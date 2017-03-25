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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Многовековые взаимосвязи армян и евреев обязывают к развитию межгосударственных отношений

Многовековые взаимосвязи армян и евреев обязывают к развитию межгосударственных отношений

Президент Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля в Армении Элияху Иерушалмина, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил посла и подчеркнул, что власти республики готовы поддержать усилия посла в деле укрепления и развития армяно-израильских связей. Серж Саргсян отметил, что многовековые исторические контакты двух народов обязывают активизировать и придать новое качество межгосударственным отношениям. Президент подчеркнул важное значение того заметного оживления, которое наметилось в последнее время в межпарламентских кругах и в сфере общественных отношений. В свою очередь израильский дипломат отметил, что наказ правительства его страны, с которым он прибыл в Армению, состоит в том, что Израиль желает иметь с Арменией открытые и развитые отношения, и он сам приложит все усилия для возможно более скорой реализации этого наказа. Подчеркнув, что в Израиле с глубоким почтением относятся к армянскому народу, Элияху Иерушалмин счёл для себя большой честью служить укреплению дружбы двух древних народов и развитию межгосударственных отношений между ними. Также собеседники обсудили возможности и перспективы расширения армяно-израильского взаимодействия в разных сферах и обменялись мнениями по региональным проблемам и процессам.

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