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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Президент обсудил с сопредседателями ситуацию на линии соприкосновения

Президент обсудил с сопредседателями ситуацию на линии соприкосновения

Посредники отлично знают о реальном состоянии дел на фронте

Вчера президент Серж Саргсян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, сообщает пресс-служба главы государства.

 

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования, коснулись ситуации на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. Также сопредседатели представили президенту результаты проведенных ранее встреч в Баку. Собеседники единодушно отметили важное значение сохранения сторонами в переговорном процессе приверженности обязательствам, нацеленным на мирное урегулирование, на необходимость выполнения достигнутых на высоком уровне в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

 

***

Некоторые подробности вчерашней встречи раскрыл журналистам американский миротворец Ричард Хогланд. Во-первых, он отметил, что посредники прекрасно знают, что именно происходит в реальности на линии огня. Но их заявления носят безадресный характер потому, что они стараются – в качестве миротворцев – сохранить баланс между сторонами противостояния и не дать переговорам сорваться. Также американский дипломат сообщил, что стороны конфликта четко представляют план урегулирования, однако это не значит, что они согласны с ним. По словам Хогланда, «введенный в обращение план всеобъемлющий, очень детальный, четкий, радикально он не отличается от предыдущих планов, но зато является их «отполированным» вариантом. План этот уже получил международное одобрение, поддержку ОБСЕ и сопредседателей Минской группы, а самое главное – предлагает новые пути, решения, которые могут быть приемлемы для всех сторон. Хогланд надеется, что стороны проявят желание вести переговоры вокруг данного плана и достигнут такого решения, при котором каждый будет считать себя в выигрыше.

 

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