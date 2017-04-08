Список РПА на столичных выборах возглавит действующий мэр Еревана

Исполнительный орган РПА по предложению председателя партии, президента Сержа Саргсяна единогласно принял решение о том, что возглавлять пропорциональный список РПА на предстоящих в мае муниципальных выборах в Ереване будет действующий градоначальник Тарон Маргарян. Об этом стало известно в четверг после заседания Исполнительного органа партии.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, вторым в списке кандидатов будет шахматист, международный гроссмейстер Смбат Лпутян, а третьим – директор компании «Синопсис Армения» Овик Мусаелян. «Мы считаем, что за эти годы под руководством мэра Тарона Маргаряна в Ереване были осуществлены очень серьезные реформы, и партия надеется, что в случае успеха Совет старейшин Еревана во главе с мэром Тароном Маргаряном продолжит реформы, начатые несколько лет назад», - заявил Эдуард Шармазанов.

Напомним, выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая по пропорциональной системе. Партии или блоки могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

Блок «Елк» («Выход») определился со своим участием в столичных выборах только вчера. Ранее пресс-секретарь блока «Выход» Тигран Авинян сообщил журналистам, что блок определится с форматом своего участия только после заседания, на котором будет обсуждаться вопрос участия в выборах Заруи Постанджян по списку блока „Выход”. Причем как отдельного участия Заруи Постанджян, так и возглавляемой ею политсилы. Позднее один из лидеров блока «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил, что будет выдвинут в качестве кандидата на должность мэра Еревана. «Примерно через месяц пройдут выборы мэра Еревана. Имею честь сообщить, что на этих выборах я возглавлю список блока „Выход”, то есть выдвигаю свою кандидатуру на пост мэра столицы», – написал на своей странице в соцсети Facebook Никол Пашинян.

«Мы с нашей командой участвуем в этих выборах лишь с одной целью: победить и прийти к городской власти в Ереване», – отметил Пашинян. Напомним, что на выборах в Национальное собрание блок «Елк» получил больше 7% голосов, требуемых блоку для того, чтобы быть представленным в парламенте. По расчетам, основанным на предварительных результатах выборов, блок будет иметь в новом парламенте 9 мандатов.

«Я хочу быть искренним: это решение далось нелегко, поскольку всего лишь неделю назад жители ереванских административных районов Кентрон – Эребуни – Нубарашен – Норк Мараш избрали меня депутатом НС РА. Стоял вопрос: как вы воспримете мое выдвижение. Но по итогам обсуждений в нашей команде мы констатировали, что люди голосовали за нашу команду, также за меня, чтобы мы использовали все возможности для перемен, чтобы помогли гражданам РА найти выход из ямы отчаяния», – добавил Пашинян.

Собственно, это решение блока означает, что по поводу участия Заруи Постанджян по списку блока «Елк» согласия достичь не удалось. Вслед за этим прошло сообщение о том, что депутат НС Заруи Постанджян будет выдвинута в качестве кандидата на пост мэра Еревана по пропорциональному списку возглавляемой ею партии «Еркир Цирани» («Страна абрикоса»). Напомним, что Заруи Постанджян вышла из партии «Наследие» в конце февраля, мотивировав свое решение принципиальными разногласиями с партруководством, принявшим решение идти на выборы блоком с Сейраном Оганяном и Варданом Осканяном. Этот факт депутат расценила как принципиальное, идеологическое и программное расхождение с провозглашенным и пройденным партией „Наследие” политическим путем, что делает далее несовместимым с ее членством в партии „Наследие”. Уже в марте Заруи Постанджян объявила о создании новой партии «Еркир Цирани» с новой политической платформой, которая будет направлена на консолидацию нации и реализацию прав всего армянства. Столичные выборы будут для новой партии первой пробой сил.

Несмотря на то что срок подачи документов в ЦИК истекает уже в воскресенье, большая часть политических сил, не прошедших в парламент по итогам состоявшихся 2 апреля выборов, пока не решила, примет ли участие в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Вчера стало известно лишь, что Коммунистическая партия не будет участвовать в выборах Совета старейшин Еревана. Решение подтвердил в беседе с журналистами первый секретарь ЦК Компартии Тачат Саркисян, не вдаваясь в подробности.

Пресс-секретарь партии «Армянское возрождение» Эдгар Аракелян сообщил журналистам, что по данному вопросу пока окончательного решения не принято. «Самое позднее в субботу станет ясно, примет ли участие партия „Армянское возрождение” в выборах в Совет старейшин Еревана. В этот день состоится также заседание правления партии, во время которого будет принято соответствующее решение», – отметил он. Партия «Свободные демократы» также намерена выступить с заявлением по вопросу участия в столичных выборах в субботу. Представитель оппозиционной партии Армянский национальный конгресс (АНК) Зоя Тадевосян отметила, что в АНК по данному вопросу пока нет окончательного решения.