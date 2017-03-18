”Мое желание – усилить те сферы, которые повышают репутацию нашей страны и развивают науку”

Глава государства встретился с академиками

Президент Серж Саргсян посетил вчера Национальную академию наук РА, где проходило ежегодное общее собрание, посвящённое основным итогам научной и научно-организационной деятельности академии в 2016 году.

Президент НАН РА, академик Радик Мартиросян представил важнейшие научные результаты и прикладные разработки организаций академии, коснулся работы, проделанной в отчётном году в направлении международного сотрудничества, программ НАН в деле активизации подготовки научных кадров и научных исследований, деятельности академии в 2016 году по ряду других направлений. Президент отметил, что воздержится от выступления, учитывая, что в республике сейчас период предвыборной агитации, однако выразил готовность ответить на интересующие участников собрания вопросы, выслушать их предложения.





“Я, естественно, не разделяю мнения, что Академия наук исчерпала себя”

В частности, отвечая на вопрос одного из академиков по поводу звучащей в адрес Академии наук критики, глава государства сказал:

«В нашем обществе никто не застрахован от критики. Я думаю, что в нашей стране наиболее часто критикуемой структурой является аппарат президента, а человеком, который чаще всего подвергается критике, являюсь я. Никто не получает удовольствия от критики, тем не менее некоторые критические замечания, если они являются предметными, лишенными злобы, нацелены на исправление упущений. Всегда можно найти рациональное зерно. Я, естественно, не разделяю мнения, что НАН РА исчерпала себя и мы более в ней не нуждаемся. Если бы я разделял этот подход, то давно бы были предприняты шаги в этом направлении. Мое желание – оптимизировать ту часть, где нет результатов, и усилить те сферы, которые работают, повышают репутацию нашей страны и развивают науку».

Он призвал не удивляться тому, что в СМИ и в целом в обществе многие люди говорят вокруг тем, о которых не имеют никакого представления. «Я думаю, что это цена, которую мы платим на дороге по переходу от закрытого к открытому обществу. Такой подход наблюдается не только по части академии или науки. И наиболее ярко это проявляется в предвыборный период. Люди говорят на темы, о которых вообще не имеют представления», - отметил президент.

По его словам, не обязательно, чтобы слова всех людей были компетентными. «Плохо то, что эти люди, смотря прямо в камеру, врут, придумывают цифры, которые не имеют никакой связи с действительностью. То же самое происходит и в плане науки», - заметил Серж Саргсян.

Обращаясь к участникам собрания, он призвал: «Будьте толерантными к критике, проявляйте активность, сами говорите о достигнутых успехах. Именно в этом заключается еще одна проблема: многие не хотят публично выступать против невежд, не хотят, потому что боятся, что в соцсети Facebook, на других сайтах начнутся разговоры. Теперь, если мы хотим отстаивать свою позицию, мы должны это делать».

Еще один вопрос, адресованный президенту, касался перехода от двухступенчатой системы ученых степеней к одноступенчатой.

«Таких планов нет. Определенные изменения планируются, но до сих пор нет соответствующего законопроекта. Мой подход заключается в том, что мы должны соответствовать европейской научной среде, но одновременно должны сохранить нашу уникальность. Тем не менее все, что мы будем делать, должно быть продуманным и основываться на итогах широкой дискуссии со специалистами», – сказал президент.

«Я ожидаю от вас активности, научных достижений, которые могут быть применены на практике. Я ожидаю от вас более активной поддержки представителей молодежи. У них меньше опыта, но много энергии, что во многих случаях приводит к хорошим результатам», – резюмировал Серж Саргсян.





“Если не обновить техническую базу институтов, мы можем потерять науку”

Техническая база институтов Национальной Академии наук сильно изношена, и если ее не модернизировать в ближайшее время, наука в Армении окажется на грани катастрофы, мы можем все потерять, заявил во время отчетного собрания президент Национальной Академии наук Радик Мартиросян.

Он отметил, что для решения этой проблемы необходима поддержка правительства, должна быть разработана специальная программа модернизации НИИ. Представив итоги деятельности академии за отчетный период, Радик Мартиросян перечислил достижения и проблемы. Среди достижений он отметил публикации в рейтинговых международных изданиях, продолжающееся сотрудничество с крупными международными центрами, участие в международных конференциях и пр.

Что касается прикладной науки, то президент сообщил, что НАН составила специальный Сборник - пакет из 40 инновационных предложений, 20 из которых могут быть внедрены в производство уже сейчас, а по остальным 20-и еще нужны исследования. В их числе он назвал портативную радарную систему, разработанную в Институте радиофизики и электроники, которая может быть использована на границе, удобрения, созданные в Институте биотехнологий, а также созданный в Бюраканской обсерватории Центр прикладной астрономии, который занимается мониторингом космического мусора и малых небесных тел с неизвестной траекторией движения. Среди основных проблем сферы он выделил изношенность приборов, текучесть молодых кадров, недофинансирование.

Глава НАН сообщил, что в 2016 году в системе Академии наук на работу были приняты 157 молодых людей, однако среди молодых большая текучесть кадров: они долго не задерживаются в науке из-за низкой зарплаты (молодые получают не более 100 тысяч драмов). Для решения этой проблемы Радик Мартиросян предложил 50-60 ставок распределять среди молодых ученых на конкурсной основе и давать высокую зарплату: в пределах 300 тысяч. Президент НАН напомнил, что согласно исследованию ЮНЕСКО, в 2014 году Армения по числу научных работ на миллион населения занимала 3-4 место среди 10 стран Черноморского региона, имея при этом самое худшее финансирование. В процентах от ВВП у Азербайджана примерно такой же показатель, как у Армении, однако ВВП Азербайджана в несколько раз больше, добавил он. Согласно отчету, в 2016 году бюджетное финансирование науки в Армении составило 6.2 млрд драмов, а внебюджетное - 1.8 млрд.