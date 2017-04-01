Серж Саргсян: “Выбирайте кого хотите, но помните...”

«Я должен был бы вас призвать избрать Республиканскую партию Армении, но я этого делать не стану. Я скажу: выбирайте кого хотите. Но при этом помните о посылающих своих сыновей в армию матерях, каждый удар сердца которых отсчитывает секунды безопасной службы сыновей. Помните о детях в приграничных селах, каждое утро спешащих в школу под прицелом снайперского огня противника, источником уверенности которых является боеспособность стоящих на границе войск. Помните эти картины и 2 апреля изберите кого хотите», - заявил вчера президент Серж Саргсян в ходе заключительного собрания Республиканской партии Армении, проведенного в ереванском Спортивно-концертном комплексе им.Карена Демирчяна и посвященного подведению итогов агиткампании к предстоящим 2 апреля выборам в Национальное собрание РА.

Мероприятие проводилось в закрытом для прессы режиме. Свое выступление лидер РПА и президент Серж Саргсян начал с того, что война не закончена, проклятая машина убийства ещё не остановилась и ещё многое предстоит сделать. “Мы должны завершить начатое. Армения давно уже не жертва и не собирается ею быть. Мы не будем ждать Божьего суда. Те, кто не понимает это, понесут наказание от рук армянского солдата на поле боя. И мы едины в этом вопросе”, - отметил он.

Обращаясь к тому факту, что 2 апреля это не только день парламентских выборов, но и годовщина апрельской войны, президент, в частности, сказал:

“2 преля мы воскурим ладан над могилами наших парней, которые погибли, отражая совершённое ровно год назад широкомасштабное нападение Азербайджана. 2 апреля мы как граждане Республики Армения также пойдём на избирательные участки, чтобы решить путь развития нашей страны на предстоящие 5 лет. Это совпадение насколько случайное, настолько, вероятно, и не случайно. Каждый из нас выберет бюллетень, и очень важно, чтобы, выбирая, чётко осознавал, что бюллетень - это также ключ, ключ к новым вооружениям и бронетехнике, к новым оборонительным структурам и эффективным схемам размещения войск, к принуждению к миру и последовательному увеличению безопасности стоящего на границе солдата.

Выбрать бюллетень – означает выбрать, кто и как будет решать нашу задачу номер один: проблему Нагорного Карабаха. Кто они, что путём мирных переговоров должны достигнуть того, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха был решён народом Арцаха - принцип, от которого мы никогда не откажемся. Кто они, что смогут твёрдо поддержать все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению вперёд мирного переговорного процесса, нацеленного на справедливое решение.

И, наконец, выбирая бюллетень, нужно выбрать, конечно, для того, чтобы хорошо жить, но, не забывая, что для того, чтобы хорошо жить, также нужно защитить право на существование, на жизнь, иначе не имеет смысла говорить о представлениях хорошей жизни, если у тебя нет представления, как защитить это право на жизнь, как удержать руку, готовую покуситься на это право.

Исходя из характера этого мероприятия, я сейчас должен бы вас призвать выбрать Республиканскую партию Армении. Но я так не сделаю. Я скажу, выбирайте кого хотите, но, выбирая, помните, что условие хорошей жизни состоит только и только в длительном и упорном труде. Я скажу, выбирайте кого захотите, но, выбирая, помните проводивших сыновей в армию матерей, которые каждой частью своих сердец считают секунды безопасной службы сыновей. Помните малышей, которые в приграничных сёлах под прицелом снайперов противника каждое утро, взяв рюкзак на плечи, спешат в школу, которые полагаются на боеспособность стоящего на границе войска. Помните холодные и утратившие слёзы взгляды собственными руками предавших земле своих погибших в Арцахской героической борьбе товарищей и братьев наших победоносных генералов и офицеров, чьи загрубевшие сердца могут согреть только новые достижения по боевой подготовке их солдат-воспитанников.

Помните эти образы, и 2 апреля выбирайте кого хотите”.