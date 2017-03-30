Задача Армении - сделать уверенный шаг в направлении демократии и европейской модели развития

Вчера президент Серж Саргсян направился с рабочим визитом в Республику Мальта для участия в заседаниях съезда и саммите Европейской народной партии (ЕНП). На саммит приглашены главы государств и правительств, которые представляют партии, являющиеся членами ЕНП, из стран-членов Европейского союза и участников “Восточного партнёрства”, сообщила пресс-служба главы государства.

Съезд вел председатель ЕНП Жозеф Дол. В форуме, в частности, приняли участие председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран-членов Евросоюза и государств “Восточного партнёрства”. До начала первого пленарного заседания форума президент из аэропорта Валлетты отправился в городской сквер Hastings Gardens, где его встретил мэр Валлетты Алексей Дингли, члены парламента Мальты и представители армянской общины. Президент возложил венок к армянскому хачкару, который установлен в самом центре столицы Мальты. Хачкар установлен 22 декабря 2009 года по инициативе армянской общины Мальты в знак признательности за помощь, оказанную Мальтой в 1375 году армянам из Киликийской Армении, которые нашли на острове прибежище, и в 1915 году - спасшимся от геноцида армян.

На первом же пленарном заседании съезда президент Серж Саргсян выступил с речью. В своем выступлении глава государства, в частности, сказал:

«Прежде всего выражаю благодарность Председателю Долу за приглашение. Также желаю успеха Председателю Националистической партии Мальты господину Бусуттилу в предстоящих парламентских выборах.

С удовлетворением должен констатировать, что нынешний год с точки зрения отношений Армения - Евросоюз начался очень активно. В конце февраля произошло поистине историческое событие: в Брюсселе мы вместе с председателем Туском объявили о завершении переговоров вокруг нового правового документа, регулирующего наши двусторонние отношения, - соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. А всего неделю назад уже в Ереване стороны парафировали его. Намечаем подписать этот важный документ на предстоящем саммите «Восточного партнёрства», полагаясь также на содействие наших партнёров. После вступления в силу он откроет новую страницу в отношениях Армении с Европейским союзом, закрепив институциональные основы этих отношений, создав новые возможности для расширения и углубления нашего партнёрства.

Взаимодействие Армении и Европейского союза - это история успеха, модель успешного партнёрства, что, с одной стороны, является результатом последовательности Армении в вопросах европейской повестки, с другой - нового подхода Европейского союза по развитию индивидуального партнёрства со странами «Восточного партнёрства». В этом процессе Армения на собственном опыте показала, что возможно совмещать разные интеграционные процессы, извлекая из каждого и давая каждому позитивное и полезное, что объединяет государства, а не разъединяет их.

Всего через три дня в Армении состоятся парламентские выборы. Это важнейшая веха на пути демократизации нашей страны после конституционных реформ. Учитывая особенности развития страны, мы поставили перед собой задачу сделать уверенный шаг в направлении строительства демократии, европейской модели развития и дальнейшего укрепления демократических институтов. Мы полны решимости и делаем всё возможное, чтобы провести выборы, соответствующие высоким международным критериям. Для наблюдения за выборами нами приглашены все соответствующие международные структуры: ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и СНГ. Мы благодарны Европейскому союзу и, конечно, ЕНП за то, что находятся рядом с нами в этом важном для Армении процессе.

Несколько дней назад европейская общественность торжественно отметила 60-летие Римского договора, благодаря которому созданы необходимые условия для нынешнего благополучия и стабильного развития Европы. В Армении с большим интересом следят за этими юбилейными мероприятиями, так же, как и за идущими параллельно с ними дискуссиями. История Евросоюза является в первую очередь примером того, как сообща решать проблемы, преодолевать противоречия и, наконец, сообща строить успех. Его Святейшество Папа Римский Франциск по этому поводу истинно отметил: «Отцы-основатели Европейского союза не видели Европу лишь как сборник протоколов и процедур. Они видели её как образ жизни, как способ понять человека, основанный на его вечном и неотъемлемом достоинстве». Мы верим, что Евросоюз успешно преодолеет, стоящее перед ним на нынешнем этапе проблемы и вызовы, продолжая свою особую миссию мира, стабильности и развития, отчего выиграют как народы Европы, так и друзья Европы.

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В течение двух дней съезда в центре внимания делегатов будут вопросы общеевропейского значения. В повестке большое место уделено политической дискуссии по ключевой теме “Будущее Европы”. Будут затронуты также вопросы Европейского соседства, текущих развитиях в сфере «Восточного партнёрства», актуальных международных вызовов.