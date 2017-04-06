“Выборы, которые превзошли по качеству все предыдущие”

Главная особенность прошедших в воскресенье 2 апреля выборов в том, что все участники гонки, несмотря на разность оценок, приняли их результаты, а международные наблюдатели и местные эксперты сошлись во мнении, что они отражают волю народа.

“Второе апреля было важным днем в жизни нашего государства. Мы провели парламентские выборы, которые по своему качеству превзошли все те парламентские выборы, которые были у нас с момента обретения независимости”, - говорится в заявлении президента Сержа Саргсяна по итогам парламентских выборов.

«Мы совершили самый большой шаг на пути реализации конституционных реформ, перехода от полупрезидентской к парламентской модели государственного управления. Во время этих выборов мы увидели беспрецедентную консолидацию политических сил. В политической системе, по сути, не было ни одной влиятельной политической силы, которая осталась бы за рамками предвыборной борьбы. Это было еще одним свидетельством того, что предопределенное Конституцией построение нашей политической системы – на верном пути. Приличная представленность оппозиции в парламенте позволит впредь последней в полной мере воспользоваться всем комплексом механизмов контроля, предусмотренным в парламентской модели. Это является залогом для взвешенного, контролируемого и эффективного управления», – сказал Серж Саргсян, поблагодарив всех граждан РА за столь активное участие в выборах.

Глава государства выразил также благодарность всем политическим силам за активную и в целом корректную политическую конкуренцию.

“Это была красивая борьба, целью которой было столкновение и сопоставление мнений и позиций в вопросе развития нашей страны. Это в основном удалось. Выражаю благодарность нашей оппозиции, представителям общественного сектора и нашим международным партнерам за содействие в деле подготовки и проведения выборов – в вопросе достижения политического консенсуса, обеспечения электорального процесса самым современным техническим оборудованием. Мы по-новому организовали избирательный процесс, который попросту оставил в прошлом грубейшие нарушения, наблюдающиеся во время предыдущих избирательных процессов. Мы совершили большой шаг вперед, в будущее. Благодарен всем институтам, которые были вовлечены в организацию избирательного процесса, представителям Центральной избирательной комиссии, членам избирательных комиссий, всем частным лицам: вы проделали большую работу. Благодарен правоохранительной системе за оперативное и надлежащее реагирование на зафиксированные нарушения. Уверен, что начатые правовые процессы получат естественное продолжение», – сказал Серж Саргсян.

«2 апреля мы начали с посещения воинского пантеона Ераблур, воздавая дань уважения памяти павших в четырехдневной войне наших героев. Второе апреля мы завершили еще одним шагом вперед в выполнении нашего обещания, данного у их могил. Мы обещали построить более крепкое, сильное и развитое государство, и мы построим. Мы будем делать это вместе», – подчеркнул он.



Победа РПА не случайна

Какие бы доказательства ни приводили критики и оппоненты Республиканской партии Армении, результаты состоявшихся 2 апреля парламентских выборов не являются случайными, считает доктор политических наук, профессор Гарик Керян.

«По итогам выборов мы увидели, что РПА показала достаточно высокий результат (49,12% голосов) и значительно опередила вторую по числу голосов политическую силу – Блок “Царукян”. РПА проделала эффективную работу и применила гибкие политические технологии, получив такой результат. Изменения в правительстве и личность новоназначенного премьера Армении Карена Карапетяна сыграли в победе республиканцев огромную роль. Во главе их агиткампании были новые лица, с новым имиджем, с новыми обещаниями и новым стилем работы. Также они очень продуктивно использовали корреляцию рейтинговых и пропорциональных списков», – подчеркнул Г.Керян.

Что касается нарушений в ходе выборов, то в РПА их не отрицают, однако, как отметил зампред РПА Армен Ашотян, даже количество озвученных нарушений не превышает 10 тысяч, что говорит о том, что «выборы на 99 процентов прошли чисто». По словам пресс-секретаря РПА, вице-спикера НС Эдуарда Шармазанова, впервые за последние 10-15 лет народ после выборов не вышел на улицы и это означает, что народ принимает результаты выборов. «Если сложить все нарушения и даже сигналы о нарушениях, которые были в течение дня голосования, и если считать их всех действительными, то даже при этом это не влияет на итог голосования, не говоря уже о том, что подавляющее число сигналов о нарушениях было ложным», - подчеркнул Шармазанов, отметив, что во всех заявлениях международных структур отмечается, что итоги парламентских выборов в Армении отражают волеизъявление избирателей.

Блок «Выход» принимает результаты выборов

Оппозиционный блок «Елк», набравший 7,77% голосов, одним из первых заявил, что принимает предварительные результаты выборов в НС и возьмет полагающиеся ему мандаты.

«Нам отдали свои голоса более 120 тысяч граждан, и мы должны представлять их интересы, умножать число своих сторонников и вести такой политический процесс, чтобы на следующих выборах мы удесятерили число своих сторонников и смогли сформировать политическое большинство», - заявил один из лидеров блока Эдмон Марукян, отметив, что не принимает направленные к ним призывы не брать полагающиеся им мандаты. «Если «Елк» не возьмет мандатов, то в парламенте Армении шестого созыва не будет оппозиции», - заявил Марукян.

Хотя блок «Елк» зафиксировал нарушения в ходе голосования, однако, по словам Марукяна, они каким-либо серьезным образом не повлияли на итоги выборов. Более того, Марукян уверен, что на самих избирательных участках голосование проходило нормально. «Избиратели оформили свою волю на избирательном участке. А что повлияло на это волеизъявление, по этому поводу было множество сигналов. Например, избирательные взятки, влияние административных ресурсов. Все это имело место. Но гражданин заходил на избирательный участок и мог не делать того, что делал, но он это сделал. Это - выбор гражданина», - отметил он.

Блок «Царукян»: У нас одна Родина, и ее благоустройство – наша общая сверхзадача

«Мы заручились поддержкой свыше 400 тысяч наших соотечественников. Поверьте, что мы очень высоко ценим каждый полученный голос, который обязывает нас в рамках своих полномочий сделать все возможное во имя прогресса и развития нашей страны», – говорится в заявлении блока «Царукян», занявшего, по предварительным результатам выборов, второе место (27,32% голосов).

«Мы останемся верны нашим принципам, продолжим оставаться с народом всегда открытыми и искренними. Мы прекрасно осознаем серьезность стоящих перед нашей страной вызовов и в рамках своих возможностей сделаем все для их решения. Мы никогда не прекратим наши активные и непосредственные контакты с народом, никогда не будем делить народ на тех, кто поддержал нас, и тех, кто проголосовал не за нас. У нас одна Родина, и ее благоустройство – наша общая сверхзадача», – отмечается в заявлении.





«Армянское возрождение» не будет оспаривать итоги выборов

В распространенном на следующий день после выборов заявлении партии «Армянское возрождение», набравшей 3,71% голосов, говорится:

«Партия «Армянское возрождение» заявляет, что не станет оспаривать итоги выборов, не будет участвовать в каких-либо поствыборных массовых мероприятиях и митингах. Партия поздравляет и желает успеха всем силам, попавшим в парламент, и желает плодотворную деятельность на благо нации». В заявлении отмечается, что впервые в Армении политические партии благодаря всестороннему освещению по телевидению смогли представить свои предвыборные программы. При этом подчеркивается, что «идея уступила материальным и административным рычагам». Согласно заявлению, выборы показали масштабное использование административного ресурса, олигархических группировок и «дворовых авторитетов», а массовый подкуп избирателей, в том числе накануне выборов, решающим образом повлиял на их исход».





Блок “ОРО” с результатами не согласен, но избирателям благодарен

Самыми резкими комментариями по поводу прошедших выборов выделился не прошедший в парламент блок «Оганян — Раффи — Осканян», руководимый бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и набравший на выборах 2,07% голосов. «Это были не выборы, а торговля голосами и системная фальсификация, организованная властями», — говорится в заявлении блока. В нём отмечается, что этими выборами Армения сделала еще один большой шаг назад. Лидеры блока считают, что результаты выборов не отражают реальные настроения и интересы народа. По словам авторов заявления, в Армении снова незаконным путем сформировалась нелегитимная власть, что привело к ужесточению политической монополии. В результате еще более углубятся существующие в стране проблемы, усилятся чувство недоверия и несправедливости, увеличится поток миграции, а безопасность страны окажется под серьезной угрозой, считают в блоке.

“Власти, кажется, пытаются укоренить в народе опасение, что в Армении невозможно добиться перемен посредством выборов. В результате произошла “разборка” между обеспеченными и далекими от политики авторитетами с самыми тяжелыми последствиями для страны”, - отмечается в заявлении. Тем не менее представители блока выразили благодарность всем проголосовавшим за них и пообещали продолжать защищать интересы народа, подчеркнув, что «этот кошмар не может долго длиться» и что они «будут стоять в первых рядах процессов, ведущих к этим изменениям».

Тер-Петросян: «Было бы политической безграмотностью ожидать другого результата»

Лидер АНК Левон Тер-Петросян, возглавлявший избирательный список блока «Армянский национальный конгресс (АНК) – Народная партия Армении (НПА)”, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что ожидать другого результата голосования было бы как минимум показателем политической безграмотности. Напомним, что блок «АНК-НПА» набрал менее 1,5% голосов.

«Нам только остается ждать, как РПА, «Процветающая Армения», АРФД и «Елк» будут развивать экономику «тигриными прыжками», обеспечивать миллиардные инвестиции, укреплять армию, останавливать эмиграцию и урегулировать основную проблему, стоящую перед нашим народом, – карабахский конфликт», - с иронией отметил экс-президент, блок которого участвовал в выборах именно с программой мира и урегулирования карабахского вопроса. «Мир сейчас, а не после катастрофы и новых бессмысленных жертв», - подчеркнул Левон Тер-Петросян, отмечая, что независимо от результатов выборов возглавляемому им блоку удалось сделать урегулирование карабахского конфликта неотложным вопросом политической повестки, что не отрицают даже их политические противники. Кроме того, по убеждению Тер-Петросяна, вокруг лозунга блока «АНК-НПА» «Мир, добрососедство», пусть и за короткое время, но было сформировано пока еще немассовое общественное движение, в дальнейшем развитии которого он, первый президент, не сомневается. Как подчеркнул Тер-Петросян, помимо цели предотвращения катастрофы, грозящей Армении и Карабаху, другой цели они не преследуют: «Если представленные в парламенте политические силы способны предотвратить эту катастрофу с сохранением существования Карабаха и без сдачи пяди земли, мы будем только благодарны им», - подчеркивает первый президент Армении, который поддерживает решение конфликта на основе компромисса - «территории в обмен на статус Карабаха».





Дашнакцутюн «ожидала большего»

Несмотря на определенный прогресс, партия Дашнакцутюн «ожидала большего» от выборов, заявил секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян. Напомним, что партия получила 6,57% голосов, что больше полученных на прошлых выборах.

В своем поствыборном заявлении партия Дашнакцутюн, в частности, отметила: «Особое внимание должно быть уделено неожиданно высокой явке избирателей, что, с одной стороны, похвально, так как говорит о гражданской активности, с другой стороны, является результатом порочного использования финансовых и административных ресурсов».

Несмотря на то, что Дашнакцутюн является политическим партнером РПА, представители партии не отрицают, что, говоря об использовании административного ресурса, имеют в виду республиканцев. «Да, имею в виду. Потому что по крайней мере мы не пытались искусственно использовать ресурсы министерств, которые принадлежат нам. По крайней мере я не знаю о каких-либо таких указаниях. Но эта традиция и сегодня продолжается», - отметил Агван Варданян. На вопрос о том, какие существуют договоренности между Дашнакцутюн и РПА по поводу дальнейшего сотрудничества, Агван Варданян ответил: «Думаю, подписанное нами год назад соглашение о сотрудничестве бессрочно, и здесь главным является то, вокруг каких вопросов мы будем сотрудничать. Избирательный кодекс предусматривает возможность проведения таких обсуждений в ближайшие дни. Пока эти обсуждения не начались». По словам представителя Дашнакцутюн, обсуждения пройдут в ближайшие дни.