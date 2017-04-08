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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Список РПА на столичных выборах возглавит действующий мэр Еревана

Список РПА на столичных выборах возглавит действующий мэр Еревана

Исполнительный орган РПА по предложению председателя партии, президента Сержа Саргсяна единогласно принял решение о том, что возглавлять пропорциональный список РПА на предстоящих в мае муниципальных выборах в Ереване будет действующий градоначальник Тарон Маргарян. Об этом стало известно в четверг после заседания Исполнительного органа партии.

 

Как сообщил журналистам пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, вторым в списке кандидатов будет шахматист, международный гроссмейстер Смбат Лпутян, а третьим – директор компании «Синопсис Армения» Овик Мусаелян. «Мы считаем, что за эти годы под руководством мэра Тарона Маргаряна в Ереване были осуществлены очень серьезные реформы, и партия надеется, что в случае успеха Совет старейшин Еревана во главе с мэром Тароном Маргаряном продолжит реформы, начатые несколько лет назад», - заявил Эдуард Шармазанов.

Напомним, выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая по пропорциональной системе. Партии или блоки могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация продлится с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

Блок «Елк» («Выход») определился со своим участием в столичных выборах только вчера. Ранее пресс-секретарь блока «Выход» Тигран Авинян сообщил журналистам, что блок определится с форматом своего участия только после заседания, на котором будет обсуждаться вопрос участия в выборах Заруи Постанджян по списку блока „Выход”. Причем как отдельного участия Заруи Постанджян, так и возглавляемой ею политсилы. Позднее один из лидеров блока «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил, что будет выдвинут в качестве кандидата на должность мэра Еревана. «Примерно через месяц пройдут выборы мэра Еревана. Имею честь сообщить, что на этих выборах я возглавлю список блока „Выход”, то есть выдвигаю свою кандидатуру на пост мэра столицы», – написал на своей странице в соцсети Facebook Никол Пашинян.

«Мы с нашей командой участвуем в этих выборах лишь с одной целью: победить и прийти к городской власти в Ереване», – отметил Пашинян. Напомним, что на выборах в Национальное собрание блок «Елк» получил больше 7% голосов, требуемых блоку для того, чтобы быть представленным в парламенте. По расчетам, основанным на предварительных результатах выборов, блок будет иметь в новом парламенте 9 мандатов.

«Я хочу быть искренним: это решение далось нелегко, поскольку всего лишь неделю назад жители ереванских административных районов Кентрон – Эребуни – Нубарашен – Норк Мараш избрали меня депутатом НС РА. Стоял вопрос: как вы воспримете мое выдвижение. Но по итогам обсуждений в нашей команде мы констатировали, что люди голосовали за нашу команду, также за меня, чтобы мы использовали все возможности для перемен, чтобы помогли гражданам РА найти выход из ямы отчаяния», – добавил Пашинян.

Собственно, это решение блока означает, что по поводу участия Заруи Постанджян по списку блока «Елк» согласия достичь не удалось. Вслед за этим прошло сообщение о том, что депутат НС Заруи Постанджян будет выдвинута в качестве кандидата на пост мэра Еревана по пропорциональному списку возглавляемой ею партии «Еркир Цирани» («Страна абрикоса»). Напомним, что Заруи Постанджян вышла из партии «Наследие» в конце февраля, мотивировав свое решение принципиальными разногласиями с партруководством, принявшим решение идти на выборы блоком с Сейраном Оганяном и Варданом Осканяном. Этот факт депутат расценила как принципиальное, идеологическое и программное расхождение с провозглашенным и пройденным партией „Наследие” политическим путем, что делает далее несовместимым с ее членством в партии „Наследие”. Уже в марте Заруи Постанджян объявила о создании новой партии «Еркир Цирани» с новой политической платформой, которая будет направлена на консолидацию нации и реализацию прав всего армянства. Столичные выборы будут для новой партии первой пробой сил.

Несмотря на то что срок подачи документов в ЦИК истекает уже в воскресенье, большая часть политических сил, не прошедших в парламент по итогам состоявшихся 2 апреля выборов, пока не решила, примет ли участие в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Вчера стало известно лишь, что Коммунистическая партия не будет участвовать в выборах Совета старейшин Еревана. Решение подтвердил в беседе с журналистами первый секретарь ЦК Компартии Тачат Саркисян, не вдаваясь в подробности.

Пресс-секретарь партии «Армянское возрождение» Эдгар Аракелян сообщил журналистам, что по данному вопросу пока окончательного решения не принято. «Самое позднее в субботу станет ясно, примет ли участие партия „Армянское возрождение” в выборах в Совет старейшин Еревана. В этот день состоится также заседание правления партии, во время которого будет принято соответствующее решение», – отметил он. Партия «Свободные демократы» также намерена выступить с заявлением по вопросу участия в столичных выборах в субботу. Представитель оппозиционной партии Армянский национальный конгресс (АНК) Зоя Тадевосян отметила, что в АНК по данному вопросу пока нет окончательного решения.

 

Соб.инф
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