Президент участвовал в Патриаршем богослужении

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 16 апреля Католикос Всех Армян Гарегин Второй отслужил торжественную литургию в связи со Светлым Христовым Воскресением.

На литургии присутствовали президент Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян, президент НКР Бако Саакян, спикер парламента Галуст Саакян, министр обороны Виген Саркисян и другие представители руководства страны. В ходе литургии Гарегин Второй обратился к пастве с пасхальной речью, после чего благословил народ Армении. По окончании Святой Литургии состоялся праздничный концерт.



***

16 апреля в храме Воскресения Христова в Иерусалиме Армянская патриархия отслужила литургию, посвященную празднику Пасхи. Литургия прошла у гробницы Христа.

15 апреля в храме Воскресения Христова сошел Благодатный огонь. Святыню передал верующим армянам отец Аспет из храма Св.Рождества в Вифлееме.

Вечером 15 апреля в армянской церкви Сурб Акопянц в Иерусалиме прошла литургия Страстной Субботы. В Иерусалим стеклось большое количество паломников-армян как из Армении, так и из других стран.



