Сфера транспорта и связи - в центре внимания главы государства

Состоялась рабочая встреча президента Сержа Саргсяна с министром транспорта, связи и информационных технологий Ваганом Мартиросяном. Руководитель ведомства доложил о структурных реформах в министерстве, процессе решения приоритетных проблем в отраслях, находящихся в сфере ведомственной ответственности, о ряде реализуемых проектов.

Министр, в частности, доложил об обеспечении сохранности и эксплуатации автомобильных дорог государственного значения; мероприятиях, намеченных “Пятилетней программой дорожной безопасности на 2017-2021 гг.”; работе, ведущейся по формированию единой маршрутной сети республики; шагах, направленных на решение проблем, существующих в сфере межгосударственных пассажирских перевозок; а также о мерах, предпринимаемых с целью обеспечения бесперебойных грузоперевозок и о ходе реализации предусмотренных концессионным договором работ по улучшению железнодорожной инфраструктуры страны. Также министр доложил о работе, которая ведётся его ведомством по решению приоритетных задач, которые поднимаются в различных общинах в ходе рабочих поездок президента в марзы. На встрече речь шла и о мероприятиях, нацеленных на стимулирование развития сферы информационных технологий, в том числе направленных на финансирование стартап-компаний сферы, а также о законодательных реформах в области кибербезопасности и работах по созданию совместно с заинтересованными ведомствами центра кибербезопасности. Было доложено также о реформе, нацеленной на модернизацию почтовой службы. Президент дал главе ведомства соответствующие поручения.