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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Министерский саммит по Карабаху в Москве к серьезным подвижкам не привел

Министерский саммит по Карабаху в Москве к серьезным подвижкам не привел

Единственный результат – согласие сторон на продолжение переговоров

Вчера в Москве в резиденции МИД РФ по инициативе российской стороны состоялась очередная рабочая встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

Встреча прошла в закрытом формате, а это означает, что подробностей о переговорах по определению было относительно немного. Как сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства, министры продолжили обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в мае и июне 2016 года. Также главы внешнеполитических ведомств противоборствующих сторон поблагодарили Сергея Лаврова за его усилия в направлении мирной развязки конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждающимся вопросам. По итогам трехсторонних переговоров состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – послами России, США и Франции, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. На этой встрече её участники обменялись мнениями о текущем положении дел в процессе урегулирования.

Отметим, что накануне встречи глава азербайджанского дипведомства загадочно заявил, что ожидает от московских переговоров «положительных подвижек» и даже – неких «определенных договоренностей». Особо интригующе прозвучали слова Мамедъярова о том, что в Москве «ожидается что-то интересное».

Впрочем, одновременно глава апшеронской дипломатии, оставаясь в заезженной колее свойственных Баку неконструктивных подходов, сказал, будто «все будет зависеть от политической воли руководства Армении», которое должно проявить готовность «вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха». Между тем встреча, как было отмечено выше, была посвящена совершенно иным проблемам. И, как отметил в этой связи политолог Сергей Минасян, позитивные подвижки могли бы быть связаны с согласием азербайджанской стороны внедрить механизмы мониторинга на линии соприкосновения. Без этого говорить о прогрессе не приходится. Что ж, судя по всему, азербайджанская сторона вновь попыталась поставить телегу впереди лошади, настаивая на решении масштабных вопросов без того, чтобы сперва разрешить существующие конкретные, насущные проблемы (отвод снайперов, расширение миссии наблюдателей ОБСЕ и пр.). А ведь именно отсутствие – по вине Баку – прогресса в этом направлении и препятствует содержательному продолжению хода переговоров в целом. Нет сомнений, что армянская сторона продолжит настаивать именно на такой логике урегулирования, хотя бы уже потому, что никакой иной внятной логики тут просто быть не может. Думается, в Баку столь очевидные вещи тоже понимают. И в этой связи весьма характерно заявление пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна, который сказал «Арменпресс», что Азербайджан, не имея каких-либо внятных аргументов в переговорном процессе, пытается компенсировать это провокациями на линии соприкосновения. Баку таким образом в очередной раз демонстрирует, что для него не важен переговорный процесс, иначе бы не ставил его под удар, грубейшим образом нарушая режим прекращения огня в день встречи министров иностранных дел. Имеется в виду, что буквально накануне министерского саммита в результате нарушения перемирия азербайджанцами был убит 19-летний карабахский солдат. По словам Балаяна, прибегнув к провокации тогда, когда все ожидают результата московской встречи, Баку демонстрирует, что результат переговоров его совершенно не интересует. Отметим, что вооруженные провокации перед любыми переговорами стали «фирменным стилем» азербайджанской стороны.

Остается констатировать, что и на сей раз заботливо подготовленные Россией переговоры не увенчались успехом – ничего особенно «интересного» не случилось. Единственный зримый результат – это согласие министров на продолжение подобных встреч. Увы, пока Баку не согласится скорректировать свою крайне одностороннюю и совершенно неконструктивную позицию, ожидать чего-то другого и не приходится.


Собкор «НВ», Москва,

 

Армен ХАНБАБЯН
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