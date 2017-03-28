Серж Саргсян: “Если будет надо – отдам приказ нанести удар “Искандерами”

Достоинство нашего народа не является предметом торга

В ходе поездки в Арцах президент в сопровождении главы НКР Бако Саакяна, министров обороны и высшего офицерского состава ВС Армении и Арцаха побывал в одной из частей Армии обороны, ознакомился с боеготовностью Вооружённых сил и присутствовал на организованном на плацу концерте для военнослужащих.

По завершении концерта президент за проявленные при защите границ Отечества мужество и героизм наградил медалями «За боевую службу» ряд военнослужащих, отличившихся в ходе боевого дежурства, вручил подарки им и родителям тех военнослужащих, в семьях которых двое или более солдат исполняют свой долг перед Родиной в армейских рядах. Президент поблагодарил воинов и выступил перед ними.

«Господа солдаты и офицеры, дорогие родители, уважаемые соотечественники. Здесь, на земле Арцаха, восприятие реальности, по-моему, намного более закономерно. Уверен, все вы это чувствуете. В Ереване и других городах Армении, слава Богу, мы давно уже прошли тот этап, когда каждую минуту ощущается опасность. Это хорошо. Это очень важный фактор для прогресса. Но здесь это чувство иное, оно более реально. Житель Арцаха каждый день просыпается и живёт своей жизнью, хорошо осознавая, что каждую минуту с востока можно ожидать чего угодно. Народ Арцаха всецело является войском. Здесь каждый - солдат, который месяцы и годы напролёт защищает юго-восточную границу большого пространства людей, считающих мир высшей ценностью, делающих демократию образом жизни, свободы слова, прав человека, христианства и толерантности. Арцах сам - герой нашего времени.

Дорогие родители, этот день вы провели с вашими солдатами-сыновьями. Склоняю перед вами голову за то, что воспитали таких сыновей. Они каждый день, каждый час охраняют безопасность всего нашего народа, обеспечивают его существование. Завтра они вернутся к вашим очагам настоящими мужчинами - зрелыми, сознательными, и всегда будут жить с тем убеждением, что развиваться можно только будучи защищённым. Они это сегодня знают лучше всех. Да, развиваться можно только будучи защищённым. Следовательно, в эти дни, когда обсуждается, кому можно доверить руль развития Армении на предстоящие пять лет, каждый обязан задать себе вопрос, а кто может организовать оборону, чтобы иметь возможность обеспечить развитие.

В позапрошлом апреле мы канонизировали 1.5 миллиона наших святых мучеников. В прошлом апреле мы превратились в единый кулак и отбросили широкомасштабное нападение потерявшего разум соседа: мы предотвратили перспективу в будущем канонизировать святых мучеников. Кто не понял, что здесь, на этой границе, мы предотвращаем геноцид, значит, тот не понял, где живёт. Кто не воспринял опасность риторики истребления нашего живущего на собственной земле народа, может продолжать хвастовство, что повысит пенсии и зарплаты из несуществующих средств или поставит населению электричество и газ почти задаром - опасность от этого всё равно не уменьшится.

В прошлом апреле мы отбросили нарушившего международные договорённости противника по всем направлениям, мы провалили их планы, мы совершенно разгромили их в информационной войне этих дней, мы в течение года так укрепили границу и вооружили армию, что сегодня наша передовая линия стала почти неузнаваемой. Сегодня наши парни следят за движением противника уже на глубине его территории. Сегодня по всем направлениям территории алчущего войны соседа, вплоть до самых важных инфраструктур, направлена сверхсовременная мощная ударная сила. И сегодня верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Армении даже глазом не моргнёт, отдавая, в случае необходимости, приказ о нанесении залпового удара “Искандером”. И это в соседней стране очень хорошо знают.

Мы больше никогда не будем миллионы жертв возводить в ранг святых. В прошлом апреле мы потеряли героических парней. Никто не знает, как я пережил гибель каждого. Я, Верховный главнокомандующий, который просто не имеет права показать слабость. С каждым героем я переживал всю свою жизнь и поутру с холодным взглядом отдавал новый приказ о контрударе.

Мы должны иметь сильную безопасность. Популизм или слабость могут погубить целый народ. Соглашаясь на завершение четырёхдневной войны, мы, несомненно, знали, что ещё не забрали обратно один-два холма. Тот, кто боится внутреннего политического поля, популист - ценой ещё 100 жертв вернул бы этот кусок земли, чтобы потом играть в героя на трибунах. Только сильный мог отдать приказ остановиться, сохранить жизни и взять на себя будущие удары пустого популизма. Человеческую жизнь могут ценить только сильные. Нашей безопасности нужно сильное лидерство.

Меня часто спрашивают, что я буду делать после 2018 года. На самом деле я в своей жизни никогда не планировал, где буду трудиться на следующем этапе. Всегда оказывался там, где был более полезен нашей безопасности. Я сейчас не знаю, какова будет политическая структура в 2018 году, но если возглавляемая мною политическая сила победит на предстоящих выборах, то, исходя из расклада этого момента, в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности нашего народа. Не знаю, какой это будет статус, но точно в каком-нибудь формате буду полезен. А сегодня у нас есть более важный вопрос. Мы должны понять, что 2 апреля - не игра, не конкурс скороговорок, мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование, мы выбираем тех, кто будет отдавать приказ о залпе, о наступлении и при необходимости об отступлении - выбираем тех, кто обладает достаточной внутренней силой, чтобы это сделать.

Выбираем, под чьим командованием эти парни завершат свою службу, следующие - будут служить, кто будет защищать право наших детей на безмятежную учёбу и закат наших старших. Понимаем мы это или нет, но, приближаясь к избирательной урне, просто обязаны это понять.

Соотечественники, безопасность Армении и Арцаха - наша задача номер один. Каждый член общества может быть уверен: мы не жалели и не пожалеем никаких усилий, средств и возможностей, чтобы ещё больше укрепить нашу безопасность, дополнить её новыми компонентами. Параллельно с усилиями, направленными на обеспечение благоприятных внешних условий для развития нашей страны, мы будем продолжать, по сути, не имеющую альтернативы политику модернизации Вооружённых сил, дальнейшего повышения боеспособности, оснащения новейшими и равноценными видами вооружения.

Да, вместе с международными посредниками мы продолжим свои усилия для достижения мирного и достойного урегулирования арцахской проблемы. Урегулирования, которое зафиксирует нерушимое и неоспоримое право народа Арцаха свободно жить и творить на своей исторической родине и гарантирует длительный и стабильный мир. Но мы на примере недалекого прошлого, на примере апрельской войны знаем, какой образ мыслей главенствует по ту сторону границы и какие ценности там проповедуют, какие искажённые и воображаемые представления о реальности и перспективах там имеются. Поэтому заявляю прямо и понятно: наши Вооружённые силы - наша совокупная честь и достоинство, своей подготовленностью, вооружённостью и непревзойдённым боевым духом продолжат принуждать противника к миру, если, не дай Бог, будет на то необходимость. Пусть никто не сомневается, в мире не так уж много народов, которые знают цену миру так, как мы. Также пусть никто не сомневается, что достоинство нашего народа не является предметом торга. Нас невозможно угрозами вынудить к шагам, которые противоречат нашему достоинству и чувству справедливости, а также - нормам международного права.

Благодарю, дорогие родители, за то, что воспитали таких героев! Благодарю, дорогие солдаты, за то, что с примерной добросовестностью выполняете свой долг перед Родиной! Благодарю, господа офицеры, за ваше грамотное и ответственное руководство! Благодарю, дорогие боевые друзья, за вашу безграничную преданность!