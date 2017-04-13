Президент Серж Саргсян и глава УЕФА Александер Чеферин приняли участие в закладке фундамента Футбольной академии в Эчмиадзине

Вчера президент Серж Саргсян и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин приняли участие в торжественной церемонии закладки фундамента Академии футбола в городе Эчмиадзин (Вагаршапат) Армавирской области. В церемонии участвовали также президент ФФА Рубен Айрапетян, мэр Эчмиадзина Карен Григорян, мэр Еревана Тарон Маргарян и другие официальные лица.

Строительство Футбольной академии осуществляется в рамках совместной инвестиционной программы ФФА, УЕФА и ФИФА. Программа стоимостью около 900 млн драмов стартовала в октябре 2016 года, ее планируется завершить в октябре 2017 года. Президенту Сержу Саргсяну была представлена также программа строительства Футбольной академии в городе Армавир стоимостью в 1,4 млрд драмов, которую предусмотрено реализовать к октябрю 2019 г. Данная инвестиционная программа также осуществляется Федерацией футбола Армении совместно с УЕФА и ФИФА.

В своем выступлении на открытии Футбольной академии в Эчмиадзине президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил: «Мне приятно находиться в Армении, я восхищен армянской культурой, людьми, историей. Я очень рад быть свидетелем перемен, которые происходят в этой стране».

Александер Чеферин подчеркнул, что традиционно очень хорошие отношения ФФА и УЕФА улучшились еще больше. «Очень важно, чтобы от этого выиграли молодые люди, юноши», – добавил он, отметив, что создание академии окажет положительное влияние на местных детей, поможет им проводить меньше времени на улице. «Футбол – уникальное явление, он дарит людям счастье», – сказал Александер Чеферин, заверив, что УЕФА и лично он и далее продолжат оказывать содействие Армении.

В свою очередь глава ФФА Рубен Айрапетян заявил, что развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта является важнейшим направлением стратегии Федерации. “Этот вопрос останется важнейшим для меня до тех пор, пока не будут созданы лучшие условия для молодых людей, желающих заниматься спортом”, - добавил Айрапетян. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем планируется отремонтировать футбольные поля в Армавире и Ванадзоре, построить академии в Сисиане, Севане, Масисе и других городах Армении.

Мэр Эчмиадзина Карен Григорян добавил, что необходимость в строительстве такого рода учреждения возникла давно. «Футболом в различных школах занимаются порядка 200 спортсменов, а тренеров оплачивает город. С просьбой открыть у нас академию мы обратились к президенту Армении. Благодаря сотрудничеству между государством, национальной федерацией и городскими властями в течение 1-2 лет будет построена футбольная академия», – рассказал Григорян. По его словам, в новой футбольной академии смогут заниматься около 600 юношей и девушек.

Для реализации программы городская община предоставила ФФА территорию площадью 5,5 га. Общая площадь будущей академии составит около 1100 кв. метров. На территории академии будут действовать бассейн под открытым небом, четыре футбольных поля высокоевропейских стандартов как с натуральным газоном, так и с искусственным настилом, планируется построить трибуну вместимостью порядка 500 мест. Персонал новой академии составит 25-30 человек со средней заработной платой около 130-150 тыс. драмов.

Вчера после церемонии открытия Академии футбола прошла также встреча президента Сержа Саргсяна с главой УЕФА Александером Чефериным. Напомним, что Александер Чеферин был избран президентов УЕФА в сентябре прошлого года. Это его первый визит в Армению.

Позднее президент УЕФА пообщался также с прессой. «Я прибыл в Армению, чтобы ознакомиться с развитием футбола в стране. Сегодня я принял участие в церемонии заложения фундамента футбольной академии в Вагаршапате. Также хочу выразить поддержку Федерации футбола Армении, которая находится в хороших отношениях с УЕФА. Для развития футбола в Армении нужно создавать инфраструктуры. Данная проблема существует во всех странах. Уверен, что вы находитесь на правильном пути. Вы можете достичь лучших результатов, работая с детьми и молодежью, ведь один из лучших футболистов Европы (полузащитник “Манчестер Юнайтед” Генрих Мхитарян) ваш соотечественник», - отметил Александер Чеферин.