Международные наблюдатели: “Власти Армении осуществили существенную работу по улучшению избирательного процесса”

Наблюдательная миссия совместной инициативы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европейского парламента, осуществлявшая мониторинг парламентских выборов в Армении, выступила вчера с предварительным поствыборным заявлением, указав на хорошую организацию работ, но и на давление на избирателей.

Власти Армении осуществили существенную работу по улучшению избирательного процесса, заявила глава

наблюдательной делегации Европарламента Хайди Хаутала. “ЕС оказал большую поддержку в организации выборов в Армении, профинансировав внедрение новых технологий. Наблюдая за работой, мы поняли, что эти технологии позволили рассеять былую обеспокоенность”, - отметила Хаутала, представляя результаты мониторинга парламентских выборов в Армении. Она добавила, что, несмотря на положительные аспекты, были также и отрицательные факторы. В частности, по словам Хаутала, новая избирательная процедура была довольно сложной, и не все избиратели ее поняли, тем не менее сотрудники избирательных участков приложили большие усилия для обеспечения надлежащего процесса голосования.

Она отметила, что в ходе избирательного процесса поступали сообщения о предполагаемых избирательных правонарушениях, в частности об избирательных взятках, использовании административного ресурса.

«Необходимо развеять подобные опасения, чтобы в последующем обеспечить доверие армянских избирателей к электоральным процессам. В этом смысле очень важна вовлеченность гражданского общества. Мы вновь обратимся к данным вопросам в рамках нового соглашения между ЕС и Арменией», – отметил она.

Хайди Хаутала указала, что Армения и ЕС углубляют отношения, парафировано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, скорее всего, оно будет подписано в ноябре во время саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«Демократия – это беспрерывный процесс. Считаю, что, пересмотрев наш совместный путь, должны честно признаться: нельзя останавливаться на достигнутом. Реализация данного соглашения даст прекрасную возможность справиться с проблемами, наблюдающимися в ходе выборов», – подчеркнула она. Она также отметила, что Европарламент будет тесно сотрудничать с новым Национальным собранием Армении.

“Несмотря на проблемы, официальных жалоб немного”

Специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор коснулся вопроса подачи жалоб.

«Мы заметили проблему в данном направлении, из-за нехватки доверия мало представляют жалоб», – сказал он, отметив, что граждане РА должны использовать институциональный путь решения проблем. «Мы заметили, что, несмотря на имеющиеся проблемы, как и везде, официальных жалоб немного», – сказал он, добавив, что в докладе наблюдательской миссии этот вопрос затронут более детально.

По его словам, парламентские выборы в Армении в целом были организованы хорошо, но была достоверная информация об избирательных взятках и давлении на гражданских служащих. Как отметил Санчес Амор, давление привело к недостатку общественного доверия к выборам.

Он подчеркнул, что процесс голосования в основном проходил спокойно, тем не менее наблюдались организационные проблемы и вмешательство в процесс со стороны представителей различных партий.

“Вчерашние выборы обозначили первый шаг на пути формирования новой политической системы в Армении, но перемены не могут произойти за одну ночь. Если Армения желает построить крепкую демократию, политическим партиям необходимо проявить зрелость и отказаться от былых методов действия”, - подчеркнул Санчес Амор. По его словам, наблюдатели пришли к данному заключению в результате долгосрочного и краткосрочного мониторинга выборов.

“Предвыборная агитация была направлена на личности, а не на программы”

Глава делегации ПАСЕ Лилиан Мори-Паскиер добавила, что в ПАСЕ полностью солидарны с предварительными результатами мониторинга.

“Были приложены усилия, в том числе организационные для того, чтобы улучшить качество процесса выборов. Несмотря на все правовые и организационные изменения, эти выборы не устранили сформировавшиеся сомнения относительно законности избирательных процессов в стране. Доверие к выборам невозможно восстановить только за счет использования новых технологий, что имеет важнейшую роль в реальной демократии”, - подчеркнула Мори-Паскиер.

Она добавила, что общая атмосфера выборов была неудовлетворительной. “СМИ не проводили дебатов, а предвыборная агитация была направлена на личности, а не на программы. Кроме того, до дня выборов и в день голосования на людей было оказано давление. Были сделаны попытки убедить избирателей, что их выбор станет ясным и что это будет иметь для них последствия. Мы почувствовали, что страх и разочарование в каком-то смысле были сильнее надежды”, - подчеркнула Мори-Паскиер.

Итоговый доклад будет представлен через два месяца

“Наша наблюдательная миссия находится в Армении с 20 февраля, что позволило нам не только осуществить мониторинг голосования, но и проследить за предвыборными подготовительными работами. Сегодня мы представили предварительные заключения по выборам, а в течение двух месяцев будет представлен наш итоговый доклад с рекомендациями”, - сказал глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ян Петерсен, отметив, что наблюдательная миссия намерена провести в Армении еще две недели, что позволит проследить за развитием поствыборных процессов. По его словам, процесс подачи апелляционных жалоб еще не окончен, посему важно продолжать оставаться здесь, позже наблюдатели дадут полноценную оценку событиям и откликам на них. Прогресс парламентских выборов, отметил Петерсен, во многом определяется соблюдением тайны голосования. “Это первый шаг в направлении решения проблем подкупа и давления на избирателей. Данные вопросы занимают важное место в нашей повестке дня. Что касается непосредственно дня голосования, могу отметить, что в целом он прошел спокойно и мирно”, - добавил Петерсен.

Отметим, что в состав международной наблюдательной миссии входят 450 наблюдателей из 42 стран, в том числе 340 краткосрочных и долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, 66 парламентариев и членов аппарата от ПА ОБСЕ – 24 из ПАСЕ и 13 из Европарламента.

“Наши армянские коллеги очень далеко шагнули вперед”: наблюдатели от СНГ

«Состоявшиеся 2 апреля выборы в Национальное собрание Армении проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и общепризнанными демократическими нормами проведения выборов. Мы сделали вывод, что они прошли на многопартийной и конкурентной основе, были свободными, прозрачными и открытыми», - заявил вчера на пресс-конференции по итогам парламентских выборов глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«В плане открытости, прозрачности выборов наши коллеги в Армении превзошли некоторые западные страны», - заявил он. По его словам, органы государственной власти и местного самоуправления, избирательные комиссии Армении обеспечили в ходе выборов «реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление, а использование современных технологий повысило доверие граждан к результатам голосования».

Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Пирштук отметил в свою очередь, что законодательная база Армении, Избирательный кодекс очень прогрессивны. «Наши армянские коллеги очень далеко шагнули вперед», – заявил он. Координатор группы наблюдателей констатировал, что для политических сил и избирателей были созданы все необходимые условия.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Алексей Сергеев добавил, что в течение всего дня голосования ни одного существенного замечания от политических сил, участвующих в парламентских выборах, наблюдателями от МПА СНГ получено не было. Хотя еще в субботу, во время встреч с представителями этих сил, они обменялись координатами. «Все это подтверждает ту оценку, которую дала наша миссия прошедшим выборам», – подчеркнул Алексей Сергеев.

Отметим, что миссия международных наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств – участников СНГ, 172 наблюдателя от Миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики.





Глава ЦИК доволен работой технических средств

Глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян заявил вчера журналистам, что доволен работой примененных в ходе нынешних выборов технических средств.

“Я не вижу никакой проблемы и считаю, что технические средства полностью выполнили стоящие перед ними задачи”, - сказал Мукучян. Комментируя зафиксированные в ходе выборов технические сбои, он назвал их естественными. “Что касается недостатков... Естественно, если одновременно в течение нескольких часов работают 4 тысячи технических средств, могут быт какие-то неполадки”, - отметил глава ЦИК.

Отметим, что технические неполадки были зафиксированы во время голосования президента Сержа Саргсяна, одного из лидеров блока “Оганян – Раффи - Осканян”, экс-главы МИД Вардана Осканяна, а также лидера блока “Конгресс-НПА” Левона Тер-Петросяна. Идентификационное устройство не сразу распознало отпечатки их пальцев. Помимо этого, ряд местных наблюдательных миссий заявили о том, что в первой половине дня на большинстве избирательных участков не работали камеры видеотрансляции, хотя в избирательных штабах баллотирующихся политических сил тем не менее имели возможность наблюдать за ходом голосования.

“Гражданин наблюдатель”: “Выборы не отражают проявление свободной воли граждан”

Члены независимой наблюдательной инициативы “Гражданин наблюдатель” подвергли сомнению проявление свободной воли граждан во время голосования на парламентских выборах Армении.

В рамках инициативы «Гражданин наблюдатель» за ходом выборов на 1521 избирательных участках наблюдали 3112 наблюдателей. Наблюдатели инициативы «Гражданин наблюдатель» зафиксировали более 2 тысяч нарушений, из которых проверили 1243 нарушения. По словам представителей инициативы, что подавляющая часть нарушений – это нарушения тайны голосования и злоупотребление правом сопровождения избирателей, остальные нарушения обусловлены с техническими неполадками и скоплением людей в избирательных участках. В связи с этим инициатива «Гражданин наблюдатель» констатировала:

«В результате вышеупомянутых проблем, несмотря на ожидания, что новый избирательный порядок восстановит общественное доверие к выборам, констатируем, что этого не произошло. Инициатива “Гражданин наблюдатель” выражает серьезную обеспокоенность и сомневается в том, что выборы отражают свободное волеизъявление граждан. Одновременно представители инициативы отмечают, что выборы пока не завершены, наблюдательская миссия продолжает уточнение, анализ и процесс опротестования фактов.





На “горячую линию” полиции поступило 47 сообщений о нарушениях

Полиция представила информацию о поступивших на “Горячую линию” сообщениях относительно избирательных нарушений в день парламентских выборов.

Как отмечает пресс-служба ведомства, 2 апреля с 8:00 по 24:00 на “Горячую линию” полиции поступило 47 сообщений, по 12 была дана консультация, одно было направлено на служебную проверку. Еще 30 сообщений были направлены на проверку в соответствующие подразделения, четыре – для подготовки материалов по статьям 180-181-й Уголовно-процессуального кодекса Армении и для получения уголовно-правовой оценки. Из отмеченных случаев 18 касаются скоплений в избирательных участках, семь – избирательных взяток, четыре – фальсификаций, один случай – насилия и т.д.





Генпрокуратура представила данные о поступивших в ходе выборов жалобах

Сформированная в Генеральной прокуратуре Армении рабочая группа изучила 729 сообщений о правонарушениях на проходящих парламентских выборах, из которых 75 содержали признаки состава преступления избирательного характера.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, сообщения направлены в полицию и территориальные отделы Следственного комитета для проведения дополнительной проверки. Согласно сообщению, 41 случай из 75 касались голосования вместо другого лица или повторного голосования, 25 — нарушения тайны голосования, еще 9 — воспрепятствования свободной реализации гражданами избирательного права.