курьер
“На парламентских выборах в Армении может победить правящая партия”

 
Гагик Царукян рассказал о 15 пунктах, 15 миллиардах и о забегавших по телу “мурашках”

 
Самвел Карапетян приобрел Разданскую ТЭС

 
“Белавиа” возобновляет полеты Минск – Ереван

 
В Армении Дмитрия Игнатова восхитили “горящие” глаза чиновников

 
“Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!”

 
От “Лаванды” до “Золотых песков”: дома и неполные декларации Хосрова Арутюняна

 
Никол Пашинян ответил на призыв Ашотяна

 
регион
Саакашвили заделался телезвездой

 
Россия может снабжать Иран электроэнергией через Армению

 
«Батька» призвал решить карабахский конфликт без посредников

 
Нефтяник Тиллерсон поддержал энергетические амбиции Баку

 
Грузия: Три дня гуляний по поводу безвиза

 
Командировка в НКАО

- Ты хоть знаешь, что в твоем Карабахе происходит? – спросили из «Известий», не предполагая, что их устами глаголет истина - вскоре Карабах действительно станет моим.

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Кеннеди сомневался в смерти Гитлера

Дневник экс-президента США выставляют на аукцион

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 468 гостей 
В Номере // ТЕМА ДНЯ // Задача Армении - сделать уверенный шаг в направлении демократии и европейской модели развития

Задача Армении - сделать уверенный шаг в направлении демократии и европейской модели развития

Вчера президент Серж Саргсян направился с рабочим визитом в Республику Мальта для участия в заседаниях съезда и саммите Европейской народной партии (ЕНП). На саммит приглашены главы государств и правительств, которые представляют партии, являющиеся членами ЕНП, из стран-членов Европейского союза и участников “Восточного партнёрства”, сообщила пресс-служба главы государства.

Съезд вел председатель ЕНП Жозеф Дол. В форуме, в частности, приняли участие председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран-членов Евросоюза и государств “Восточного партнёрства”. До начала первого пленарного заседания форума президент из аэропорта Валлетты отправился в городской сквер Hastings Gardens, где его встретил мэр Валлетты Алексей Дингли, члены парламента Мальты и представители армянской общины. Президент возложил венок к армянскому хачкару, который установлен в самом центре столицы Мальты. Хачкар установлен 22 декабря 2009 года по инициативе армянской общины Мальты в знак признательности за помощь, оказанную Мальтой в 1375 году армянам из Киликийской Армении, которые нашли на острове прибежище, и в 1915 году - спасшимся от геноцида армян.

На первом же пленарном заседании съезда президент Серж Саргсян выступил с речью. В своем выступлении глава государства, в частности, сказал:

«Прежде всего выражаю благодарность Председателю Долу за приглашение. Также желаю успеха Председателю Националистической партии Мальты господину Бусуттилу в предстоящих парламентских выборах.

С удовлетворением должен констатировать, что нынешний год с точки зрения отношений Армения - Евросоюз начался очень активно. В конце февраля произошло поистине историческое событие: в Брюсселе мы вместе с председателем Туском объявили о завершении переговоров вокруг нового правового документа, регулирующего наши двусторонние отношения, - соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. А всего неделю назад уже в Ереване стороны парафировали его. Намечаем подписать этот важный документ на предстоящем саммите «Восточного партнёрства», полагаясь также на содействие наших партнёров. После вступления в силу он откроет новую страницу в отношениях Армении с Европейским союзом, закрепив институциональные основы этих отношений, создав новые возможности для расширения и углубления нашего партнёрства.

Взаимодействие Армении и Европейского союза - это история успеха, модель успешного партнёрства, что, с одной стороны, является результатом последовательности Армении в вопросах европейской повестки, с другой - нового подхода Европейского союза по развитию индивидуального партнёрства со странами «Восточного партнёрства». В этом процессе Армения на собственном опыте показала, что возможно совмещать разные интеграционные процессы, извлекая из каждого и давая каждому позитивное и полезное, что объединяет государства, а не разъединяет их.

Всего через три дня в Армении состоятся парламентские выборы. Это важнейшая веха на пути демократизации нашей страны после конституционных реформ. Учитывая особенности развития страны, мы поставили перед собой задачу сделать уверенный шаг в направлении строительства демократии, европейской модели развития и дальнейшего укрепления демократических институтов. Мы полны решимости и делаем всё возможное, чтобы провести выборы, соответствующие высоким международным критериям. Для наблюдения за выборами нами приглашены все соответствующие международные структуры: ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и СНГ. Мы благодарны Европейскому союзу и, конечно, ЕНП за то, что находятся рядом с нами в этом важном для Армении процессе.

Несколько дней назад европейская общественность торжественно отметила 60-летие Римского договора, благодаря которому созданы необходимые условия для нынешнего благополучия и стабильного развития Европы. В Армении с большим интересом следят за этими юбилейными мероприятиями, так же, как и за идущими параллельно с ними дискуссиями. История Евросоюза является в первую очередь примером того, как сообща решать проблемы, преодолевать противоречия и, наконец, сообща строить успех. Его Святейшество Папа Римский Франциск по этому поводу истинно отметил: «Отцы-основатели Европейского союза не видели Европу лишь как сборник протоколов и процедур. Они видели её как образ жизни, как способ понять человека, основанный на его вечном и неотъемлемом достоинстве». Мы верим, что Евросоюз успешно преодолеет, стоящее перед ним на нынешнем этапе проблемы и вызовы, продолжая свою особую миссию мира, стабильности и развития, отчего выиграют как народы Европы, так и друзья Европы.

 

***

В течение двух дней съезда в центре внимания делегатов будут вопросы общеевропейского значения. В повестке большое место уделено политической дискуссии по ключевой теме “Будущее Европы”. Будут затронуты также вопросы Европейского соседства, текущих развитиях в сфере «Восточного партнёрства», актуальных международных вызовов.

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Regnum, Арка

Лоренц Арушанян навсегда останется в памяти армянского зрителя

 
Долой хлеб из багажника! Даешь хлеб с лотка!

 
Есть идея!

Учёные из Ирландии распечатали сыр на 3D-принтере

 
ЦИК отклонила заявление оппозиции о признании регистрации РПА недействительной

 
В чем причина значительного потока переводов из Армении в Россию?

 
Днем +16+18

 
Иранский турист найден в петле

 
Экспорт стал расти как на дрожжах

 
Следователь “Доставщика еды” обвиняется в отмене заключения медкомиссии

 
Бородюк: экстренная посадка в Ереване — знак становления сборной Казахстана

 
Ни тяжелая жеребьевка, ни ужасный старт не убили мечту сборной Армении

 
Никита Симонян: Макларен - “копающаяся в дерьме гнусная личность”

 
Однажды Георгий Данелия...

 
Аргентина без Месси проиграла Боливии и вылетела из зоны ЧМ-2018

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio