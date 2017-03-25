Президент Серж Саргсян принял генерального директора созданного правительством Российской Федерации Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву и президента Клуба лидеров Артема Аветисяна, которые вместе с возглавляемыми ими делегациями находятся в Армении по приглашению Центра стратегических инициатив правительства республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостей, президент с удовлетворением подчеркнул, что армяно-российские отношения и повестка взаимодействия постоянно развиваются и обогащаются, включая всё новые сферы: наряду с активным взаимодействием в межгосударственном, межпарламентском форматах ширятся связи между академическими, общественными кругами. В этом контексте Серж Саргсян выразил надежду, что обоюдно полезным и плодотворным будет сотрудничество недавно созданного правительством Центра стратегических инициатив с активно вовлечёнными в процесс разработки стратегий и программ развития и укрепления инвестиционной и деловой среды России Агентством стратегических инициатив и Клубом лидеров. В свою очередь Светлана Чупшева и Артем Аветисян представили президенту деятельность возглавляемых ими организаций, достойные внимания инициативы последнего времени и выразили готовность к упрочению связей с армянскими коллегами. Гости также поделились своими впечатлениями от проведённых в Армении встреч, отметив, что впечатлены деятельностью центра “Тумо” и благотворительного фонда “Инициативы развития Армении”. Они считают, что Армения и Россия в вопросе выбора стратегических векторов развития своих экономик имеют определённые общие черты в подготовке кадров, поощрении образования молодёжи, программами вовлечения подрастающего поколения в научно-техническую деятельность и т.п. Всё это, по их убеждению, делает сотрудничество с Арменией привлекательным и перспективным.