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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду - основы стабильного развития

Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду - основы стабильного развития

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание в связи с Днем труда, сообщила пресс-служба главы государства. В послании, в частности, говорится:

 

Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем труда!

1 Мая труженики всего мира традиционно отмечают свой праздник и прославляют честный труд. Это поистине праздник человеческого достоинства. Мирный труд, справедливое вознаграждение и взаимное уважение - это вечные ценности, которые, благодаря сформировавшимся в течение тысячелетий богатым традициям имеют своё прочное место также и в нашей действительности. Эти ценности от поколения к поколению передавались нам нашими родителями и предками, значит, и мы также обязаны их невредимыми передать нашим детям и наследникам. Сегодня в условиях независимой государственности Армении вы обязаны по-новому обратиться к этим традициям и укреплять их. Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду, солидарность разных общественных классов и слоев являются самыми прочными основами стабильного развития нашей родины. Уверен, что это самый правильный путь, чтобы в Армении претворить в реальность коренные перемены и модернизировать экономику. В основе благоденствия нашей страны - люди, создающие благо, то есть вы.

Вновь поздравляя с этим знаменательным праздником, желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена интересным и плодотворным трудом, новыми идеями и свершениями, которые принесут свет, тепло и благополучие в каждую семью Армении.

***

Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовали на организованном компанией “Гранд Холдинг” в связи с Днём Труда праздничном мероприятии чествования трудящихся, в котором приняли участие более семи тысяч работников компании. Президент наградил главного технолога ООО “Гранд Кенди” Серёжу Овакимяна медалью «за трудовые заслуги» за многолетний добросовестный и плодотворный труд.

 

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