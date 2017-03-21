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В Номере // ТЕМА ДНЯ // В Ереване будет построена новая ТЭС

В Ереване будет построена новая ТЭС

Президент Серж Саргсян присутствовал вчера на церемонии закладки фундамента новой Ереванской ТЭС, которая будет построена в столичном административном районе Эребуни на территории, прилегающей к действующей Ереванской ТЭС.

 

В церемонии приняли также участие вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, генеральный директор компании

“Ренко”, председатель компании “Армпауэр” Джованни Рубини, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в РА Джованни Ричулли, другие высокопоставленные официальные лица.

Со стороны компании “Ренко” энергоблок (электростанция) Ереванской ТЭС с комбинированным парогазовым циклом, по заверению ответственных руководителей и специалистов, спроектирован с применением самой современной и качественной аппаратуры и научного опыта, что гарантирует высокую эффективность и безопасность станции. Участники мероприятия сочли строительство станции важным шагом для энергетического обеспечения и благополучия граждан Еревана на ближайшие десятилетия.

В рамках церемонии закладки фундамента новой теплоэлектростанции министр Ашот Манукян и генеральный директор компании “Ренко” Джованни Рубини подписали памятное послание, которое в запечатанной капсуле заложили в фундамент строящейся ТЭС.

По плану строительства теплоэлектростанции предусматривается разработка проекта работающей на газе электростанции комбинированного цикла мощностью около 250 МВт и общим КПД до 53%, развитие, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание. По заверению ответственных должностных лиц, инвестиции составят порядка 285 млн долларов США. Строительные работы продлятся 26 месяцев и завершатся во второй половине 2019 года. Только в ходе строительства будет создано 900 временных рабочих мест, а после сдачи в эксплуатацию около 200 постоянных и высоко оплачиваемых рабочих мест. Длительность эксплуатации и технического обслуживания 20 лет.

Ответственные должностные лица сферы отметили, что в 2019 году завершат строительные работы на третьей двухцепной высоковольтной линии электропередач 400 кВ Армения - Иран и новой высоковольтной ЛЭП 400 кВ Армения - Грузия. Учитывая, что в 2019 году планируется завершить также строительство этого нового энергоблока, это даст возможность Армении обеспечить надёжность и бесперебойность поставок электроэнергии в соседние страны и стать важным участником регионального электроэнергетического рынка.

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