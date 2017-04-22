“В мирных условиях мы нация, возделывающая сады, а в момент опасности превращаемся в нацию-армию”

Президент принял участие в форуме «Нация-армия-2017»

Президент Серж Саргсян принял участие в стартовавшем 20 апреля в ереванском спортивно-концертном комплексе имени К.Демирчяна форуме “Нация-армия-2017”, посвящённом проблемам военно-образовательной сферы. Форум организован Министерством обороны Армении совместно с Министерством образования и науки РА.

В работе форума приняли участие ответственные должностные лица оборонного и образовательного ведомств, руководители общеобразовательных и высших учебных заведений, учителя, преподаватели вузов, военруки, представители научных центров, общественных организаций. В рамках форума прошли обсуждения на тему «Возможности и перспективы военного образования в Армении», «Формула безопасности Нация-армия». Глава Минобороны представил две новые программы прохождения службы в армии «Честь имею» и «Это я», которые будут вынесены на общественное обсуждение.

Президент в сопровождении министров обороны, образования и науки, диаспоры, по вопросам спорта и молодёжи, мэра Еревана, председателей постоянных комиссий НС по вопросам внешних отношений и науки, образования, культуры, молодёжи и спорта осмотрел павильоны выставки, которая будет открыта в рамках форума в фойе спортивно-концертного комплекса и будет действовать до 23 апреля. Глава государства осмотрел представленные на отдельных площадках и в павильонах экспонаты вооружений и военной техники, ассортимент продукции военно-промышленного комплекса РА. После этого президент принял участие в форуме, в ходе которого выступил с речью.

«Наш многолетний опыт в сфере общественного управления показывает, что в Армении нет такого системного вопроса, который можно было бы решить в рамках отдельно взятой отрасли. В условиях современного общества такие вопросы взаимосвязаны, следовательно, необходимы комплексные постановки задач, подходы и решения. Такова также задача патриотического воспитания. Пример - лучшее патриотическое воспитание. Предложенная министром обороны концепция “Нация-армия” направлена на воспитание в нашем обществе требовательного к сфере безопасности гражданина. А сегодняшний форум - средство ещё более укрепить связь нашего общества, в особенности молодёжи, с нашими Вооружёнными силами. В предстоящие дни расположенную здесь выставку посетят тысячи учеников, педагогов, родителей, чтобы понять, что может предложить наша страна сегодня тем молодым людям, которые хотят получить качественное образование, иметь конкурентную и очень интересную специальность.

Новые инициативы, которые предстоит обсудить сегодня, так же как накопленный годами потенциал создадут серьёзную основу для формирования прочного стержня наших командиров нового поколения, офицеров-интеллигентов. От училища “Монте Мелконян”, которое заново откроется в сентябре в Дилижане с новыми и широкими возможностями, до новых образовательных программ наших высших военных учреждений, от гражданских вузов до наших военнослужащих срочной службы, которые несут боевое дежурство на передовой, мы должны с пересмотренной политикой, последовательными шагами продолжать укрепление уважения и любви нашего общества к Армянской армии. Государство продолжит предпринимать практические шаги в отношении своих граждан, избравших офицерскую профессию. Так же как продолжит свою политику, которая состоит в том, чтобы проявлять особую заботу в отношении пожертвовавших своей жизнью во имя родины или получивших инвалидность во время службы наших военнослужащих и их семей. Кстати, я уже поручил министру обороны, чтобы он незамедлительно предпринял практические шаги для обеспечения квартирами семей погибших военнослужащих или ставших инвалидами первой группы. Эта проблема должна быть окончательно решена, и эта проблема должна быть окончательно решена самое позднее до конца 2019 года. Поручил также незамедлительно изучить и дать решение вопросу отчуждения подлежащего приватизации того квартирного фонда Министерства обороны, который занимают наши военнослужащие, получившие право компенсации собственной квартиры.

Для укрепления патриотического воспитания в первую очередь нужно укрепить в каждом гражданине Армении чувство хозяина. Лучший защитник страны - тот, кто осознаёт свою часть ответственности за родину. Ответственность - не абстрактное и высокопарное понятие. Ответственен тот человек, кто имеет хотя бы свой собственный угол. Если даже не имеет, уверен, что своим честным трудом этот угол заработает. Этот человек не только создаст свой угол, но и расширит его, превратит в свой семейный очаг. В этой квартире, в этой среде он будет воспитывать своих детей, которые преисполнятся тем же чувством собственника. Это, по моему глубокому убеждению, самое лучшее патриотическое воспитание. Пусть никто не заблуждается и не вводит в заблуждение других: без решительного хозяина, без женщин и мужчин, которые держатся за родную землю страны, невозможно никакого патриотического воспитания. Только преисполненные таким чувством собственника женщины и мужчины способны воспитать детей, которые преданы своей родине, стране, земле и воде. Таким людям не нужно читать проповеди о патриотизме. Они сразу чувствуют опасность и в случае необходимости встают, чтобы защитить свой дом и свою страну. На цели поощрения и укрепления подобного отношения направлены те реформы, которые реализуются в нашей стране. Предстоящие несколько лет будут решающими на этом пути. Эти изменения кардинальны, они будут ощутимы и осязаемы для каждого гражданина Республики Армения.

Думаю, что подобное чувство хозяина проторило дорогу успеха и победы в Арцахской освободительной борьбе. Вазген с большой сердечностью говорил о местных патриотах: В каждом селе, посёлке, городе есть такие местные патриоты, которые знают историю своего населённого пункта, имена и биографии происходящих оттуда людей. Они всегда готовы рассказывать об этом своём родном доме и гордятся им. На протяжении многих лет посещая по работе разные марзы и общины нашей страны, я знакомился и общался со многими такими людьми. Думаю, что преданность и труд этих людей мы всегда должны хранить в центре нашего внимания и заботы. Лучше этого патриотического воспитания быть не может. Армения - сумма многочисленных малых и больших населённых пунктов. В этой сумме мы никогда не должны потерять даже самую маленькую единицу. Мы должны любить, лелеять и оберегать эту единицу. Кто может сделать это лучше, чем собственники, своим честным трудом зарабатывающие хлеб для своей семьи мужчина и женщина?! Это единственный путь познания родины и любви к ней. Мы должны всегда укреплять эти ценности и передавать их из поколения в поколение в первую очередь посредством наших семей. Семья является нашей самой важной и самой прочной единицей сохранения нации, в которой каждый человек получает свои основополагающие ценности. Мы должны укреплять нашу школьную систему. В деле воспитания достойного гражданина и ответственного члена общества, несомненно, важная роль принадлежит именно школе. Патриотизм, гуманизм и чувство собственного достоинства всем нам привили наши учителя.

Кто возделывает сад, дорогие коллеги? Сад возделывает хозяин. Кто ночи напролёт пытается спасти сад от заморозков, поливает, прививает, защищает сад? Только и только хозяин. Наша родина - и есть этот сад, где хозяин одновременно и садовник, и слуга. Патриот тот, кто и хозяин, и садовник одновременно, не разделяя. Быть хозяином собственных заслуг, быть хозяином собственной страны, быть хозяином собственных прав - означает быть свободным. Свободолюбие и патриотизм - две стороны одной медали. Будем же достойны этой медали! Защитим же нашу свободу так, как защищали бы свой сад, потому что без этого сада у вас не будет ни заработка, ни вообще ничего.

Перед наступающей угрозой сплачиваются многие. Это называется, как вы знаете, инстинктом самосохранения. Этим инстинктом обладают даже животные. Наше национальное единение не основано и не должно быть основано на инстинкте самосохранения. Это глубоко осознанный выбор и называется свободой: свободой хозяина и ответственностью хозяина. Это было важным компонентом нашей идентичности и самосознания на протяжении тысячелетий, и так будет впредь. Когда мы говорим, что уважаем и будем уважать основополагающие свободы человека, мы говорим это не для того, чтобы кому-то понравиться. Мы говорим это и делаем это, поскольку человек без основополагающих свобод неполноценен. Нам нужны полноценные люди, нам нужны хозяева страны, которые готовы возделывать и защищать плоды своего труда, свой сад - нашу Армению. В мирных условиях мы нация, возделывающая сады, а в момент опасности превращаемся в нацию-армию. Вот наша концепция хозяев страны, тружеников страны и защитников страны», - сказал президент Серж Саргсян.