В столичных выборах примут участие всего три политические силы

В минувшее воскресенье 9 апреля истек срок подачи документов в ЦИК для участия в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Как сообщают в ЦИК, в установленные сроки документы для регистрации подали Республиканская партия Армении (РПА), блок «Выход» и недавно созданная партия «Еркир Цирани» («Страна абрикоса»). Избирательный список РПА возглавит Тарон Маргарян, партии «Еркир Цирани» – Заруи Постанджян, а блока «Выход» – Никол Пашинян.

С вопросом своего участия в столичных выборах многие участники парламентской гонки тянули до последнего. Лишь за день до окончания срока подачи документов они выступили с заявлениями, в которых попытались обосновать свое неучастие в выборах в Совет старейшин Еревана. В заявлении, распространенном лидером блока «Царукян», набравшем на парламентских выборах 27,35%, в частности, отмечается: «Блок «Царукян» был сформирован в преддверии парламентских выборов и предстал пред обществом с грамотно разработанной программой и пакетом предложений. Следовательно, сразу после парламентских выборов - за короткое время невозможно было представить ереванцам серьезную, обоснованную и подобающую программу по развитию города. Я уважаю свою страну и своих соотечественников и никогда не позволю себе без серьезной программы участвовать в каких-либо выборах. Мое решение может создать конкурентные условия для иных сил, новых команд, новых личностей. Уверен, ереванцы с пониманием отнесутся к этому решению. Вне зависимости от принятого нами решения знайте: я всегда был и буду рядом с вами».

АРФ Дашнакцутюн, набравшая на парламентских выборах 6,58% голосов, также распространила заявление, в котором известила, что проанализировав зафиксированные АРФ Дашнакцутюн на выборах в НС неожиданно низкие результаты, считает нецелесообразным участие в выборах в Совет старейшин Еревана. «На данном этапе первоочередными задачами считаем изучить причины зафиксированных на выборах 2 апреля результатов АРФД и сделать необходимые выводы. Надеемся, что наши сограждане, готовые к осознанному голосованию для формирования Совета старейшин Еревана, с пониманием отнесутся к решению партии. Одновременно обязуемся держать в центре внимания все проблемы города Еревана и в рамках возможностей участвовать в их решении», - говорится в заявлении АРФ Дашнакцутюн.

Партия «Армянское возрождение» никаких обоснований представлять не стала, лишь распространила сообщение о том, что в ходе состоявшегося заседания правления приняла решение не участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Отметим, что, согласно окончательным итогам парламентских выборов, партию «Армянское возрождение» поддержали 3,71% избирателей. Без оснований отказались от участия и в блоке “Оганян - Раффи - Осканян”, набравшем на парламентских выборах 2,07% голосов.

Представители блока АНК-НПА, набравшего на парламентских выборах 1, 66% голосов, заявили, что считают свое участие в выборах в Совет старейшин Еревана бессмысленным и намерены сосредоточиться на иске в Конституционный суд. «Если выборы в Национальное cобрание прошли в плоскости клановых, мафиозных, кумовских отношений вкупе с избирательными взятками, то естественно, что муниципальные выборы и вовсе невозможно будет политизировать. В сложившейся на сегодня в Армении ситуации политические выборы невозможны, а при таком раскладе сил мы считаем бессмысленным участие в выборах в Совет старейшин. Опыт показал, что в случае участия мы просто легитимируем избирательные взятки, давление, использование административных рычагов. Мы не станем этого делать, а сосредоточимся на нашем заявлении в Конституционный суд, которое мы считаем очень важным шагом», - заявил вчера глава фракции АНК Левон Зурабян.

Отказ многих политических сил от участия в столичной гонке вчера активно комментировали эксперты. Так, политтехнолог Виген Акопян отметил, что для него самым удивительным является отказ от участия в выборах партии «Процветающая Армения». По его мнению, не принимая участия в выборах в Совет старейшин Еревана, партия “Процветающая Армения” застраховала себя от новых неудобных ситуаций. «С другой стороны, неучастие данной политической силы подарило шанс блоку “Выход”. Сейчас эта политсила должна показать себя с наилучшей стороны, получив максимальное количество голосов», – отметил политтехнолог. Что касается участия в столичных выборах лидера партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян, то, по словам Вигена Акопяна, это является оригинальной презентацией начала ее самостоятельной политической деятельности. «Если Заруи Постанджян в ходе агитационной кампании прибегнет к радикальным шагам, велика вероятность, что она сможет привлечь на свою сторону электорат партии “Процветающая Армения”, – социально-необеспеченные слои общества», – подчеркнул политтехнолог.

Отметим, что блок «Выход» не считает своим конкурентом на предстоящих выборах возглавляемую Заруи Постанджян партию «Страна абрикоса». Во всяком случае вчера представитель блока «Выход» Давид Хажакян, отвечая на этот вопрос, отметил, что состоящий из 3-х серьезных политических сил блок «Выход» не может считать своим конкурентом новоиспеченную партию „Страна абрикоса». Со схожим заявлением выступила и Заруи Постанджян, отметив, что у них нет конкурентов.

По мнению социолога Карена Саркисяна, у многих политических сил избирательное ядро находится за пределами Еревана и в этом плане вполне обоснованно то, почему в предстоящих выборах Совета старейшин Еревана не участвует, к примеру, блок «Царукян». «После парламентских выборов стало ясно, что основа электората блока «Царукян» в Араратской и Котайкской областях», - отметил социолог. А вот протестному электорату столицы, по словам Карена Саркисяна, сложно будет сделать выбор, поскольку выдвинулись «Елк», который сложно назвать оппозиционной силой, и Заруи Постанджян. По поводу последней социолог отметил, что у нее в целом положительный образ. «Она бесстрашная, боролась на протяжении долгих лет, иногда боролась в одиночку, но Совет старейшин Еревана – не парламент, где можно говорить о чем-то, не предлагая ничего взамен», - заявил он.

Комментируя развития к предстоящим 14 мая выборам в Совет старейшин Еревана, PR-технолог Виген Хачатрян выразил мнение, что партии, которые отказались от участия в выборах, проявили несерьезность. «Если партия на самом деле является сильной политической силой, то она примет участие в выборах», - считает он. По его мнению, в качестве основной оппозиционной силы выступает блок “Выход”. «Данная политическая сила получит достаточно серьезную поддержку общества, и абсолютно неверно считать данный блок провластным проектом», – считает он.

Напомним, что регистрация представивших в ЦИК документы политических сил продлится до 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая. Выборы состоятся 14 мая.