нет необходимости покидать страну», - сказал он, отметив, что по окончании учебы многие могут рассчитывать на работу в ведущих компаниях.

Главная новость нынешнего конкурса, по его словам, заключается в том, что в нем впервые примут участие студенты Педагогического университета. За 13 лет проведения конкурса, по словам Мусаэляна, лишь трижды присуждалась премия Гран-при. На вопрос, каким критериям должен соответствовать претендент, чтобы стать лауреатом премии, Овик Мусаэлян ответил, что кандидат должен как минимум удивить членов комиссии своим мировоззрением, своими профессиональными способностями и интересами. При этом он заметил, что, конечно, любой конкурс субъективен и очень трудно за 15-20 минут выявить потенциал заявителя.

Отметим, что награды вручаются тем студентам, которые имеют не только высокую успеваемость, но активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах в сфер ИТ, являются авторами научных статей, обладают разносторонними знаниями и талантами, а также принимают активное участие в общественной жизни и вовлечены в волонтерские программы. В конкурсе 2017 года предусмотрены следующие номинации: Гран-при, лучший аспирант, лучший магистрант, лучший бакалавр, лучший студент диаспоры, лучший ученик.

Участвующие во встрече председатель Союза работодателей в сфере информационных и коммуникационных технологий Армен Балдрян и исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Армении Лилит Геворкян ответили на вопросы присутствующих. Собеседования с участниками конкурса будут проходить 26-30 июня и 3-4 июля. Победители конкурса получат диплом, денежное вознаграждение в размере до 1000 долларов и памятный приз. Конкурс спонсирует компания «Синопсис-Армения».

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