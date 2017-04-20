До конца года “Спайка” доведет инвестиции до 154 млн долларов

Президент Серж Саргсян ознакомился с работой агрохолдинга «Спайка»

Вчера президент Серж Саргсян совершил рабочую поездку в Араратский марз, в течение которой ознакомился с деятельностью агрохолдинга «Спайка». В частности, глава государства посетил тепличное хозяйство «Гринхауз» в общине Шаумян, а также головной офис компании в Ереване: центр техобслуживания VOLVO и предприятие по производству соков и консервов. Президенту был представлен проект ARMZON – интернет-магазин для армянской продукции.

«Спайка» появилась в 2008 году и за прошедшие годы стала известным и влиятельным агрохолдингом. Холдинг способствовал значительной интенсификации садоводства и развитию тепличного хозяйства. Результаты, достигнутые за это время, весьма впечатляют. И хотя дело не только в цифрах, начнем с некоторых цифр. Первые теплицы возвели три года назад, начали с редиса. И в первый же год завоевали чуть ли не пятую часть российского рынка. Потом редис вывели на открытый грунт, а теплицы отвели томатам и огурцам. К сегодняшнему дню «Спайка» инвестировала 86 млн долларов, построила 35 гектаров теплиц для производства томатов и огурцов, разбила 60 га интенсивного садоводства и 20 га традиционных абрикосовых садов. Продукция практически целиком экспортируется (в основном в РФ) шведскими VOLVO, которых в автопарке «Спайки» уже 215! Всего в агрохолдинге трудятся более 900 человек.

…Теплицы для томатов проектировали во Франции, для огурцов - в Испании. Соответственно и оборудование прибыло из этих стран. Томаты выращивают гидропоническим способом, производство рассчитано до мелочей, что исключает любые неожиданности. Растят четыре голландских сорта, выведенных сугубо для теплиц. Кусты томатов вытягиваются до 7 метров. Нынешние томатные заросли были посеяны в январе. Урожай снимается по мере созревания и сортируется по степени зрелости. Перевозят их в рефрижераторах при температуре 8 градусов. Те плоды, которые не вызрели в теплице, наверстывают упущенное в пути, где они без ущерба для качества могут пробыть месяц. Как сказали специалисты, для этого им солнца не требуется. Они же сообщили, что, по свидетельству голландцев, томаты их сортов в Армении более вкусны, чем где-либо. Очевидно, весь секрет в воде, воздухе и солнце. Каждое растение дает 7-8 кило отличных, красивых и транспортабельных томатов. Последнее не так и важно, т.к. продукция доставляется адресатам в Москве и на юге России в течение трех дней. И томаты, и огурцы. Отметим, что нынешнее 35 га теплиц дают почти 15 тыс. тонн томатов и огурцов.

Производимые здесь корнишоны пользуются в России большой популярностью, а стало быть и спросом, поэтому раскупаются мгновенно. «Спайка» гарантирует качество. С учетом потребностей российского рынка «Спайка» планирует значительно расширить мощности, а также внедрить систему онлайн-рынка армянской продукции. В текущем году компания намерена сделать 68 млн долларов инвестиций, расширить площадь теплиц на 20 гекторов, что позволит довести ежегодный экспорт свежей продукции до 100 тысяч тонн. А еще намерены заложить 1000 га интенсивных садов в Тавуше и Армавире. Кроме овощей и фруктов, “Спайка” намерена в этом же году развить мясо-молочное направление, для чего необходима животноводческая ферма на 1500 коров, что сулит 12 тыс. тонн молока. В свою очередь молоко пойдет на выработку в Котайке 1200 тонн сыра рокфор, целая гора. Естественно, будет и мясная продукция.

До конца года «Спайка» доведет инвестиции до 154 млн долларов. Число работников составит более 1300. Общая площадь тепличного хозяйства возрастет до 55 гектаров. Однако и это не предел. В «Спайке» подсчитали, что в 2018-2019 гг. могут резко увеличить площадь тепличного комплекса и сделать Армению одним из главных поставщиков подобной продукции в Россию. И поскольку качество продукции “Спайка” достаточно высоко, разрабатываются амбициозные планы проникновения на рынки ЕС и стран Ближнего Востока. Почему бы нет? Тем более что некоторые предварительные договоренности уже есть. В перспективных планах компании создание в Ереване оптового рынка, где местным производителям и зарубежным покупателям будут представлены услуги по сортировке и упаковке товаров. Кстати, пластиковые ящики «Спайка» производит сама.

Для переработки фруктов – выпуска соков, компотов и пр. - в «Спайке» оборудован отдельный цех. Он разместился в старом промышленном здании, претерпевшем радикальную реконструкцию. Здесь же главный офис компании. Итальянские линии до минимума свели ручной труд. Отменная натуральная продукция укупоривается в стеклянную тару. Почему не в более легкий и не бьющийся пластик? Потому что пластик не выдержит пастеризации, т.е. конечного воздействия высоких температур. Такова технология. Компоты, соки и вся остальная фруктово-ягодная продукция «Спайки» также идет в основном на экспорт. Чтобы лучше торговать и успешно реализовывать свой товар в РФ, создан ARMZON – онлайн-площадка для коммерсантов любого толка. Он также рассчитан на всех армянских производителей, которые смогут благодаря ARMZON торговать пока с Москвой, а в дальнейшем и с главными российскими городами без посредников и минуя супермаркеты – непосредственно с потребителем. Предполагают, что ARMZON предложит своим клиентам до 10 тысяч наименований различных армянских товаров.