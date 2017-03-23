Серж Саргсян пригласил арабских инвесторов “открыть для себя прекрасную Армению”

Президент Серж Саргсян направился с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты. В аэропорту Абу-Даби президента встречал вице-премьер ОАЭ, министр по президентским вопросам Шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, сообщила пресс-служба главы государства.

После торжественной церемонии встречи Серж Саргсян имел беседу с Шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном, в ходе которой выразил благодарность за организацию в дружественных Объединённых Арабских Эмиратах форума, посвящённого инвестиционным возможностям Армении. Он отметил, что это решение принято в соответствии с достигнутым в ходе его предыдущего посещения ОАЭ договорённостям. Президент выразил надежду, что итоги форума, так же как предстоящие договорённости, внесут ощутимый вклад и сыграют важную роль в деле дальнейшего развития отношений Армения - ОАЭ. Кроме того, президент провёл обстоятельную беседу об инвестиционном форуме “Армения - Объединённые Арабские Эмираты” также и с министром экономики ОАЭ Султаном аль-Мансури. На следующий день Серж Саргсян принял участие и выступил на форуме. Это мероприятие имеет целью стимулировать активизацию экономических связей между Арменией и арабскими странами, контакты между предпринимателями, представить инвестиционную среду Армении и взаимовыгодные инвестиционные проекты в различных сферах. В работе форума принимают участие почти 300 государственных должностных лиц, руководители фондов, представители транснациональных компаний, международных организаций, а также зарубежных компаний, имеющих успешный опыт инвестирования в Армению.

В своем выступлении Серж Саргсян, в частности, сказал:

“Безмерно приятно, также символично спустя всего четыре месяца после моего предыдущего официального визита вновь быть гостем на этой дружественной земле. Столь исключительно представительное мероприятие - свидетельство обоюдного желания и решимости высокого руководства наших стран придать новое качество армяно-эмиратским экономическим связям. Всего несколько месяцев назад это было только идеей, а сегодня уже реальность, от которой мы многого ожидаем. Особую благодарность за претворение в жизнь этой идеи выражаю властям Объединённых Арабских Эмиратов и особенно наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Его Высочеству Шейху Мохаммеду ибн Зайду аль-Нахайяну.

Дружба армянского и арабского народов прошла испытание веками и, дойдя до наших времён, стала незыблемым фундаментом межгосударственных отношений Армении с многочисленными арабскими странами. Именно на этом фундаменте во дни основателя Объединённых Эмиратов светлой памяти президента Шейха Зайда ибн Султана аль-Нахайяна берёт начало также межгосударственное сотрудничество Армении и ОАЭ. И сегодня наше желание и также наш долг укрепить и углубить полученное нами это дорогое наследство. Армения на протяжении всей своей истории находилась на перекрёстке Востока и Запада, что сделало армянский народ понятным для обоих миров. В то же время Восток и Запад сплелись на нашей земле, отобразившись в образе мышления и в быте армянского народа. Это означает, что каждый из вас, приезжая в Армению, откроет для себя не только благоприятную среду для предпринимательства, но и духовно родственные элементы, самые характерные из которых, вероятно, - это традиционное армянское гостеприимство и теплота, которые присущи также братскому арабскому народу.

Естественно, многие из вас имеют свои представления о нашей стране, а многим ещё предстоит открыть Армению, особенно в плане экономического потенциала. А до того хочу сделать несколько акцентов в связи с занятиями бизнесом в Армении, которые являются важными предпосылками с точки зрения нашего взаимовыгодного партнёрства.

Безусловно, фактор доверия является, ве

роятно, самым важным из предпосылок взаимовыгодного партнёрства. В конкурентных условиях нашего изменчивого мира создавать долгосрочные компании и делать инвестиции можно только в том случае, когда существует стабильная атмосфера доверия. Это то, что мы действительно разделяем. Волею исторических обстоятельств живя бок о бок с арабским народом и будучи причастными к арабской цивилизации, мы хорошо знаем цену доверию. Несмотря на выпавшие на нашу долю многие трудности, мы никогда не отступали, рассеялись по всему миру и стали также успешными предпринимателями. И сегодня нас не пугают существующие ограничения, мы пытаемся их превратить в конкурентные преимущества. Не имея энергоносителей, мы развиваем человеческий ресурс, находясь в блокаде, мы создаём интеграционные мосты, не имея выхода к морю, мы открываемся миру посредством наших рассеянных по всему миру армянских общин, взаимодействуем, создавая альтернативные пути и используя современные технологии.

Лучшим свидетельством сказанному мною является то, что Армения сегодня превратилась в страну, предлагающую комплексные сложные технологические решения и услуги, занявшую своё особое место на мировой карте информационных технологий. Вы имеете возможность на собственном опыте убедиться, что в Армении создано благоприятное поле для занятий бизнесом, законодательно защищённая и свободная инвестиционная среда. Об этом свидетельствует доклад Всемирного банка “Doing Business 2017”, согласно которому Армения среди 190 стран 38-ая, при этом находится на 9-ой горизонтали по показателю простоты и удобства основания бизнеса. Что касается показателя экономической свободы, в этом году зарегистрирован беспрецедентный прогресс: наша страна в настоящее время среди 180 стран занимает 33-ю горизонталь, улучшив свою позицию на 21 пункт по сравнению с прошлым годом.

Наше правительство подготовило инвестиционные пакеты, которые находятся под моим непосредственным вниманием. Мы будем приветствовать и способствовать инвестициям Объединённых Эмиратов в различные сферы экономики Армении. Существуют большие возможности сотрудничества в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Армении день ото дня всё большее распространение получает органическое и тепличное сельское хозяйство, производство которого, думаю, имеет большой спрос также в вашей стране. Как известно, Армения пользуется международным авторитетом в сферах плодоовощной обработки, консервирования, производства сушёных фруктов и соков, а местная родниковая питьевая вода стала визитной карточкой Армении. Армения - колыбель одного из самых вкусных фруктов в мире - солнечного абрикоса, который известен науке как Prunus Armeniaca. В вышеупомянутых сферах площадкой эффективного сотрудничества могут стать свободные экономические зоны республики: нацеленная на высокотехнологичное и инновационное производство “Альянс” и предусмотренная для ювелирного дела, обработки алмазов и производства часов “Меридиан”, деятельность которых почти полностью освобождена от налогов и таможенных пошлин. Намечено создать ещё одну, имеющую более широкий охват экономическую зону, которая станет эффективной площадкой для выхода на рынки стран ЕАЭС, ЕС и Ближнего Востока. Армения предлагает предпринимателям Эмиратов постоянно расширяющийся рынок, поскольку Евразийская интеграция расширила экономические границы Армении почти до 1/7 части мировой суши. Кроме того, недавно завершились переговоры вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС, что означает также новый уровень экономических связей с Европейским союзом, новые возможности торговли и инвестиций. Армения до этого уже пользовалась Всеобщей системой преференций GSP+ Евросоюза, которая позволяет экспортировать в ЕС на льготных условиях порядка 6400 наименований товаров, произведённых в нашей стране.

Уверен, что в случае совместной работы будем иметь ощутимые достижения. Лучшим свидетельством этого является беспрецедентный рост торгового оборота между нашими странами: почти в два с половиной раза, который стал заметен при подведении итогов прошлого года. А в этом году мы зарегистрировали резкий рост - более чем в 8 раз, и готовимся обеспечить его продолжение. Не могу не отметить сферу туризма, которая является лучшим средством дружбы между народами, межкультурного диалога и взаимного знакомства. Радует, что число посещающих Армению туристов из Эмиратов поступательно возрастает: только в 2016 году оно выросло более чем на 44 процента. Уверен, что это вовсе не предел, тем более что как раз с сегодняшнего дня вступил в силу свободный визовый режим для граждан ОАЭ. Оказываемые туристам в Армении услуги последовательно совершенствуются. Вообще сфера услуг в Армении - одна из самых быстроразвивающихся, и в этом плане наша страна находится на выгодных позициях в регионе.

Кстати, хочу коснуться ещё одного важного обстоятельства: в последние годы в Армению прибыли порядка 20 тысяч армян, которые являются носителями сколь армянской, столь же и арабской идентичности и культуры. Присутствие в Армении столь крупной общины, говорящей и на арабском, и на армянском языках, обладающей значительными деловыми традициями, может ощутимо упростить деятельность инвесторов из Эмиратов в нашей стране. Я приглашаю каждого из вас открыть Армению с её своеобразной горной природой, вкусными блюдами, армянским гостеприимством и образованными, трудолюбивыми и знающими своё дело кадрами, которые с большой отдачей могут включиться в любой перспективный проект. Благодарю за внимание и ещё раз выражаю свою благодарность руководству Эмиратов за организацию этого чудесного мероприятия”.