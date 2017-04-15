“Оборот торговли Армении со странами ЕАЭС вырос более чем на 15%”

Выступление президента Сержа Саргсяна в Бишкеке

Находящийся в Бишкеке с рабочим визитом президент Серж Саргсян принял вчера участие вместе с руководителями других государств-членов ЕАЭС в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании присутствовали президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Российской Федерации Владимир Путин, приглашённый на заседание президент Республики Молдова Игорь Додон, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Согласно регламенту, заседания Совета в узком, а затем в расширенном составе вёл президент председательствующей в Организации страны - Кыргызской Республики - Алмазбек Атамбаев. В ряду десятка вопросов повестки президентам государств-членов ЕАЭС был представлен доклад “О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы”, обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы, документы о представлении Высшему совету кандидатов в члены Коллегии Евразийской экономической комиссии, о внесении изменений в рабочий регламент Евразийской экономической комиссии. Речь шла также о находящемся в процессе разработки проекте временного соглашения, нацеленного на формирование зоны свободной торговли между, с одной стороны, Евразийским экономическим союзом и государствами-членами Союза, и, с другой стороны, Исламской Республикой Иран. В числе других вопросов в ходе заседания обсуждался вопрос предоставления Республике Молдова статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Президенты решили очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета провести в Москве 11 октября с.г.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Серж Саргсян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

«Формирование и развитие нашего общего экономического пространства уже второй год происходит в условиях сложной мировой экономической конъюнктуры, на фоне снижения темпов роста мировой экономики и геополитических потрясений. Все это создает, с одной стороны, определенные преграды на пути полноценного становления нашего союза, с другой стороны – открывает новые возможности для более тесной кооперации наших стран. В этих условиях предпринятые нашими странами согласованные действия позволили в определенном смысле стабилизировать ситуацию в государствах-членах, выйти на макроэкономическую устойчивость через поддержку некоторых отраслей и секторов экономики, благодаря чему в ряде стран наметилась тенденция к росту промышленного и сельскохозяйственного производства.

В частности, в 2016 году в Армении наблюдались положительная динамика в объеме валового внутреннего продукта, оживление экономической активности в промышленном секторе, в области сельского хозяйства и секторе услуг. Оборот торговли Армении со странами ЕАЭС вырос более чем на 15%, а экспорт армянских товаров на евразийский рынок - на 65%. Зафиксирован рост товарооборота также с третьими странами. Перед нашими странами стоят схожие цели развития, достижение которых мы видим, в частности, через инновации в промышленности, через высокотехнологическое сельское хозяйство, цифровую экономику, возобновляемую энергетику. Также важны совместные усилия, направленные на реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов. У нас две важные цели: первая – укрепление союза изнутри, дальнейшая либерализация нашего общего экономического пространства путем устранения барьеров, минимизации изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; вторая – увеличение степени международной вовлеченности ЕАЭС. Обе эти цели являются взаимодополняющими и влияют на эффективность и международный авторитет организации.

Для дальнейшего международного позиционирования нашего интеграционного объединения мы придаем важное значение продвижению сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями, готовыми к реальному сотрудничеству. В 2016 году в конструктивном ключе прорабатывались вопросы сотрудничества с Ираном, Китаем, Индией, Египтом и многими другими странами. Армения заинтересована в правовом закреплении соответствующих договорeнностей, достигнутых на этих направлениях, в частности, с Исламской Республикой Иран, с которой нас связывают прагматичные, взаимовыгодные и добрососедские отношения.

В этом плане позитивно оцениваем процесс взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией как важный фактор, способствующий диалогу между двумя объединениями в целях обмена опытом и обсуждения путей обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного развития процессов интеграции и сотрудничества. Эффективность ЕАЭС в значительной степени зависит также от слаженной и скоординированной работы между государственными органами стран-членов, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. В этой связи ожидаем от Евразийской экономической комиссии, в рамках своих полномочий, предложений по решению актуальных задач, которые стоят перед союзом. Важным шагом считаем разработку и публикацию комиссией совместно с государственными органами так называемой «Белой книги», в которой зафиксированы 60 согласованных препятствий на рынке союза. Надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и дорожная карта со сроками их устранения. Армения будет и далее реализовывать намеченные планы по преодолению последствий глобальных негативных экономических явлений, переходу к устойчивому экономическому росту, в том числе за счет использования интеграционного потенциала союза».

Серж Саргсян также поблагодарил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева за организацию встречи на столь высоком уровне, за оказанное гостеприимство и теплый прием.