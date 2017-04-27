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В Номере // ТЕМА ДНЯ // “Армения этими выборами сделала серьёзный шаг вперед”

“Армения этими выборами сделала серьёзный шаг вперед”

Спецпредставитель ЕС встретился с президентом РА

Вчера президент Серж Саргсян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Залбера, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент прежде всего поздравил Герберта Залбера с тем, что Совет ЕС продлил его миссию, и пожелал успехов в работе. Серж Саргсян отметил, что в Армении также придают большое значение работе спецпредставителя, основной целью которой является формирование атмосферы доверия между сторонами для мирного урегулирования карабахского конфликта, что может наилучшим образом способствовать усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении разрешения проблемы. Собеседники коснулись отношений Армения - Евросоюз, состоявшихся в Армении парламентских выборов и предстоящей после них работы правительства и начатых в разных сферах реформ, а также возможностей продвижения процесса карабахского миротворчества. Специальный представитель ЕС высказал поздравления в связи с успешным проведением в Армении парламентских выборов, подчеркнув, что республика этими выборами сделала серьёзный шаг вперёд с точки зрения и стабильности, и укрепления в стране демократии, а в направлении решения некоторых замеченных проблем, согласно Герберту Залберу, можно работать. Спецпредставитель ЕС с удовлетворением говорил также о зафиксированных в последнее время подвижках в отношениях Еревана с ЕС, отметив состоявшийся в феврале нынешнего года визит президента Армении в Брюссель, во время которого было объявлено о завершении переговоров по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве сторон, а 21 марта в Ереване состоялось предварительное подписание соглашения. Президент выразил благодарность за поздравление и подчеркнул важное значение помощи, которую ЕС оказал на этапе подготовки к выборам. По его словам, эта помощь оказала влияние на проведение выборов, соответствующих международным критериям. Собеседники обсудили возможности прогресса в процессе урегулирования карабахского конфликта, существующие на нынешнем этапе проблемы и поводы для озабоченности, вопросы, касающиеся возможной помощи ЕС в вопросе мирного урегулирования проблемы. Специальный представитель ЕС заверил, что Евросоюз заинтересован и стремится в рамках своих возможностей способствовать разрешению проблемы, помогая усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

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